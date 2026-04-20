Luis Brandoni: dónde ver sus películas más recordadas y sus últimas series

El mundo del espectáculo amaneció de luto por la muerte de Luis Brandoni. El destacado actor y político argentino falleció a los 86 años luego de haber pasado los últimos nueve días internado en el Sanatorio Güemes tras sufrir un accidente doméstico. A lo largo de su extensa trayectoria, Brandoni brilló tanto en teatro como en cine y en televisión. A continuación, repasamos cuáles de sus películas más recordadas se pueden ver en streaming y sus últimas series.

Parque Lezama

El clásico de teatro porteño que Luis Brandoni y Eduardo Blanco protagonizaron durante once años (con 1300 funciones entre la Argentina y España) llegó este año a la pantalla de Netflix con su adaptación cinematográfica, también de la mano de Juan José Campanella.

Esta comedia entrañable inspirada en la pieza estadounidense I’m not Rappaport, de Herb Gardner, se centra en la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista (Brandoni) y un conformista de manual (Blanco), cuyos mundos chocan y se complementan entre discusiones ideológicas y momentos de profunda ternura durante una conversación en un banco del Parque Lezama.

En esta historia, Luis Brandoni interpreta a León Schwartz, un verborrágico militante del Partido Comunista. Por su parte, Eduardo Blanco es Antonio Cardozo, un eterno conformista que está a punto de ser desalojado de su casa y de su trabajo de toda la vida Marcos Ludevid / Netflix

“Cuando comenzamos con la obra, Beto ya quería hacer la película”, reveló Eduardo Blanco en una entrevista con LA NACION. “Pero recién estrenábamos y a mí también me parecía una idea alocada. A Juan, ¡ni hablar! Y él insistía. Pasaron muchos años hasta que un día Juan decidió ver la obra desde la platea, entre la gente, porque siempre la había visto desde atrás o desde un palco. Cuando la vio desde la fila 5, dijo: ‘Tenemos que hacer la película’“.

La odisea de los giles

Luis Brandoni, Ricardo Darín, Verónica Llinás y el Chino Darín le dan vida junto a Daniel Aráoz, Carlos Belloso y Rita Cortese a un grupo de vecinos que decide colocar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que cambie el destino del pueblo de Alsina. “Este es el mejor momento, peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar?“, dice el personaje de Darín justo antes de que los espectadores descubran que la historia transcurre en diciembre de 2001.

El film de Sebastián Borensztein está basado en la novela La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, que también participó en la escritura del guion. Actualmente se puede ver en Netflix, Disney+ y HBO Max.

Esperando la carroza

En Esperando la carroza, la confusión invade a una familia luego de que Mamá Cora, una anciana de 80 años, desaparece. Aunque algunos creen que murió, nada es tan sencillo como parece.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni, Betiana Blum, Enrique Pinti y Juan Manuel Tenuta, la obra insignia de Alejandro Doria tuvo su estreno en mayo de 1985 y reflejó los conflictos internos de una familia argentina típica, entre luchas de clases, el abandono de los adultos mayores y la envidia. Además, dejó una de las frases más famosas de Brandoni en la gran pantalla: “¡Tres empanadas!”.

La adaptación de la obra teatral homónima, creada por el dramaturgo uruguayo Jacobo Langsner, se puede ver en HBO Max y en Flow.





Mi obra maestra

Con dirección en solitario de Gastón Duprat, guion de su hermano Andrés Duprat y producción de Mariano Cohn, Mi obra maestra narra la relación entre un galerista moderadamente exitoso (Guillermo Francella) y un pintor (Luis Brandoni) que supo ocupar un sitial de honor en el mundo del arte pop local de los 80, pero que el tiempo transformó en un hombre recluido, amargado y dueño de una extensa lista de deudas. La posibilidad que le brinda su amigo de realizar un mural por encargo termina de la peor manera.

Mi obra maestra ganó el premio del público en la 63° edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y se puede ver en Disney+, Netflix y HBO Max.

El retiro

Luego de trabajar 50 años como médico obstetra y tras quedar viudo, Rodolfo (Luis Brandoni) decide jubilarse. Como casi toda su vida ha girado en torno de su profesión, ha quedado solo y amargado en una vieja y amplia casona. Pese a las constantes invitaciones de un amigo mujeriego (Gabriel Goity) y de los coqueteos pícaros de una exjueza (Soledad Silveyra), nuestro perfecto antihéroe se mantiene huraño e irritado. En el otro extremo está su hija Laura (Nancy Dupláa), con quien mantiene una relación más que tirante. Cuando su empleada doméstica le deja (sin avisarle) a su hijo Diego (Marcos Da Cruz) y parte hacia Santiago del Estero, el mundo de Rodolfo cambia por completo.

Dirigida por Ricardo Díaz Iacoponi, El retiro, una tragicomedia sobre las diferencias generacionales, la redención y las segundas oportunidades, se puede ver en Disney+.

4x4

El protagonista de 4x4 es Ciro (Peter Lanzani), un ladrón que pretende robar en pocos segundos el equipo de audio de una camioneta de lujo. Sin embargo, cuando intenta abrir la puerta para huir, se da cuenta de que se quedó encerrado. Y no solo los accesos están trabados: la 4x4 del título también está blindada, insonorizada y con los vidrios polarizados como para no llamar la atención desde el exterior.

El dueño del vehículo es el médico Enrique Ferrari (Dady Brieva), quien tras sufrir con su familia 28 robos pretende darle una lección al intruso. Sobre el final, entra en escena un veterano negociador de la policía interpretado por Luis Brandoni. Dirigido por Mariano Cohn, este thriller se puede ver en HBO Max.

La furia

En La furia, una organización de narcotráfico con fuertes vínculos dentro del poder que alcanza a policías, jueces y altos funcionarios, decide secuestrar a Marcos Lombardi (Diego Torres), hijo de un reconocido juez federal intachable, Raúl Lombardi (Luis Brandoni). El objetivo es claro: forzarlo a ceder y abandonar una investigación que amenaza con exponerlos. A medida que avanza la historia, el cautiverio de Marcos se vuelve cada vez más peligroso y desesperante, lo que empuja a su padre a tomar una drástica decisión. En este contexto, la trama se despliega entre la corrupción estructural, los abusos de autoridad, las traiciones y la crudeza del sistema carcelario.

Estrenada en 1997, la película dirigida por Juan Bautista Stagnaro y escrita por Carlos Mentasti se convirtió de inmediato en un éxito de taquilla. Con los años, además, entró en la lista de las películas más recordadas del cine argentino. A casi 30 años de su estreno, se puede ver en HBO Max y en Flow.

Nada

Creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn, Nada sigue los pasos de Manuel, un sofisticado y pedante crítico culinario con aires de dandy porteño que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado. Cuando pierde a su empleada doméstica de los últimos 40 años y decide entrenar a su potencial reemplazo, una joven de Paraguay, descubre que la chica tiene más para enseñarle que para aprender, y lo enfrenta a la inédita aventura de valerse por sí mismo.

Con la actuación estelar de Luis Brandoni y la participación especial de Robert De Niro, el elenco se completa con María Rosa Fugazot, Majo Cabrera, Silvia Kutika, Enrique Piñeyro, Gastón Cocchiarale, Daniel Miglioranza, Pablo Novak, Belén Chavanne, Alejandro Paker, Rodrigo Noya, Ariadna Asturzzi, Cecilia Dopazo, Manuel Vicente y Daniel Aráoz. Nada cuenta con cinco episodios y está disponible en Disney+.

Un gallo para Esculapio

Un gallo para Esculapio cuenta la historia de Nelson (Peter Lanzani), un muchacho humilde que viaja desde el interior y le lleva un gallo de riña a su hermano, pero al no poder encontrarse con él, el joven emprende su búsqueda por el difícil escenario del conurbano bonaerense. Seguirá las pistas sobre su paradero y así se vinculará con Chelo Esculapio (Luis Brandoni), gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto. Luego comenzará a sospechar que este personaje está relacionado con la desaparición de su familiar y se infiltrará en su banda.

Producida por Underground en colaboración con TNT y con el apoyo del Incaa, dirigida por Bruno Stagnaro y escrita por Ariel Staltari, la primera entrega —que cuenta con nueve capítulos— se estrenó en 2017 y tuvo un éxito arrollador. Un año después llegó la segunda temporada. Las dos se pueden ver en HBO Max.



