La polémica fulminante de Brian Sarmiento a Pincoya que Gran Hermano decidió anular

Brian Sarmiento volvió a sacudir la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) al tomar una decisión fuerte en el confesionario: sin dudarlo, aplicó la nominación fulminante contra Jennifer “Pincoya” Torres, a quien cuestionó con dureza y responsabilizó por la sanción grupal que dejó a todos sin comida. Así, la mandó directo a placa en medio de un clima cada vez más tenso, aunque lo que parecía una jugada clara terminó derivando en un giro inesperado que nadie imaginaba.

“Desde el inicio del programa, cuando me juntaba con ella, dio declaraciones de que en el Gran Hermano en Chile los dejaba sin comida a los participantes para desestabilizarlos. Y la verdad es que acá está haciendo lo mismo, ya van tres veces que hace lo mismo", comenzó diciendo al dar los motivos de su fulminante, y siguió: “A mi me dijo una vez de un grito que escuchó, después dos veces se queda escuchando y la verdad ver el esfuerzo que hace en este caso Dani en su condición física, Yipio en condición física, y dejando todo para que nosotros podamos ganar el 100%... esa es una de las razones”.

Un error de Brian Sarmiento cambió por completo la jugada (Captura: Telefe)

Lejos de quedarse ahí, el exdeportista redobló sus críticas y lanzó: “Me ningunea a mí con mi gente del pueblo argentino, dice que mi gente de acá no vale nada y que la gente de ella de Chile me va a sacar”. Por último, expresó: “Si nosotros estaríamos en el país de ella y haríamos lo mínimo, un 10% de lo que ella hace, como escupir a otra participante de acá o empujar, ¿cuánto tiempo duraríamos en su país?”, aludiendo al cruce que la concursante chilena tuvo semanas atrás con Tamara Paganini.

Reveló su jugada y lo que pasó después sorprendió a todos

La fulminante de Brian Sarmiento a Pincoya que Gran Hermano decidió anular

En medio del enojo, decidió contarle a la propia Pincoya que le había hecho la fulminante, sin tener en cuenta que todo estaba siendo observado por Gran Hermano. Esa revelación terminó siendo clave, ya que el reality tomó la decisión de anular la jugada por tratarse de un “voto cantado”. “Brian, necesito que escuches esto. Acabás de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Sabés que es un voto cantado antes de conformarse la placa definitiva. Pincoya, bajás de placa”, anunció Gran Hermano.

Brian Sarmiento reveló su voto y Gran Hermano anuló la fulminante (Captura: Telefe)

En medio de eso, entre risas con tono irónico, la participante chilena reaccionó con una frase que dejó en claro su postura: “Qué fácil es jugar a este juego”.