La miniserie chilena La casa de los espíritus y la argentina Amor animal, dos de las grandes apuestas de Prime Video

“Tenemos una obsesión por la audiencia”, resumió a LA NACION vía Zoom Javiera Balmaceda, responsable de los contenidos originales de Prime Video para Latinoamérica, Canadá y Australia, tras el anuncio de las nuevas producciones internacionales de la plataforma que se llevó a cabo hoy, en Londres. Esa fijación de la que habla la ejecutiva, como demuestran muchas de las propuestas anunciadas allí, gira en gran parte alrededor de novelas del popular género YA (por sus siglas en inglés, Young Adults) exploraciones dramáticas sobre el primer amor y todo lo que trae aparejado, incluida una alta dosis de obsesión. Que a su vez luego se traslada a los espectadores que consumen esos relatos.

Maxton Hall, con Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten Amazon Prime Video

Según las estadísticas reveladas hoy en la presentación, en 2025 las dos historias no habladas en inglés más vistas de la plataforma fueron la película Culpa nuestra, el final de la trilogía basada en las novelas de la autora argentino española Mercedes Ron y la segunda temporada de la serie alemana Maxton Hall, también adaptada de un bestseller juvenil.

Franco Masini, en una escena de Amor Animal

“Ese éxito habla de lo emocionantes y entretenidas que son esas historias. ¿Quién no tiene ganas de ver la historia de un primer amor o de un primer amor prohibido? ¿Y quién no ha salido con el chico equivocado?”, pregunta retóricamente la ejecutiva chilena a la que algunos habrán visto alguna vez en una alfombra roja del brazo de su famoso hermano, el actor Pedro Pascal.

Para seguir alimentando la obsesión de los suscriptores por los dramas románticos dirigidos al público joven en pocas semanas se estrenará Amor animal, la ficción argentina creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Franco Masini que se grabó en Punta del Este. “Estamos muy entusiasmados con la serie. Es una versión un poco más arriesgada e intensa del género. Algo así como si Romeo y Julieta se encontraran con Euphoria”, detalló Balmaceda, quien también habló de la gran apuesta latinoamericana de Prime Video para 2026: la serie basada en La casa de los espíritus, la novela de Isabel Allende.

Anunciada a mitad de 2024, con grabaciones que culminaron a principios de 2025 y una extensa etapa de posproducción, la ficción que protagoniza la española Michelle Wallace-, conocida por la trilogía de las Culpas y con quien la plataforma tiene un contrato de exclusividad-, con la participación de Dolores Fonzi, se estrenará este año aunque la fecha precisa se conocerá recién el próximo lunes.

Nicole Wallace en La casa de los espíritus

“Fue un proceso muy puntilloso y demandante en relación a la escala y a la producción. Queríamos honrar todo el trabajo increíble que hizo Allende con el libro. Nos aseguramos de que lo tenemos todo perfecto, perfectísimo. En el camino, además, confirmamos una vez más el alcance que tiene la historia. Por ejemplo, cuando Wallace quedó elegida para el proyecto estaba muy emocionada de interpretar el papel de Clara del Valle porque La casa de los espíritus fue uno de los libros que formó parte de su vida como estudiante, ya que forma parte del programa de educación superior en España. Luego, charlando con Nicole Clemens, vicepresidenta del área de contenidos internacionales de la plataforma, me contó que ella que creció y estudió en California también la leyó en la secundaria. Es un libro de llegada universal y formativo para muchas generaciones”, dice Balmaceda.

Adelanto de La casa de los espíritus

Cine argentino de corazón

Dos de las películas argentinas con mayor éxito y repercusión de los últimos años, Argentina, 1985 y Belén tuvieron a Prime Video como uno de sus coproductores y la plataforma participó del lanzamiento de ambos films bajo la supervisión de Balmaceda que alrededor del cuello lleva un recuerdo de aquellas experiencias, especialmente con Belén. Se trata de un dije color verde que representa a un corazón anatómico que le regalaron Dolores Fonzi y la productora Leticia Cristi y que de alguna manera se conecta con el próximo proyecto cinematográfico local anunciado por Prime Video: la película sobre los crímenes de Ricardo Barreda.

“La manera en que la directora, Daniela Goggi, encaró el film le da voz a las víctimas de aquel crimen tan conocido. Es muy impactante porque cuando ves cómo se desarrolla la historia te das cuenta de que nadie habló sobre ellas antes”, explica la ejecutiva sobre el film que protagonizarán Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán. No será el único proyecto de cine que hará la plataforma en la Argentina aunque por ahora Balmaceda solo adelantó que será “ un anuncio muy lindo”.

Betty, la fea Gentileza Prime Video

Más novedades

El anuncio de las producciones realizadas en Latinoamérica que se presentaron en Londres incluyó a la película Venganza y la confirmación del próximo estreno de la serie juvenil con elementos de terror Prefiero la muerte, ambas de México; la llegada este año de la tercera temporada de la colombiana Betty: la fea y de la serie brasileña Beast Race, una fantasía de acción creada por Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento y Fernando Meirelles, director de Ciudad de Dios.

El listado de novedades de Prime Video presentadas en Londres sumó también un recorrido por otras usinas de producción y géneros que ya probaron su capacidad de atrapar a los espectadores globales de la plataforma. Así, del lado del género romántico juvenil este año lanzarán la segunda entrega de la saga de las culpas escrita por Mercedes Ron en su versión británica; la adaptación de Marfil, otra de las novelas de Ron; Perfectos mentirosos, inspirado en la exitosa serie de libros de Alex Mírez, un fenómeno llegado de la plataforma Wattpad; Campus Drivers, una miniserie francesa basada en las novelas de C.S. Quill; Toi + Moi – Seuls contre tous (Francia), film adaptado de la trilogía romántica de Emma Green; la tercera temporada de Maxton Hall y las películas alemanas Drive: The Pretenders y Back to the 90s. Además del film italiano aunque hablado en inglés Love Me Love Me que se estrena mañana en la plataforma.

Más allá del romance, Prime Video también anunció el estreno de las películas Zeta (España): un thriller de acción protagonizado por Mario Casas y Masterplan, una coproducción franco italiana rodada en inglés que encabeza el actor Stanley Tucci.

Y en la misma línea que ya anticiparon Netflix y Disney+, la plataforma también reforzará sus contenidos de ficción asiática con las series de animé Fist of the North Star: Hokuto No Ken, The Ghost in the Shell y la segunda temporada de De viejo pueblerino a gran maestro espadachín. En cuanto a los populares K-dramas de Corea del Sur, se anunció el estreno para este año de las series Siren’s Kiss, Absolute Value of Romance, Human x Gumiho, See You at Work Tomorrow!, Love in Disguise y The Sacred Jewel.