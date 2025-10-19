Chucky, It y Freddy Krueger: el “escalofriante” festejo de cumpleaños de Indiana Cubero con su papá y Mica Viciconte

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumplió 17 años y lo festejó junto a su papá y su pareja, Mica Viciconte, en un particular restaurante ambientado en Halloween. Junto a personajes como Chuky, It y Freddy Krueger, la familia disfrutó de una velada a pura risa y fue Poroto quien mostró todos los detalles de la celebración en sus redes sociales.

Indiana, junto a sus hermanas Allegra y Sienna, del matrimonio de Cubero con Nicole, y Luca, producto de la pareja de su padre con la exparticipante de Combate, disfrutó de su día especial rodeada de diversión. “Feliz cumpleaños, mi amor. En un lugar distinto, divertido, y lleno de momentos inolvidables. Pasamos una noche como a vos te gustan: en familia, con risas, abrazos y muchísimo amor. Te merecés todo lo lindo de la vida”, escribió el exfutbolista para dedicarle un tierno posteo a su hija mayor.

El tierno posteo que le dedicó Fabián Cubero a Indiana

En seguida, el posteo de Poroto recibió miles de likes de sus seguidores y la respuesta de Indiana no se hizo esperar: “Te amo pa”, escribió la joven en los comentarios. De esta manera, los Cubero demostraron una vez que disfrutan de los momentos juntos y que le dan valor a la familia ensamblada que armó el exjugador de fútbol junto a Viciconte, que están en pareja desde 2017.

El cumpleaños de la familia Cubero (Foto: @fabiancuberooficial)

A sus 17 años, Indiana es una adolescente que ya comenzó a abrirse camino en el mundo del modelaje y es seguida por miles en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar y personal. Aunque lleva el peso de la fama heredada por sus padres, se muestra cercana a su familia, especialmente con sus hermanos. Allegra (nacida en 2011) y Sienna (nacida en 2014), son muy cercanas y construyeron su vínculo con su hermano Luca, nacido en 2022.

Mica Viciconte también aprovechó la cena de cumpleaños para saludar a Indiana. Compartió un video en sus historias que compilaba la noche de la familia junto a los personajes de terror del restaurante y escribió: “Vinimos a festejar el cumple de Indi. Lo que nos reímos y lo bien que la pasamos en este lugar”.

La historia de Instagram que Mica le dedicó a Indiana

Antes de la cena con su papá y su pareja, Indiana visitó a su mamá para celebrar su cumpleaños. Lo celebró de manera íntima y especial en la casa de Nicole, con una torta de su gusto que fue un detalle destacado del evento. El encuentro lo compartió la modelo en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 2 millones de seguidores, y escribió en sus historias: “Loviu my princess (te quiero, mi princesa)“, junto con una foto de ambas tras soplar las velitas.

El saludo de Nicole a su hija mayor en sus redes sociales

De esta manera, Indiana pudo celebrar su cumpleaños rodeada de afecto y diversión. Si bien tuvo que festejar con su madre y su padre por separado, debido el difícil vínculo que mantienen tras su separación, la joven modelo tuvo una doble celebración y pudo compartir más tiempo con sus hermanos y sus seres queridos.