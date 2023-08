Murió Marc Gilpin, el joven actor de Tiburón 2

escuchar

Marc Gilpin, el actor conocido por interpretar de joven a uno de los hijos del personaje de Roy Schneider en la película Tiburón 2, secuela de 1978, murió después de una larga batalla contra el cáncer a la edad de 56 años.

El intérprete luchaba contra un diagnóstico de glioblastoma, un tumor cerebral agresivo, según reveló su hermana mayor, la actriz de Frasier Peri Gilpin, a través de un comunicado publicado por The Hollywood Reporter. Marc murió en Dallas, Estados Unidos, el pasado sábado.

A través de un emotivo mensaje, su hermana despidió luego al actor con una fotografía en Instagram en la que se ve a Marc junto a su esposa en el año 1999, en la noche previa a su boda. “Kaki y Marc se cuidaron el uno al otro con bondad, fuerza, dignidad y un humor inestimable. Cuando Marc enfermó, Kaki y sus chicos lo rodearon con amor, abrazos, apoyo y cuidado. Solo quiero decir lo mucho que admiro a Kaki como esposa, madre, maestra de primer grado, hermana, cuñada y cuidadora. Eres una persona increíble, Kaki, y es fácil ver lo mucho que siempre te ha amado y siempre te querrá”, escribió la actriz.

A través de la misma red social, el también actor David Morwick se sumó a las dedicatorias: “Tiburón 2 fue la primera película que vi en la pantalla grande cuando era niño. Con todos mis muñecos de acción representaba la película en mi habitación. Estoy muy contento de haber podido hablar con él, me dio el mejor consejo y fue el tipo más amable. Le envío oraciones a su familia. Vuela con los ángeles, Marc”.

En mayo de 2022, los amigos de la familia habían creado una campaña en GoFundMe como un gesto de apoyo para acompañar económicamente al actor, quien estaba “enfrentando lo inimaginable” después de que le diagnosticaron dos tumores cerebrales, uno de los cuales no le pudieron extirpar quirúrjicamente debido a su ubicación.

El actor, que luego se convirtió en un experto en software de manera autodidacta, también enfrentaba problemas económicos porque había perdido su empleo, a la vez que su esposa, maestra de escuela primaria, tuvo que ausentarse del trabajo para cuidarlo.

“Estamos organizando esta recaudación de fondos para ayudar a compensar los gastos médicos y domésticos de Marc y Kaki Gilpin y sus dos hijos, ya que se enfrentan a lo inimaginable. El 5 de mayo [de 2022] descubrieron que Marc tiene dos tumores en el cerebro, uno de los cuales se encuentra en el área central de su cerebro y no se puede extirpar. Si bien todos oramos por un resultado positivo, sabemos que el viaje será el más difícil que haya soportado la familia. Como si esto no fuera suficiente para que esta familia de cuatro sobreviva, también están lidiando con un estrés financiero significativo. Recientemente, Marc perdió su trabajo junto con el plan de seguro pagado por su compañía y ha estado buscando activamente un nuevo empleo. Frente a esta crisis médica, es evidente que Marc no puede conseguir un empleo en este momento”, destacaron sus allegados durante la campaña.

Marc Gilpin falleció a los 56 años a causa de un tumor cerebral Jim Spellman - Getty Images North America

Nacido el 26 de septiembre de 1966 en Austin, Texas, Marc tuvo un papel destacado como el personaje principal en la película Robo programado, en 1978, antes de protagonizar a Sean en la secuela del éxito de taquilla Tiburón, de Steven Spielberg, ese mismo año.

Dirigida por Jeannot Szwarc, el film trajo de vuelta a Scheider en la piel de Martin Brody y a Lorraine Gray como su esposa. Sin embargo, cambiaron a los actores Chris Rebello y Jay Mello, quienes interpretaron a sus hijos Michael y Sean en la primera entrega, por Mark Gruner y Gilpin, que tenía 11 años cuando la película llegó a los cines. Gruner y Gilpin protagonizaron una de las secuencias más memorables de Tiburón 2, en la que, desobedeciendo las órdenes de sus padres, los niños se unen a sus amigos en una excursión en velero, un paseo que termina con un aterrador ataque de tiburón.

Al año siguiente, el joven intérprete apareció como estrella invitada en la serie Chips. Marc actuó en las películas La leyenda de Lone Ranger y Earthbound, ambas estrenadas en 1981. Gilpin también formó parte de una producción televisiva repleta de estrellas, Surviving, en 1985, protagonizada por Molly Ringwald , River Phoenix y Zach Galligan. El último crédito cinematográfico del artista fue en 1989 en la comedia No te metas con mi hija.

