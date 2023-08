Bruce Willis y el famoso film que se arrepintió de haber rechazado: “Fui un estúpido; no entendí el guion”

escuchar

Con el correr de las décadas, Bruce Willis fue forjando una imagen de intérprete vinculado al cine de acción, con papeles de héroes que enfrentan diversos escollos, como los casos de Duro de matar y Armageddon, entre otros exponentes de su extensa filmografía. El actor, quien se retiró de la actuación tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, brindó tiempo atrás declaraciones sobre su carrera que se viralizaron recientemente en las redes, y una de ellas está ligada al papel que dejó pasar: el de Sam Wheat en el drama sobrenatural Ghost: la sombra del amor .

Patrick Swayze y Demi Moore en Ghost: la sombra del amor Captura de Ghost

Estrenada en 1990, la película catapultó a la fama a Demi Moore, entonces esposa del actor, le valió un Oscar a Whoopi Goldberg y consagró a Patrick Swayze como galán en el rol que Willis se negó a interpretar. “Fui un estúpido”, se sinceró y explicó el motivo por el que no quiso formar parte del popular film de Jerry Zucker. “Simplemente no entendí el guion, pensé: ‘El tipo está muerto ¿Cómo va a tener un romance?’ ”, bromeó Willis sobre el porqué de su reticencia.

Un año más tarde, el actor coincidió con Demi en el set del thriller Pensamientos mortales, dirigido por Alan Rudolph, y con intervenciones secundarias de Harvey Keitel y Glenne Headly, que no corrió con la misma suerte que Ghost, un verdadero clásico y uno de los largometrajes más exitosos de la carrera de Moore. Filmado con un presupuesto de 22 millones de dólares, tuvo una recaudación de 505 millones y le valió un Oscar a Goldberg y otro para Bruce Joel Rubin al mejor guion original.

La dura noticia sobre la salud de Bruce Willis

En febrero de este año, se comunicó que el actor de 68 años, quien había sido originalmente diagnosticado con afasia, se retiraba definitivamente de los rodajes por su cuadro de demencia frontotemporal. La noticia fue informada por la familia del intérprete y causó conmoción. “Queríamos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por todo el amor y la compasión que le demostraron a Bruce en estos últimos diez meses”, expresaron en el comienzo del comunicado.

“La generosidad ha sido abrumadora y estamos tremendamente agradecidos por eso, por su amabilidad. Como sabemos que aman a Bruce tanto como nosotros, queremos ponerlos al tanto de algo”, escribió la familia del actor. El texto estaba firmado por la actual esposa de Willis, Emma Heming, por su ex, Moore, y por las cinco hijas del actor: Rumer, Scout, y Tallulah, de su primer matrimonio con la actriz de Propuesta indecente, y las pequeñas Mabel y Evelyn, fruto de su segundo matrimonio con Heming.

Asimismo, se aludió a cómo la salud de Willis fue empeorando con el correr de los días, lo que alertó a la familia. Por lo tanto, se le realizaron nuevos estudios que arrojaron el diagnóstico final . “Desde que anunciamos que Bruce tenía afasia en 2022, su condición ha avanzado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencial frontotemporal (conocida por sus siglas en inglés, FTD). Lamentablemente, hay una dificultad para comunicarse como uno de los síntomas de esta enfermedad que Bruce está enfrentando. Aunque esto es muy doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro“, añadieron. “Es una enfermedad cruel sobre la que muchos de nosotros jamás escuchamos y que puede golpear a cualquiera”. De inmediato, la familia se mostró más unida que nunca para ayudar al actor a atravesar su enfermedad de la mejor manera posible.

Bruce junto a Evelyn Pen, su hija más pequeña Instagram/emmahemingwillis

“Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, apuntaron y añadieron que quieren que el actor viva “la vida más plena posible” dentro de sus circunstancias. “Sabemos en nuestros corazones que, si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención mundial para lograr una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y sobre el modo en que afecta a tantas personas y sus familias”, añadieron. Como consecuencia, además de en sus redes sociales, publicaron el texto en la página oficial de la Asociación por la Degeneración Frontotemporal.

Bruce Willis con su esposa en su cumpleaños Demi Moore/Instagram

El 19 de marzo, el actor pudo ser visto en imágenes con su familia celebrando su cumpleaños junto a su esposa, sus cinco hijas y su exmujer. Fue Moore quien compartió el video del festejo. “¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro de que hayamos podido celebrarlo hoy. Te queremos y queremos a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos. Todos los sentimos”, escribió en la leyenda de la publicación. Ese mismo día, Emma, actual esposa de Willis, también se explayó en las redes.

Todas las hijas de Bruce Willis se han mantenido a su lado tras el diagnóstico de su enfermedad en 2022 Instagram/demimoore

“Siempre recibo mensajes de positividad o la gente me suele decir: ‘Sos tan fuerte, no sé como lo hacés’. No me dan opción. Ojalá tuviera una, pero también estoy criando a dos hijas en medio de esto”, explicaba entonces Hemming. “A veces, en nuestras vidas, tenemos que ponernos pantalones de niña grande y ocuparnos de las cosas. Y eso es lo que estoy haciendo, pero tengo momentos de tristeza todos los días, pena todos los días, y realmente lo estoy sintiendo más hoy en su cumpleaños“.

