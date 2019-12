Año Nuevo: qué ver en Netflix, Amazon Prime y más

La versión de Dumbo dirigida por Tim Burton, es una gran opción para toda la familia

Falta muy poco para la llegada de 2020 y luego de la cena del 31, el primero suele ser un día de descanso y películas. Si bien el cine no abordó de manera tan dedicada la llegada del Año nuevo como sí lo hizo con la Navidad, eso no impide encontrar un puñado de largometrajes anclados en esta época del año. Por este motivo, hacemos un repaso con algunas recomendaciones de estrenos, títulos clásicos, historias en víspera de Año nuevo y propuestas que sin bien no transcurren en este período, son ideales para disfrutar en la calma de un feriado.

Aladdín + Dumbo (Amazon Prime)

El 2019 fue un año en el que Disney lanzó un verdadero desfile de largometrajes basados en varios de sus clásicos animados. Reformulando el planteo original, calcando el material de base o aggiornando la historia, los caminos que eligieron para brindarle a una nueva generación de espectadores muchos de los films más emblemáticos de la empresa fueron de lo más variados. Y de esa serie de lanzamientos, Aladdín fue de los más populares. Dirigida por Guy Ritchie, esta versión carne y hueso presenta a un joven que luego de encontrarse con una misteriosa lámpara, descubre a un genio capaz de concederle tres deseos. Justamente este personaje, generó algunas opiniones encontradas con respecto a un Will Smith azulado en la piel del genio (que en la versión animada, recibía la voz del enorme Robin Williams).

En la misma plataforma, también se encuentra disponible Dumbo, el film dirigido por Tim Burton, y protagonizado por Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green y Colin Farrell. Aquí la historia nuevamente presenta al tierno elefante bebé que a pesar de recibir numerosas burlas por el tamaño de sus orejas, descubre que gracias a ellas tiene la capacidad de volar. Esta versión de Dumbo fue una grata sorpresa, y entre muchos de sus logros se encuentra una gran versión de "Baby Mine" interpretada por Arcade Fire. Sin lugar a dudas, el combo Aladdín y Dumbo es infalible para los más pequeños, y no tanto, de la casa. Disponible en Amazon Prime.

Realmente amor (Amazon Prime)

Nadie hubiera arriesgado al momento de su estreno en 2003, que Realmente amor iba camino a ser un título tan emblemático. Este film de numerosas historias, transcurre entre fiestas y muestra a varios personajes que atraviesan conflictos de distinta naturaleza. Desde el romance entre el primer ministro británico y una integrante de su staff, pasando por el deseo de un viudo por darle a su hijastro el coraje para declararle su amor a una compañera, hasta la angustia de una mujer que descubre cómo su marido puede estar ante la tentación de serle infiel, Realmente amor navega por tramas de distintos matices. Con un elenco de lujo, encabezado por Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Keira Knightley y Colin Firth, el film fue un triunfo al momento de su estreno y muchas de sus escenas quedaron tatuadas en el imaginario popular. Y sino creen eso, ahí tienen el momento en el que Mark ( Andrew Lincoln) le confiesa con mil carteles a la esposa de su amigo, lo mucho que la ama. Disponible en Amazon Prime.

El origen de los guardianes (Netflix)

Basados en la serie de relatos de William Joyce, The Guardians of Childhood, este film producido por Dreamworks presenta un original planteo. Aquí la aventura está protagonizada por Jack Frost, un héroe con amnesia que no recuerda su pasado de gloria. Pero pronto Jack deberá volver a la acción cuando el malvado Pitch amenace a los niños del mundo. Para detenerlo contará con la ayuda de otros importantes aliados, como Papá Noel, el Conejo de pascuas o el Hada de los dientes. El origen de los guardianeses una ingeniosa relectura de muchos clásicos infantiles y de numerosos mitos anclados en la niñez, que aquí son superhéroes que lucharán contra las fuerzas del mal. La intención de Joyce, que ideó esta saga basándose en los cuentos que le inventaba a su hija cuando intentaba hacerla dormir, fue convertir a los bonachones personajes en guerreros intrépidos. De este modo, el autor plantó la exitosa semilla de una franquicia que en la actualidad cuenta con casi diez libros, entre novelas y álbumes infantiles. Y la película dirigida por Peter Ramsey es un logrado traspaso de ese mundo literario al del cine de acción animado. Disponible en Netflix.

Titán: la historia de Martín Palermo (Flow)

Los documentales futbolísticos nunca dejan de llamar la atención. Desde la mítica Héroes, centrada en el mundial México 86, hasta las numerosas producciones vinculadas a Diego Maradona, los largometrajes dedicados a este deporte y sus figuras siempre tienen un público expectante. Y debido a eso es que Titán: la historia de Martín Palermo es una propuesta que no se debe dejar pasar. Como se indica desde el título, aquí el eje es el celebrado futbolista que tuvo un aplaudido paso por Boca, y que pronto se convirtió en uno de los máximos referentes del club. En el documental de poco más de una hora, el propio Palermo recorre los momentos más y menos felices de su carrera, junto al testimonio de otras grandes figuras xeneixes como Carlos Bianchi y Guillermo Barros Schelotto. Y aunque esta película tenga muy poco que ver con el Año Nuevo, es un estreno muy reciente que vale la pena destacar. Disponible en Flow.

El Padrino 2 (Amazon)

Quizá una de las mayores discusiones en la historia de la humanidad, una que enfrentó a generaciones y dividió familias, y que hasta se convirtió en un tema tabú durante las mesas navideñas, tiene que ver con discutir la posible superioridad de El padrino 2 por sobre su antecesora. La saga de los Corleone, en su segunda parte, ganó en complejidad y mostró a un Francis Ford Coppola en su mejor momento. En este film, Al Pacino retoma su personaje de Michael y al frente del imperio criminal deberá tomar una serie de difíciles decisiones y lo más duro aún: enfrentar una traición nacida en el seno de su familia. Esa puñalada por la espalda, casualmente queda al descubierto durante una celebración de Año Nuevo, en una Cuba al borde de la revolución. El Padrino 2 uno de esos títulos fundacionales que marcaron uno de los picos más altos del Nuevo Hollywood, ese particular momento en el que la industria se arrodilló ante el poder de brillantes autores que educaron el paladar cinéfilo de los espectadores. Disponible en Amazon Prime.

Un lugar llamado Notting Hill (Netflix y Amazon)

Otra historia de amor nacida en el final del siglo XX, que no tardó en convertirse en un título clave del XXI. Para los cinéfilos de más años, el romance entre Willim ( Hugh Grant), un tímido librero inglés que recibe en su local a Anna Scott ( Julia Roberts), una popular actriz de Hollywood, no es nada novedoso. Pero eso no quita que exista una nueva camada de espectadores que quizá desconozcan por completo esta propuesta. Contra todos los pronósticos, ambos personajes se enamoran y él debe lidiar con la presión de ser la pareja de una mujer de fama mundial. El film triunfó no solo por su historia de amor, sino también por una serie de personajes secundarios que enriquecían la trama, y por una innegable química entre los protagonistas. Al igual que sucede con Realmente amor, si bien Un lugar llamado Notting Hill no es un largometraje de coyuntura, sin lugar a dudas sí trascendió al tocar la sensibilidad de una época y transformarse en un título que aún hoy goza de excelente salud. Disponible en Netflix y Amazon Prime.

Your Name (Netflix)

El mundo de la animación japonesa es notablemente amplio. Desde directores clásicos como Osamu Tezuka, llegando hasta nombres como Katsuhiro Otomo, son muchos los realizadores que valen la pena descubrir. Y en los últimos años, hubo un autor que se ganó un importante espacio en ese mundo: Makoto Shinkai. Heredero de una sensibilidad que lo emparenta con Hayao Miyazaki, este cineasta desarrolló en muy pocas películas un mundo personal, anclado en vínculos afectivos marcados por la tragedia y los desencuentros. Shinkai puede darle a sus trabajos un humanismo conmovedor y combinarlos de forma fluida con elementos fantásticos. Y en Your Name, el director desarrolla una original historia de amor entre dos adolescentes que intercambian cuerpos y que conscientes de ese misterioso proceso, se proponen conocerse para intentar descubrir la naturaleza del fenómeno. Pero una verdad oculta pronto les revela la dolorosa imposibilidad de llevar a cabo ese plan. Your Name es una verdadera obra maestra del cine, y una de esas gemas ocultas que guarda el catálogo de la plataforma streaming. Disponible en Netflix.

Forrest Gump (Amazon)

Celebrar en un bar de Nueva York, junto a un antiguo coronel de guerra, es el modo en el que Forrest Gump ( Tom Hanks) decide festejar Año Nuevo. La popular película de Robert Zemeckis es tan ambiciosa en su planteo, que el relato transcurre a lo largo de décadas, desde que Forrest era un niño pequeño de un pueblo rural, hasta que se convierte en una verdadera celebridad y conoce a los máximos referentes de la música, la política y la cultura. Pero el verdadero corazón de la trama, el gran motor del relato, es el mundo emocional de Forrest y su amor incondicional por Jenny ( Robin Wright). Debido a su enorme cantidad de matices, resulta imposible encerrar un film tan libre como este dentro de una sola categoría, y por ese motivo es que a pesar de contar con 25 años de historia, Forrest Gump aún es un título imprescindible. Disponible en Amazon Prime.