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Premios Oscar 2026: todos los looks de la gran noche de Hollywood

A partir de las 19, las estrellas del mundo del cine comenzaron a desfilar por la alfombra roja del Dolby Theatre con sus glamorosos outfits

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Tres nominadas y tres looks para la ceremonia de los premios Oscar 2026
Renate Reinsve, Rose Byrne y Jessie Buckley, tres nominadas y tres looks para la ceremonia de los premios Oscar 2026Gregory Bull - Invision
Jessie Buckley con un vestido en rosa y colorado de Chanel. La protagonista de Hamnet es la gran favorita a llevarse la estatuilla a Mejor actriz
Jessie Buckley con un vestido en rosa y colorado de Chanel. La protagonista de Hamnet es la gran favorita a llevarse la estatuilla a Mejor actrizJordan Strauss - Invision
Rose Byrne enfundada en un diseño strapless con pedrería de Dior
Rose Byrne enfundada en un diseño strapless con pedrería de DiorJULIAN HAMILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nicole Kidman fue otra de las figuras vestidas por Chanel en esta gran noche. Las plumas en la cintura generan un efecto peplum, aportándole movimiento a su silueta
Nicole Kidman fue otra de las figuras vestidas por Chanel en esta gran noche. Las plumas en la cintura generan un efecto peplum, aportándole movimiento a su silueta ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Demi Moore impactó con un vestido corte sirena con plumas en verde esmeralda de Gucci
Demi Moore impactó con un vestido corte sirena con plumas en verde esmeralda de GucciJordan Strauss - Invision
Emma Stone fue una de las más elegantes de la ceremonia. 600 horas se necesitaron para confeccionar este diseño de Louis Vuitton
Emma Stone fue una de las más elegantes de la ceremonia. 600 horas se necesitaron para confeccionar este diseño de Louis VuittonJordan Strauss - Invision
A tono con la red carpet, Renate Reinsve lució un modelo de Louis Vuitton que se llevó todas las miradas por su súper tajo
A tono con la red carpet, Renate Reinsve lució un modelo de Louis Vuitton que se llevó todas las miradas por su súper tajoMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Zoe Saldaña se animó a las transparencias
Zoe Saldaña se animó a las transparenciasMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ethan Hawke super elegante en un esmoquin de tres piezas y moño
Ethan Hawke super elegante en un esmoquin de tres piezas y moñoARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Melissa McCarthy brilló en la red carpet con este diseño de pedrería plateada
Melissa McCarthy brilló en la red carpet con este diseño de pedrería plateadaMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Elle Fanning blanca y radiante
Elle Fanning blanca y radianteRichard Shotwell - Invision
Rita Wilson combinó brillos y tul en este sofisticado diseño
Rita Wilson combinó brillos y tul en este sofisticado diseñoARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ginnifer Goodwin con un diseño de tul y cola
Ginnifer Goodwin con un diseño de tul y colaMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Florencia Martin, la productora de diseño de raíces argentinas, con un modelo de encaje en off white
Florencia Martin, la productora de diseño de raíces argentinas, con un modelo de encaje en off whiteMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Alicia Silverstone, en blanco y negro con un diseño de Christian Siriano. La actriz sumó sofisticación a un modelo con guantes largos
Alicia Silverstone, en blanco y negro con un diseño de Christian Siriano. La actriz sumó sofisticación a un modelo con guantes largosMike Coppola - Getty Images North America
EJAE llegó de dorado
EJAE llegó de doradoMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Felicity Jones eligió un vestido en color pastel con cola de tul de Prada
Felicity Jones eligió un vestido en color pastel con cola de tul de PradaMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Danielle Brooks, una de las más osadas de la red carpet
Danielle Brooks, una de las más osadas de la red carpetMIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Inga Ibsdotter fue otra de las que apostó por el blanco y el negro
Inga Ibsdotter fue otra de las que apostó por el blanco y el negroJordan Strauss - Invision
Por Cynthia Caccia
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