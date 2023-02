escuchar

Argentina, 1985 busca este domingo en Londres una nueva consagración internacional que, si se concreta, seguramente elevará al máximo sus aspiraciones para la próxima ceremonia del Oscar en algo menos de tres semanas.

La película de Santiago Mitre llega a la entrega número 76 de los premios Bafta, equivalentes del Oscar para la industria del cine del Reino Unido, como una de las cinco nominadas a mejor película no hablada en inglés. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, con transmisión en directo para nuestro país a través de DirecTV, y un eventual triunfo argentino, además del gran espaldarazo con vistas a los premios de la Academia de Hollywood, podría deparar una sorpresa mayúscula porque el favorito casi unánime en los pronósticos es la película alemana Sin novedad en el frente. Las otras tres candidatas en esta categoría son Decision to Leave (Corea del Sur), The Quiet Girl (Irlanda) y Corsage (Austria).

La producción germana disponible hoy en la plataforma Netflix no solo aspira al premio “extranjero”, porque también es la película más nominada a los Bafta de este año en términos absolutos, con 14 candidaturas en total, incluyendo mejor película y mejor director.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y el recientemente fallecido Claudio Da Passano, en Argentina, 1985

La expectativa por las chances de Argentina, 1985 en los Bafta se produce en un momento inmejorable para la película, una semana después de ganar en Sevilla el Goya a la mejor película iberoamericana, y pocas horas después de recibir 15 nominaciones en la primera selección de finalistas (20 por categoría) de los premios Platino, cuya décima gala se celebrará en Madrid el 22 de abril. Entre ellas a mejor película iberoamericana de ficción, mejor interpretación masculina (Ricardo Darín y Peter Lanzani) y mejores interpretaciones de reparto (Laura Paredes, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi y Norman Briski).

Se espera que Santiago Mitre y Ricardo Darín estén presentes en representación de la película este domingo junto a algunos de los productores del film en el Royal Festival Hall, sede de la ceremonia. Es la segunda vez que una película argentina consigue una nominación a este destacado e influyente premio de la industria. La primera fue Relatos salvajes, de Damián Szifron, que ganó el premio a la mejor película no hablada en inglés en febrero de 2016.

Mitre y Darín participaron el lunes pasado del tradicional almuerzo con el que cada año la Academia de Hollywood agasaja a los nominados al Oscar. En el encuentro realizado en el hotel Beverly Hilton, de Los Angeles, Tras el encuentro se difundieron imágenes de ellos junto a destacadas figuras como Tom Cruise y Austin Butler. “ Este es el primero de los eventos del Oscar a los que asisto -señaló el director-. Estuvimos allí con Ricardo y Victoria Alonso. El almuerzo de nominados es un evento grande y bastante relajado. El objetivo máximo es la foto en la que todos los nominados posan en una imagen de grupo de casi 100 personas ”.

Austin Butler comparte un momento con Santiago Mitre y Ricardo Darín en el almuerzo de los nominados al Oscar celebrado el último lunes en Los Angeles https://www.instagram.com/axelkuschevatzk/

A propósito de este encuentro, de sus impresiones en medio de la temporada de premios y de las expectativas que tiene con vistas al Oscar, Mitre agregó: “Nosotros empezamos a viajar con nuestra película desde hace seis meses. Hemos ido a muchos eventos de cine, la mayoría muy agradables, y entramos en contacto con mucha gente. También es algo divertido, porque se van generando vínculos con los miembros de las otras películas nominadas, de tanto cruzarnos. Ya nos vamos conociendo. También hay conversaciones interesantes, no tanto con las estrellas de Hollywood que todos conocen sino más bien con productores, directores y algún actor también. Este fin de semana tenemos la premiación del Bafta, así que habrá un nuevo encuentro y podremos seguir hablando de cine ”.

Peter Lanzani y el productor Federico Posternak sonríen luego del triunfo de Argentina, 1985 en la fiesta del Goya, el sábado 11, en Sevilla Agencia AFP

El Bafta a la mejor película no hablada en inglés funcionó en los últimos años como anticipo perfecto del veredicto de la Academia de Hollywood para el cine internacional. En los últimos cuatro años, los ganadores de este premio luego obtuvieron el Oscar internacional. Así ocurrió sucesivamente con la mexicana Roma, la surcoreana Parasite, la danesa Otra ronda y la japonesa Drive My Car.

No ocurrió lo mismo en 2022 en el caso del premio a la mejor película. Un año atrás, el Bafta lo ganó El poder del perro, que finalmente perdió en la noche del Oscar a manos de CODA: señales del corazón. Ahora, los observadores de la temporada de premios aguardan con la máxima atención lo que ocurra este domingo, porque la temporada de este año aparece como la más reñida e impredecible de los últimos años y son varios los títulos con aspiraciones fundadas y chances parejas de éxito.

Pese a lo ocurrido en la última edición, no son pocos los que auguran ahora una posible continuidad entre la ganadora a la mejor película de este domingo y lo que ocurra el 12 de marzo en Los Ángeles con el Oscar. Los pronósticos más recientes elevaron las probabilidades de triunfo de Los espíritus de la isla, que si llegara a producirse sería visto como un gran triunfo local porque se trata de una genuina producción irlandesa.

Colin Farrell y Barry Keoghan, dos de las figuras de Los espíritus de la isla, la gran candidata a ganar el Bafta a la mejor película.

Los analistas recordaron que los votantes del Bafta siempre reconocieron los méritos de las películas de Martin McDonagh, el director de Los espíritus de la isla. Si llegara a ganar esta película subiría de inmediato el crédito para un éxito equivalente en el Oscar, dentro de una competencia muy reñida. Asimismo, es la favorita para llevarse los premios al mejor actor (para el también irlandés Colin Farrell) y al mejor guion original.

De todas maneras, en las vísperas del Bafta siguen siendo altas las probabilidades de triunfo de Todo en todas partes al mismo tiempo y Tár en la competencia por el premio a la mejor película. Y la lucha más reñida de todos la protagonizarán Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Cate Blanchett (Tár), por el premio a la mejor actriz. En este rubro hay una opinión unánime: puede ganar cualquiera de las dos.

Durante la ceremonia está previsto un homenaje especial a la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022; estará a cargo de Helen Mirren, que la personificó en el cine en 2007. Se espera entre los invitados la presencia del príncipe William (que además es el presidente de la Academia Británica del Cine) y su esposa, Kate Middleton, después de una ausencia de dos años. El maestro de ceremonias del Bafta 2023 será el actor Richard E. Grant.