Demi Moore y el video con Bruce Willis: el emotivo cumpleaños en familia del actor

Desde que supieron que Bruce Willis sufría de demencia frontotemporal, su familia lo acompaña en todo momento y trata de disfrutar junto a él de lo cotidiano de la vida. Este 19 de marzo, la estrella cumplió 68 años y lo celebró de forma íntima junto a su esposa, sus cinco hijas y su exmujer, Demi Moore.

Fue justamente la actriz quien compartió un video en donde se ve a todo el clan cantándole el feliz cumpleaños y celebrándolo. “ ¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro de que hayamos podido celebrarlo hoy. Te queremos y queremos a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos. Todos los sentimos ”, escribió como epígrafe en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de amor para con todos los Willis.

En las imágenes se ve una torta casera y a todas las hijas del actor: Rumer, de 34 años; Scout, de 31; Tallulah, de 29; Mabel, de 10 años y Evelyn, de 8. También aparece Emma Heming, actual esposa de Willis. En conjunto cantan en su honor mientras la estrella sonríe y mueve sus brazos por el aire antes de soplar las velitas en medio de los aplausos entusiastas del grupo.

Este video es el primero que la familia publica desde que comunicaron el diagnóstico de demencia frontotemporal del actor. Además del hermoso posteo de Moore, Heming también compartió en sus propias redes sociales los sentimientos que le generó el aniversario de nacimiento de su esposo.

“Hoy es el cumpleaños de mi marido. Empecé la mañana llorando, como pueden notar por mis ojos hinchados y mi nariz llena de mocos”, escribió en una serie de historias. “Sólo creo que es importante que vean todas las caras de esto”.

“Siempre recibo mensajes de positividad o la gente me suele decir: ‘Sos tan fuerte, no sé como lo haces’. No me dan opción. Ojalá tuviera una, pero también estoy criando a dos hijas en medio de esto”, explicó Heming, de 44 años. “ A veces, en nuestras vidas, tenemos que ponernos pantalones de niña grande y ocuparnos de las cosas. Y eso es lo que estoy haciendo ”, continuó. “ Pero tengo momentos de tristeza todos los días, pena todos los días, y realmente lo estoy sintiendo más hoy en su cumpleaños ”, añadió.

“Estuve trabajado en el video que voy a publicar en un rato por el cumpleaños de mi marido. No sé por qué me hago esto a mí misma, los vídeos son como un cuchillo en mi corazón”, compartió Emma con sinceridad. “Pero lo hago tanto por mí como por ustedes, porque sé lo mucho que quieren a mi esposo”, culminó.

Unos minutos más tarde, publicó en su muro un compilado de videos familiares en donde se los ve a todos disfrutando junto al actor. “Él es puro amor. Es muy querido y yo lo amaré por siempre. Feliz cumpleaños mi amor. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y vibraciones más altas, porque su alma sensible de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también”, escribió como epígrafe.

A mediados de febrero, la familia de Bruce Willis emitió un comunicado contándole al mundo el diagnóstico del actor. “Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: Demencia Frontotemporal (FTD, por su sigla en inglés). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, expresaron tanto Heming como las hijas mayores del actor y su exmujer, Moore.

“Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, continuaron.

Mientras enfrentan el nuevo diagnóstico del actor, la familia está a punto de agrandarse: Rumer espera a su primer hijo junto a su novio, Derek Richard Thomas. En diciembre, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Willis estaba “muy feliz de convertirse en abuelo”. Además, afirmaron que no extraña trabajar. “Lejos de extrañar la actuación, él disfruta de pasar más tiempo junto a su familia. Le encanta poder estar más cerca de sus hijas”, aseguraba la fuente.

