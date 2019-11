Cinco cosas que vimos en el Festival La Nueva Generación

Unas 20 mil personas pasaron por el Festival La Nueva Generación, en Ciudad de Córdoba. Crédito: Festival LNG

Paz Azcárate SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2019 • 18:13

"Más tarde viene el tío Dárgelos", dice Duki en uno de los shows más esperados del Festival La Nueva Generación. Con esas palabras, el fenómeno del trap nacional traza una línea sobre ese colectivo imaginario que se pretende una unidad: cuando Duki nació en 1996, Babasónicos ya iba por su tercer disco, Dopádromo. Los puntos de este line up obsceno que cruzó a artistas como Wos, Nicki Nicole y Acru con bandas como Usted Señálemelo y Bándalos Chinos, además de Dante y "el tío Dárgelos", no responden, entonces, a un criterio etario. La curaduría del festival pareció más bien una respuesta a haber puesto el termómetro bajo el brazo de escuchadores seriales de música, jóvenes y no tanto, pero libres de prejuicios con la novedad, el desdibujamiento de los géneros y los cambios de formatos. En esa convocatoria amplia, los "sobrinos" de Dárgelos pudieron escuchar clásicos de la banda de rock sónico, y los tíos Dárgelos de todo el país enterarse por qué Ca7riel y Paco Amoroso van a llenar un Obras sin haber sacado un disco juntos.

1- Dos nuevos nombres del rap uruguayo: Eli Almic y Arquero

Durante la primera fecha del festival, dos nombres nuevos representaron el rap uruguayo en los escenarios de La Nueva Generación. Por un lado, Diego Arquero -que en realidad nació en Sevilla y se crió en el país vecino- hizo sonar las canciones de su disco debut Aguafiestas, que recibió el premio Grafitti 2018 en la categoría Artista Nuevo. A las 15, abajo del sol cordobés Arquero cantó con su voz ronca y su acento mixto a los primeros en llegar al escenario púrpura del Complejo Ferial del Chateau Carreras de Córdoba. Cuarenta minutos después y justo al lado -los escenarios centrales eran "gemelos"-, Eli Almic recibió el pase de su coterráneo y demostró su destreza como poeta que no da vueltas y enérgica MC, acompañada de bajo, batería y DJ, la versión "de viaje" de una banda de ocho músicos.

2- Las lámparas de colores que iluminaron el público de Bándalos Chinos

El sábado, después de esconderse un sol intensó y bajar un temperatura que superó los 30 grados, Bándalos Chinos se se subió a uno de los escenarios centrales. En el público, los vasos verdes, amarillos y fucsias del festival, iluminados desde adentro por los teléfonos celulares, se convirtieron en lamparitas que iluminaron todo el predio. Esmeralda Escalante de Aínda dúo fue una invitada especial de la banda que lidera Goyo Degano.

Los vasos de colores del Festival La Nueva Generación, iluminados por los celulares de los asistentes.

3- Mejor ingreso al escenario: Juan Ingaramo

Recién llegado de Las Vegas, donde participó de la entrega de los Grammy Latinos por su nominación a Mejor Artista Nuevo, el cordobés Juan Ingaramo se subió al escenario de La Nueva Generación en una chopera. Vestido de negro y jugando de local, llegó al escenario verde en la parte de atrás de una moto y empezó su show con Cuartefunk, el mejor guiño posible a un público mayormente cordobés. Después, cantó "Campeón", "Lo de adentro" y "Violeta", más dos temas que grabó en colaboración con otros artistas: "Clave" -en el que participa Miranda! y "Fobia" -que originalmente grabó junto a Dakillah y Ca7riel-.

4- El cruce entre Duki y Nicki Nicole para cantar "Shorty"

Duki presentó a Nicki Nicole como "la majestad del trap" y compartieron el escenario para cantar Shorty, incluída en el último disco de él. Crédito: Festival LNG

Nicki Nicole, la rosarina cuya popularidad explotó hace solo un par de meses, ya había llenado el espacio techado del escenario Nave de La Nueva Generación. Cerca de las 9 de la noche del sábado, volvió subirse a uno de los tablados del festival cuando fue presentada por Duki. "Quiero invitar a una amiga", dijo . "Ella es la majestad de la escena". Juntos, cantaron "Shorty", el tema de Recuerdos, el disco debut de ella, en el que grabó Duki.

5- El vitoreo argentinizado después del show de The Whitest Boy Alive

Después de una pausa de cinco años, The Whitest Boy Alive pasó por Argentina para dar dos shows: uno en Buenos Aires (en el Centro Cultural Konex) y otro en LNG. Acompañado de una banda de músicos alemanes, el artista noruego dio uno de los shows más festivos de la jornada del sábado. El público local, que ya había visto en Argentina a Erlend Øye en distintos formatos (tanto solista, como en Kings of Convenience), festejó su intervención con un cantito argentinizado: "olé olé olé olé, guaitest, guaitest".