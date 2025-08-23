Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendieron al hacer revelaciones sobre sus padres

Esta fue una semana muy importante para Nicole Neumann. Participó de un evento de moda, pero no lo hizo sola, sino acompañada por sus tres hijas mayores, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero. Las adolescentes demostraron en reiteradas oportunidades que decidieron seguir los pasos de su madre y ya debutaron como modelos. Ahora se animaron a ir por más y hablaron con la prensa. Lejos de mostrarse tímidas, respondieron a las preguntas de los periodistas y hasta hicieron algunas revelaciones sobre la intimidad familiar.

Desde su separación en 2017, entre Neumann y Cubero se abrió una grieta que, por lo menos hasta el momento, no pudo cerrarse. El exmatrimonio protagonizó un sinfín de conflictos en los cuales tuvo que intervenir la justicia. Si bien ambos rehicieron sus vidas, él con Micaela Viciconte con quien tiene a su hijo Luca, y ella con Manuel Urcera, con quien se casó y fue madre de Cruz, es de público conocimiento que entre ellos la tensión es máxima. Sus hijas, en tanto, dividen su tiempo entre ambas casas, pero en lo que respecta a sus intereses, demostraron que se inclinaron por el mundo fashionista en el que se mueve su madre desde muy chica.

Nicole Neumann y sus hijas participaron de un evento de moda

Esta semana Neumann, sus tres hijas y su sobrina Helena Otamendi, hija de su hermana Geraldine Neumann y Jorge Otamendi, participaron de un evento de moda de una conocida revista. Las cinco lucieron espectaculares vestidos, posaron para las cámaras y hablaron con la prensa. Si bien la modelo tuvo su momento solo frente a los periodistas, después las chicas se animaron a exponerse.

Con amplias sonrisas dijeron que estaban muy contentas por la experiencia y el hecho de compartirla con su madre. “Siempre mamá está aconsejando, en como posar, como vestirnos, maquillarnos y peinarnos”, se las escuchó decir en las imágenes que compartió Puro Show (eltrece). Las dos hijas mayores tienen redes sociales y suben fotos y videos con frecuencia. Ante esto les preguntaron: “¿Cómo es la relación de su madre en las redes sociales con ustedes? ¿Ve que suben o que no suben?“. Allegra tomó la posta y aseguró que su madre “es re libre con las redes”. Si bien advirtió que está atenta a que el contenido sea propio para su edad, no les controla los celulares ni tiene sus claves.

Sienna, Indiana y Allegra Cubero y Helena Otamendi charlaron con la prensa durante un evento (Foto: Captura /eltrece)

A partir de esto les consultaron cómo actúa Fabián Cubero frente a ese tema. “Papá tampoco, todos son libres con las redes. Pero bueno, es de familia, somos públicas desde muy chiquitas”, sostuvo Allegra. Acto seguido, quisieron saber si les molestaba que se hablara tanto de sus padres, a lo que ellas se limitaron a decir que ya estaban “acostumbradas”.

A principios de este mes, Neumann y Cubero protagonizaron otro conflicto que llegó a la justicia. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América), el exfutbolista denunció a su exesposa por incumplir el régimen de vacaciones de invierno de sus hijas. La modelo viajó con Allegra y Sienna a Europa y las habría regresado después de lo pautado, lo cual lo perjudicó en los días que le correspondían a él con las menores.

Fabián Cubero habló de su conflicto con Nicole Neumann

Tras el revuelo, el exjugador de Vélez le dijo a Sálvese quien pueda (América TV) que los abogados intervinieron porque no se hizo lo que estaba pautado. “Teníamos planificado un viaje, ya teníamos divididos los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas. Se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva, la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que lamentablemente no se pudo dar”, explicó. Asimismo, dijo que como padre estaba “muy dolido y muy damnificado” por el tiempo que no pudo estar con sus hijas. ”Faltar a la palabra y a un contrato establecido y firmado entorpece todo, por eso llegamos a esta instancia. Es difícil mantener un diálogo de esta manera”, enfatizó.