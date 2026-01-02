Quién es Brian King Joseph, el violinista que demandó a Will Smith por acoso sexual

Brian King Joseph pasó de compartir escenarios con Will Smith a demandarlo en una causa judicial. El violinista acusó al reconocido actor de Hollywood por acoso sexual, conducta depredadora y represalias laborales tras denunciar un episodio en el que, presuntamente, habría ingresado en su habitación de hotel durante una gira.

Brian King Joseph, violinista profesional

Brian King Joseph, nacido el 25 de abril de 1990, construyó su perfil como músico profesional antes de quedar envuelto en una controversia judicial. Su trayectoria combina formación clásica, presencia en televisión y actuación en escenarios.

Antes de vincularse con Smith, ya contaba con antecedentes destacados en la industria. Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza tras su paso por un programa televisivo America’s Got Talent en 2018, donde alcanzó una instancia decisiva y logró captar la atención del público estadounidense, según indicó Fox News.

De acuerdo a los documentos judiciales citados por NBC News, el vínculo entre Joseph y Smith inició en diciembre de 2024, cuando el músico fue convocado para participar de una presentación puntual. Esa primera experiencia derivó, poco después, en una propuesta más ambiciosa: sumarse a la gira Based on a True Story: 2025 Tour y colaborar en canciones del próximo álbum del actor y rapero.

Los detalles de la denuncia de Brian King Joseph contra Will Smith

La demanda describió una serie de situaciones que, según Joseph, fueron en escala con el paso de los meses y derivaron en un episodio que calificó como “traumático”. El músico sostuvo que, a medida que avanzaba la relación profesional, el trato con Smith se volvió cada vez más cercano y personal.

De acuerdo con la presentación judicial, ambos comenzaron a pasar tiempo a solas y Smith le expresó en más de una ocasión que entre ellos existía una conexión especial que no tenía con otras personas. Ese vínculo, siempre según el relato del violinista, sentó las bases de lo que luego interpretó como un proceso de “grooming”, es decir, de preparación deliberada con fines de explotación sexual.

Según la demanda, Joseph sostiene que Smith inició un proceso de preparación deliberada al expresar que existía entre ellos una "conexión especial"

El punto de inflexión ocurrió durante la primera etapa de la gira, en marzo de 2025, cuando el equipo se encontraba en Las Vegas. Allí, Joseph recibió una habitación de hotel gestionada por la producción del tour.

En ese contexto, relató que dejó su bolso, que contenía la llave del cuarto, dentro de una camioneta utilizada para trasladar a músicos y personal técnico. Ese equipaje, según afirmó, permaneció varias horas extraviado antes de ser recuperado por la organización.

Esa misma noche, al regresar a su habitación alrededor de las 23 hs, Joseph aseguró haber encontrado indicios claros de que alguien había ingresado sin su consentimiento. El relato incluido en la demanda detalló una escena que describió como perturbadora y amenazante.

Entre los elementos que dijo haber hallado en la habitación se mencionaron:

Una nota manuscrita dirigida a él por su nombre, con un mensaje que sugería un regreso inminente y un encuentro a solas, acompañado por el dibujo de un corazón.

Toallitas húmedas, una botella de cerveza y una mochila roja que no le pertenecían.

Un pendiente y documentación hospitalaria de una persona desconocida para él.

Un frasco de medicación para VIH con el nombre de otro individuo.

Joseph interpretó ese conjunto de objetos como una señal de que un tercero planeaba volver a la habitación para mantener un encuentro sexual no consentido. Ante ese temor, notificó de inmediato a la seguridad del hotel, solicitó el cambio de habitación y realizó una denuncia a la línea policial de no emergencias. También informó lo sucedido a representantes del equipo de Smith.

La demanda y las acusaciones contra Will Smith y su equipo

Lejos de recibir apoyo tras el episodio, Joseph afirmó que, días después, la respuesta del entorno de Smith fue hostil. De acuerdo con los documentos judiciales, representantes del artista comenzaron a responsabilizarlo por lo ocurrido y pusieron en duda la veracidad de su relato.

El violinista sostuvo que fue confrontado por un integrante del equipo de gestión, quien lo acusó directamente de haber inventado la historia.

Tras informar el incidente a la seguridad del hotel y a los representantes del artista, Joseph asegura que el entorno de Smith lo confrontó y lo acusó de haber inventado la historia (Fuente: Instagram/ Will Smith)

Poco después de ese intercambio, Joseph fue desvinculado de la gira. Según su versión, la decisión se presentó como un cambio de rumbo del proyecto, aunque días más tarde el puesto fue ocupado por otro violinista, lo que interpretó como una represalia directa por haber denunciado el incidente.

La acción legal, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, apuntó contra Willard Carroll Smith II (nombre de pila de Smith) y contra la empresa Treyball Studios Management. En ella, Joseph acusó al artista de acoso sexual, conducta depredadora, represalias y despido injustificado.

El abogado de Smith, Allen B. Grodsky, rechazó de manera categórica las acusaciones. En declaraciones difundidas por Fox News, sostuvo que las afirmaciones de Joseph eran falsas, infundadas y temerarias, y aseguró que su cliente utilizaría todas las herramientas legales disponibles para defenderse y esclarecer los hechos.