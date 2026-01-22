Belén no fue nominada a los Premios Oscar: cuáles son las películas extranjeras que competirán por la estatuilla

Belén no logró convertirse en el noveno largometraje nominado al Oscar internacional en representación de Argentina. La inclusión de la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi entre los cinco candidatos al premio era una hazaña difícil de lograr.

El anuncio completo de las nominaciones al Oscar 2026 realizado en la madrugada de este jueves en Los Ángeles y en la mañana argentina destacó en la categoría Mejor película extranjera a El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

Este año el Oscar internacional ofrece una competencia de altísimo nivel y varios de estos títulos proyectan sus aspiraciones hacia otras categorías del premio máximo de la industria del entretenimiento, incluyendo el de mejor película.

La producción argentina no estaba en los papeles de nadie. Ninguno de los expertos habituados durante la temporada de premios de Hollywood a ser escuchados con atención cada vez que adelantan sus pronósticos la tuvo en cuenta.

Belén comenzó el tramo final de la carrera por el Oscar como una suerte de cenicienta dentro de la categoría, a priori con menos posibilidades que el resto de las nominadas. Pero desde la perspectiva de sus responsables artísticos y también de la poderosa plataforma (Amazon Prime Video) que participó de la producción y ahora la proyecta desde el streaming a todo el mundo, haber sido parte de las precandidatas es una distinción a destacar.

A lo largo de la historia del cine argentino (y de su proyección internacional) hubo 8 películas nacionales que obtuvieron una nominación al Oscar internacional. Esta privilegiada galería incluye hasta ahora a La tregua (1974), de Sergio Renán; Camila (1984), de María Luisa Bemberg; La historia oficial (1985), de Luis Puenzo; Tango (1998), de Carlos Saura; El hijo de la novia (2001) y El secreto de sus ojos (2009), ambas de Juan José Campanella; Relatos salvajes (2014), de Damián Szifrón y Argentina, 1985 (2022), de Santiago Mitre. La historia oficial y El secreto de sus ojos luego ganaron el Oscar.

“Ya nos dio demasiado”

Dolores Fonzi: "Me siento muy feliz. Esta película ya nos dio demasiado" ANDER GILLENEA� - AFP�

Desde que Belén fue incluida a mediados de diciembre entre las 15 primeras preseleccionadas al Oscar internacional (sobre un total de 86 películas presentadas por igual número de países), tanto Fonzi y su equipo como Amazon llevaron adelante una paciente tarea de difusión de la película entre los miembros de la Academia habilitados para votar, acción que llevan adelante los aspirantes a ocupar un lugar como nominados en todas las categorías.

Valorada con su película no solo en la búsqueda del Oscar, Fonzi llegó a Los Ángeles en los primeros días de 2026 para sumarse a la ceremonia de los Critics’ Choice, a la que llegó como una de las nominadas a mejor película extranjera. El premio finalmente se lo llevó la brasileña El agente secreto. La directora de Belén permaneció varios días en la capital mundial del entretenimiento participando de acciones promocionales, debates y presentaciones.

“Vamos pasito a pasito. Me siento muy feliz. Esta película ya nos dio demasiado y solo nos toca acompañarla en todo este recorrido. Ya hace sola su trabajo, el reconocimiento que recibimos en todas partes es impresionante”, le dijo Fonzi a LA NACION cuando Belén recibió el primer reconocimiento de la Academia de Hollywood como una de las 15 preseleccionadas en la búsqueda del Oscar internacional.