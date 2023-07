Christopher Nolan explicó por qué las escenas de sexo en Oppenheimer fueron “esenciales” para la historia

escuchar

Sin duda alguna, el último fin de semana fue una fiesta para los fanáticos del cine, para aquellos que disfrutan de comprar sus entradas - y tal vez también un balde de pochoclos - recostarse en la butaca y mirar una película en la pantalla grande. El 20 de julio se estrenó Oppenheimer, una película basada en la vida de Robert Oppenheimer, considerado por muchos como ‘el padre de la bomba atómica’.

Fue uno de los títulos más esperados del año y las críticas respondieron con elogios y aplausos. No obstante, y como es común en estos casos, no pudo escaparle a las polémicas. Hay una particular escena donde dos personajes mantienen relaciones sexuales que causó controversia en varias partes del mundo. Sin embargo, el director Christopher Nolan explicó el motivo por el cual era indispensable que la secuencia formara parte de la historia.

En los últimos días, se instaló en las redes sociales el término ‘Barbieheimer’ - una unión entre Barbie y Oppenheimer - las dos grandes producciones que Hollywood lanzó el mismo día. Si bien cuentan historias completamente distintas, por un lado, la de la famosa y controversial muñeca de plástico y por el otro la del físico que participó en el Proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, los fanáticos compraron las propuestas y en vez de elegir cuál de las dos ver, optaron por ambas.

Oppenheimer está basada en hechos reales con Cillian Murphy como protagonista, junto a un elenco de lujo: Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Rami Malek; Josh Hartnett y Florence Pugh. Es precisamente esta última quien interpreta a Jean Tatlock, amante de Robert Oppenheimer. La actriz fue una de las dos protagonistas de una de las escenas que más dieron de que hablar, una en la que ambos personajes mantienen relaciones íntimas. No obstante, en una entrevista con Insider, Nolan, reconocido además por la trilogía de Batman con Christian Bale, defendió su inclusión en el film.

“Cuando miras la vida de Oppenheimer y miras su historia, ese aspecto de su vida, el de su sexualidad, su forma de relacionarse con las mujeres, el encanto que emanaba, es una parte esencial de su historia. Su relación muy intensa con Jean Tatlock - interpretada por Florence Pugh - es una de las cosas más importantes de su vida. Pero, no menos importante por el hecho de que Jean Tatlock era muy explícitamente comunista y su obsesión por ella, por lo tanto, tuvo enormes ramificaciones para su vida posterior y su destino final”, expresó Nolan.

En esta misma línea, agregó: “Se sintió muy importante entender su relación y realmente ver dentro de ella y entender qué la motivó sin ser tímido o alusivo al respecto, sino tratar de ser íntimos, tratar de estar allí con él y comprender completamente la relación que era tan importante para él”.

Si bien es sin dudas uno de los directores más reconocidos de las últimas dos décadas, con éxitos como Inception, Interstellar y Dunkerque, en Oppenheimer fue la primera vez que incluyó escenas sexuales. Al ser consultado no solo por cómo fue su tratamiento, sino también por las posibles reacciones del público, fue contundente: “Cada vez que te desafías a ti mismo a trabajar en áreas en las que no has trabajado antes, debes estar apropiadamente nervioso y apropiadamente cuidadoso, planificado y preparado”.

La escena de Oppenheimer que causó indignación en la India y piden que sea eliminada

Aunque Christopher Nolan explicó los motivos por los cuales incluir la escena sexual entre los personajes interpretados por Murphy y Pugh era esencial para la historia, esto no evitó que generara controversia y que sea censurada en algunas partes del mundo. Atención: el siguiente párrafo contiene spoilers.

Durante la escena en cuestión, mientras los amantes mantienen relaciones sexuales, Jean Tatlock agarra una copia del Bhagavad-gītā, una de las escrituras más importantes del hinduismo, y le pide a Robert Oppenheimer que se la lea. Esto generó indignación por parte del periodista político Uday Mahurkar, quien a través de sus redes sociales lanzó un comunicado dirigido a Nolan por “un ataque directo a las creencias religiosas de mil millones de hindúes”.

“Creemos que si elimina esta escena y hace lo necesario para ganarse los corazones de los hindúes, contribuirá en gran medida a establecer sus credenciales como un ser humano sensibilizado y le brindará la amistad de miles de millones de personas agradables”, precisó en el comunicado, aunque advirtió: “Si decide ignorar este llamamiento, se considerará un ataque deliberado a la civilización india”.

