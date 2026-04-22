Revelaron la razón por la que Jesica Cirio no convive con su pareja, Nicolás Trombino, con quien espera un bebé

Esta semana Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Jesica Cirio está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su nueva pareja Nicolás Trombino, un empresario argentino de 43 años dueño de un supermercado mayorista. Está de tres meses y medio y espera a un varón que convertirá a Chloe, su hija de ocho años fruto de su relación con Martín Insaurralde, en hermana mayor. La modelo reveló que la noticia los tomó por sorpresa porque no estaban buscando, pero que los puso muy felices. Asimismo, dijo que estaban “planificando un poco” sus vidas, puesto que todavía no viven juntos. Ahora se conoció cuál es el motivo por el cual no viven bajo el mismo techo.

Yanina Latorre contó en su programa Yanina 107.9 (El Observador) que se comunicó con Jesica Cirio tras la confirmación de su embarazo. Ella le dijo que su hija se acababa de enterar de que se convertirá en hermana mayor y que todos están contentos. “Obviamente no están conviviendo ni era algo super buscado”, comentó la conductora.

Nicolás Trombino, la pareja de Jesica Cirio, es dueño de un supermercado mayorista

Esta cuestión de convivencia aparentemente tiene que ver, por un lado, con un tema de distancias. Mientras Cirio vive en Nordelta, Trombino trabaja en Guernica, donde está ubicado su supermercado mayorista. “Si él tiene que todos los días vivir con ella en Nordelta e ir a trabajar en Guernica, se tiene que levantar a las cinco de la mañana. En la semana vive en su casa, que creo que es Puerto Madero, y el fin de semana están juntos”, explicó Yanina Latorre.

Asimismo, la modelo también busca preservar a su hija de ocho años y darle estabilidad luego de los escándalos mediáticos que involucraron a Martín Insaurralde y a su exmarido Elías Piccirillo. “Ella no quiere mudar a Chloe después de todo lo que pasó entre Piccirillo e Insaurralde”, explicó Latorre.

Jesica Cirio reveló si tiene pensado convivir con su pareja

En cuanto a si esta situación de viviendas podría modificarse en un futuro próximo, tras el anuncio de su embarazo, Jesica Cirio dijo en diálogo con Desayuno americano (América TV): “Veremos con el tiempo. No tuve tiempo de procesar nada (...) Vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará, yo creo. Ese es un tiempo más, algunas charlas que nos quedan por delante”.

Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio

A diferencia de sus relaciones anteriores, la modelo eligió que esta tuviera un perfil lo más bajo posible. Su novio, Nicolás Trombino, es un empresario argentino de 43 años, padre de un hijo adolescente. “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, sostuvo Laura Ubfal en Infama (América TV). Los empezaron a vincular sentimentalmente en agosto de 2025 y se conocieron a través de amigos en común.

Nicolás Trombino y Jesica Cirio se conocieron a través de amigos en común hace menos de un año

Según trascendió, Trombino se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es fundador y director de una empresa familiar ubicada en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, que nació en 2005 con el objetivo de ofrecer soluciones para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.