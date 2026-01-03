Las 20 mejores películas argentinas de la historia, según el sitio especializado IMDb

A lo largo de las décadas, el cine argentino logró consolidar una identidad única que combina la profundidad emocional con una narrativa técnica de excelencia, lo que no solo se refleja en premios internacionales, sino también en la opinión del público global que se vuelca a plataformas digitales para valorar estas obras. A raíz de esto es que IMDb (Internet Movie Database), el sitio de referencia más importante para cinéfilos en todo el mundo, reveló cuáles son las veinte mejores películas argentinas a lo largo de la historia.

A continuación el ranking del sitio especializado, desde clásicos hasta fenómenos modernos:

1. El secreto de sus ojos (2009)

Suspenso/Crimen. Un juez tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven, crimen ocurrido varias décadas atrás. Duración: 2 h 7 min. El secreto de sus ojos se puede ver en Netflix.

El tráiler del El secreto de sus ojos

2. Relatos salvajes (2014)

Suspenso/Comedia. Seis relatos que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control al cruzar la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Duración: 2 h 2 min. Relatos Salvajes se puede ver en HBO Max.

Relatos salvajes, tráiler

3. Esperando la carroza (1985)

Comedia/Drama. La confusión invade a una familia luego de que Mamá Cora, una anciana de 80 años, desaparece. Aunque algunos creen que murió, nada es tan sencillo como parece. Duración: 1 h 36 min. Esperando la carroza se puede ver en HBO Max.

Esperando La Carroza (1985) - Trailer Oficial

4. La historia oficial (1985)

Bélico/Suspenso. Una mujer sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado. Duración: 1 h 52 min. La historia oficial se puede ver en MUBI.

La historia oficial, tráiler oficial

5. Nueve reinas (2000)

Suspenso/Crimen. Juan y Marcos son dos estafadores que casualmente se ven involucrados en un asunto que los puede convertir en millonarios: tienen menos de un día para llevar a cabo un engaño que no puede fallar. Duración: 1 h 55 min. Nueve Reinas se puede ver en Disney+.

Trailer de Nueve Reinas

6. El hijo de la novia (2001)

Drama/Comedia. Rafael dedica 24 horas al día a su restaurante, está divorciado, ve muy poco a su hija, no tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita a su madre, internada en un geriátrico porque sufre el mal de Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados le obligan a replantearse su vida. Entre ellos, la intención que tiene su padre de cumplir el viejo sueño de su madre: casarse por la Iglesia. Duración: 2 h 3 min. El hijo de novia se puede ver en Netflix.

El hijo de la novia, tráiler

7. Argentina, 1985 (2022)

Suspenso/Drama. Durante la década de 1980, un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. Duración: 2 h 20 min. Argentina, 1985 se puede ver en Prime Video.

Argentina, 1985, tráiler

8. El ciudadano ilustre (2016)

Comedia/Drama. Daniel Mantovani, un Premio Nobel de Literatura argentino que reside en Barcelona desde hace décadas y retrata con crudeza en sus novelas la vida de su pequeño pueblo natal, al que no volvió en 40 años, regresa al recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Duración: 1 h 58 min. El ciudadano ilustre se puede ver en Disney+.

El Ciudadano Ilustre - Trailer

9. La odisea de los giles (2019)

Comedia/Aventura. Un grupo de vecinos se organiza para recuperar lo que les pertenece cuando descubre que sus ahorros les fueron robados por un abogado y un gerente bancario. Duración: 2 h. La odisea de los giles se puede ver en Netflix.

Trailer de la película “La odisea de los giles” - Fuente: YouTube

10. El clan (2015)

Suspenso/Crimen. Historia real de una familia argentina que se dedicaba al secuestro y el asesinato durante la década de 1980. Liderados por el patriarca, Arquímedes Puccio, todos colaboraban en mayor o menor medida en identificar a las víctimas y someterlas, obteniendo beneficios con sus actividades ilícitas. Duración: 1 h 48 min. El clan se puede ver en Disney+.

El clan, tráiler

11. Kamchatka (2002)

Drama. Los difíciles años de la dictadura militar argentina son contemplados por Harry, un niño de diez años que lo único que desea es jugar y hacer travesuras con su hermano pequeño. Sin embargo, en 1976, cuando su familia, perseguida por la dictadura, se ve obligada a esconderse en el campo, comienza para él una nueva vida que pondrá fin a su infancia. Duración: 1 h 46 min. Kamchatka se puede ver en Flow.

Kamchatka, tráiler

12. El aura (2005)

Suspenso. El maravilloso viaje de un personaje sin nombre, un taxidermista parco e introvertido con una extraña obsesión: durante los últimos años, una y otra vez, planeó e imaginó los asaltos más perfectos. Duración: 2 h 14 min. El aura se puede ver en Flow.

El aura, tráiler

13. Luna de Avellaneda (2004)

Comedia/Deportes. El club social Luna de Avellaneda está amenazado de ser transformado en un casino a causa de la crisis económica en Argentina. Román, uno de los más antiguos miembros del club, luchará para mantenerlo. Duración: 2 h 23 min. Luna de Avellaneda se puede ver en Flow.

Luna de Avellaneda, tráiler

14. La ciénaga (2001)

Comedia/Drama. Un relato fantasmagórico de la decadencia de la clase media argentina y la disolución del modelo familiar tradicional. Duración: 1 h 43 min. La ciénaga se puede ver en Prime Video.

La ciénaga, tráiler

15. El ángel (2018)

Crimen/Suspenso. El rostro angelical de Carlos, un adolescente de 17 años, esconde una oscura faceta de robos, mentiras y asesinatos. Duración: 1 h 54 min. El ángel se puede ver en Apple TV.

El ángel, traíler

16. Infancia clandestina (2011)

Drama. Juan tiene otro nombre cuando está afuera de su casa, y cuando conoce a María, se sorprende de que ella solo tenga un nombre. Duración: 1 h 52 min. Infancia clandestina se puede ver en MUBI.

Infancia clandestina, tráiler oficial

17. El hombre de al lado (2009)

Suspenso/Comedia. Dos vecinos viven un grave conflicto debido a la colocación de una ventana en la casa de uno de ellos. Duración: 1 h 50 min. El hombre de al lado se puede ver en Disney+.

El hombre de al lado, tráiler

18. Camila (1984)

Romance/Drama. En Argentina, siglo XIX, una bella aristócrata y un sacerdote se enamoran y se fugan de las autoridades militares y el clero. Duración: 1 h 47 min. Camila se puede ver en Prime Video.

Camila, tráiler oficial

19. La casa del ángel (1957)

Drama/Romance. Una adolescente es dominada por su madre, quien le impone penitencias a sus “pecados” y teme al castigo divino. Duración: 1 h 16 min. La casa del ángel se puede ver en MUBI.

La casa del ángel, tráiler

20. El estudiante (2011)

Suspenso/Drama. Un joven llega a Buenos Aires del interior del país para iniciar por tercera vez sus estudios universitarios. Sin vocación, ni metas, se dedica a deambular por la facultad y conoce amigos, hasta que es invitado a participar en la militancia política. Duración: 1 h 50 min. El estudiante se puede ver en MUBI.