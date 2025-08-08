Por qué Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por un presunto incumplimiento del régimen de vacaciones de sus hijas. El exfutbolista asegura que la modelo no entregó a las niñas en la fecha pactada tras un viaje a Europa. Esta situación provocó que Cubero perdiera los días que le correspondían para sus propias vacaciones familiares. El conflicto escaló a una instancia judicial con un pedido de sanciones económicas.

¿Cuál fue el motivo de la denuncia de Cubero?

El motivo central de la denuncia es el presunto incumplimiento de un acuerdo judicial. Fabián Cubero acusa a Nicole Neumann de no respetar la fecha estipulada para el regreso de sus hijas, Allegra y Sienna, de las vacaciones de invierno. Este cambio unilateral, según la versión del exfutbolista, frustró un viaje que él ya tenía organizado con las niñas, su pareja Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca.

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por un presunto incumplimiento del régimen de vacaciones de sus hijas

Cubero expresó su malestar en una entrevista. “No se hizo lo que se tenía que hacer. Teníamos planificado un viaje, ya teníamos divididos los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas”, explicó en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV).

“Se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva, la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que lamentablemente no se pudo dar”, agregó. El exjugador de Vélez se mostró afectado por el episodio. “Yo como padre estoy muy dolido, muy damnificado porque me quita tiempo con mis hijas. Esta situación no puede seguir así”, sostuvo.

Mica Viciconte habló del conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

¿Qué detalles reveló la denuncia?

La información sobre la denuncia la dio a conocer el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América TV). El conductor leyó parte de la documentación judicial. Allí se detalla que Neumann le habría impedido a Cubero “ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”. Por esta razón, el exfutbolista solicitó a la Justicia que se le impongan sanciones económicas a su exesposa y se le revoque el permiso para sacar a las niñas del país.

El documento, según informó el periodista, acusa a Neumann de desobedecer de manera consciente y premeditada los términos del acuerdo firmado. El origen del conflicto fue un viaje de la modelo a Europa con sus hijas menores. Dos días antes de la fecha de regreso pautada, ella habría informado que, por un supuesto error, compró los pasajes aéreos para una fecha posterior a la acordada.

Neumann habría informado el cambio de fecha dos días antes del regreso pactado desde Europa Prensa Eltrece

¿Cómo es la comunicación entre Cubero y Neumann?

La comunicación entre ambos parece ser nula o extremadamente conflictiva. Fabián Cubero afirmó que es imposible mantener una conversación directa en el contexto actual. La comunicación se realiza a través de un “chat parental” en el que también participan los abogados de ambas partes. Fue por ese medio que Neumann notificó el cambio de fecha, sin ofrecer mayores explicaciones según el relato de su exmarido.

Cubero aseguró que este tipo de situaciones no son nuevas. “No es la primera vez que pasa y puede volver a pasar. Hay que encontrar soluciones, espero que los abogados puedan hacer su trabajo y que en el juzgado tomen las medidas que hay que tomar para que esto no vuelva a suceder”, manifestó.

El exfutbolista fue contundente sobre la ruptura de los pactos. “Faltar a la palabra y a un contrato establecido y firmado entorpece todo, por eso llegamos a esta instancia. Es difícil mantener un diálogo de esta manera”.

La denuncia pide que se le revoque a la modelo el permiso para sacar a las niñas del país

¿Qué dijo Mica Viciconte sobre el conflicto?

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, también opinó sobre el nuevo enfrentamiento legal. Aunque aclaró que es un tema de su pareja y los abogados, expuso su punto de vista. “Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien”, sentenció Viciconte.

“Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo”, afirmó. “Me parece que no suma a nadie, llega un momento que agota, hace mal. Lo tienen que resolver ellos”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.