Cannes 2022: de la nueva Emmanuelle al regreso de Kevin Spacey, los proyectos más curiosos del mercado de películas

CANNES.- En el máximo sentido de la expresión, el festival de cine más importante del mundo funciona como un punto de partida. Aquí empiezan a insinuarse los rasgos que tendrá en el futuro la competencia por los principales premios de la industria, aquí también se revelan algunos de los grandes títulos del año cinematográfico de todo el mundo y, sobre todo, aquí se concreta una enorme cantidad de proyectos.

Por las noticias, anuncios y revelaciones que a cada momento aparecen en las ediciones digitales de los principales medios especializados del mundo pareciera que la producción de películas tiene un alcance infinito. El gigantesco Marché du Film, el mercado del festival del que este año se despide luego de 25 años de liderazgo el legendario Jerome Paillard, parece contar con un espacio incalculable para albergar la multitud de proyectos de los que se habla.

Nanni Moretti inició su nuevo proyecto en Italia y trata de venderlo en Cannes VALERY HACHE - AFP

Hay 12.000 profesionales llegados aquí de todos los puntos del planeta para acordar la compra y venta de los derechos, globales o regionales, de películas de todos los tamaños, orígenes y dimensiones. Aquí todo el tiempo se discuten los términos de adquisiciones de películas terminadas, a medio hacer (en etapa de post-producción, por lo general) o todavía no iniciadas. Durante todo el día las productoras y los estudios instalados en el mercado programan proyecciones especiales de películas que hasta ahora nadie vio para convencer a posibles compradores. Hay decenas de proyecciones diarias, que se inician a las 8.30 de la mañana y siguen hasta más allá de las 21 en el pico de la actividad del mercado.

La actriz francesa Lea Seydoux será la protagonista de la nueva versión del film erótico Emmanuelle que consagró a Sylvia Kristel TOLGA AKMEN - AFP

Y en este caso, con el regreso de la presencialidad plena después de dos años de parálisis, incertidumbre y dominio del Zoom por culpa de la pandemia, todos los augurios y expectativas parecen apuntar a una actividad febril, plena e incansable, con muchas novedades ya concretadas inclusive antes de la campana de largada de la muestra. Así ocurrió con uno de los anuncios más tempraneros y resonantes de todo lo conocido hasta ahora: diez años después de su reveladora aparición como una de las protagonistas de La vida de Adéle, triunfadora en 2013 de la Palma de Oro, Léa Seydoux será la nueva cara de Emmannuelle en una versión actualizada de las aventuras de uno de los grandes mitos eróticos del cine de las últimas cinco décadas, iniciado en 1974 por la ya fallecida Sylvia Kristel.

Casi al mismo tiempo se supo que los productores de la película Rust, interrumpida por la trágica muerte en el set de la directora de fotografía Halyna Hutchins, estaban por llegar a Cannes para anunciar un nuevo proyecto. Entre ellos figura Alec Baldwin, protagonista además del disparo accidental que durante un ensayo acabó con la vida de Hutchins. Baldwin no pasó hasta ahora por aquí como productor, pero sí lo hizo su colega Anjul Nigam, quien acaba de revelar que la investigación sobre la tragedia en el set “terminará muy pronto y revelará todo lo ocurrido”. Una vez que esto pase, Nigam dijo sin vueltas que los productores tienen la firme intención de completar el rodaje y dejar lista Rust para un futuro estreno. Es muy probable que no todos reciban esta novedad con igual satisfacción.

Rob Reiner regresó a Cannes para concretar la secuela de una de sus mejores películas, This is Spinal Tap

Grandes directores internacionales, por ejemplo, concretan aquí sus nuevos proyectos. La próxima película del británico Stephen Frears adaptará una novela (Mr. Wilder and Me) que narra las complicaciones de Billy Wilder para hacer lo que fue su penúltima película, Fedora. El francés Francois Ozon puso en consideración de posibles compradores la película secreta que acaba de empezar a rodar en París, Madeleine, con Isabelle Huppert y Fabrice Luchini. El español Alex de la Iglesia tiene aquí a la venta los futuros derechos de distribución de su próxima “comedia salvaje”, Cuatro son multitud, que estará lista para fines de este año; Nanni Moretti comenzó el comienzo de filmación de Il Sol dall’Avvenire, una comedia con su sello que contará hechos ocurridos en Roma entre 1950 y 1970: en este último caso ya empezaron los cuestionamientos, porque Moretti utilizó para una escena elefantes de circo, algo cuestionado por las entidades de defensa de los derechos de los animales. Y Wim Wenders reaparecerá con una nueva película, un drama ambientado en los baños públicos de Tokio que forman parte de un proyecto de transformación urbana en la capital japonesa.

El regreso imprevisto de This is Spinal Tap

Por el lado de Hollywood y el cine anglosajón también se concretaron varios proyectos. Doug Liman, responsable de las primeras películas de Jason Bourne, dirigirá un thriller sobre los orígenes de la Mossad, el servicio secreto israelí; Rob Reiner llegó a Cannes para acordar los detalles de la secuela de This is Spinal Tap, su celebrado falso documental sobre una banda de heavy metal de cuyo estreno se cumplen 40 años y también para filmar aquí a Sharon Stone (que llega en los próximos días) como parte del documental sobre el comediante y actor Albert Brooks en el que trabaja actualmente; David Yates, director de las últimas películas de Harry Potter y las de Animales fantásticos será responsable de Pain Hustlers, un thriller sobre conspiraciones criminales con Emily Blunt como protagonista; Richard Linklater (Antes del amanecer, Boyhood) hará su próxima película, Hitman, sobre un sicario interpretado por Glen Powell, una de las figuras de Top Gun: Maverick, y el thriller Cónclave, ambientado en Roma en tiempos de la elección de un nuevo Papa, tendrá como figuras centrales a Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci y John Lithgow.

Un novio para mi mujer tendrá su versión francesa, y ya se vendieron los derechos para el debut de Suar como director photoALEJANDRALOPEZ - Artear

¿Y por el lado argentino? En las últimas horas se conoció un acuerdo para el próximo rodaje de la remake francesa de Un novio para mi mujer, la exitosa comedia en la que Juan Taratuto dirigió a Adrián Suar y Valeria Bertuccelli en 2008. A propósito de Suar, también se concretó aquí la venta de los derechos de futuras remakes para su próxima película, que todavía no se estrenó. Se trata de 30 días con mi mujer, en la que Suar debuta como director.

Mientras tanto, nombres argentinos también aparecen en producciones españolas que forman parte del mercado de Cannes 2022. Chino Darín es el protagonista de Historias para no contar, la nueva película de Cesc Gay (Truman); China Suárez aparece junto a Alvaro Morte (La casa de papel) en el thriller Objetos, que Jorge Dorado dirigió en parte en exteriores jujeños, y Eduardo Blanco, Laura Oliva e Inés Efron integran el elenco de Querida abuela, dirigida por Jabi Elortegui, actualmente en rodaje en Buenos Aires.

Peter Five Eight, de Kevin Spacey, marca el regreso a la pantalla del actor, uno de los films en venta en el Marché du film para los compradores de todo el mundo

La gran curiosidad del mercado de Cannes 2022 es la reaparición de Kevin Spacey, luego de cinco años de ostracismo por las múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra con dos nuevos proyectos. El thriller Peter Five Eight (del que se conocieron las primeras imágenes) y el drama histórico 1242, Gateway to the West. A Spacey no se lo vio por aquí dispuesto a promocionar estos títulos, pero la leyenda que acompaña los afiches promocionales de Peter Five Eight parece pensada como una ironía sobre la situación actual del actor: “El culpable siempre paga un precio”. ¿Habrá compradores dispuestos a distribuir y estrenar estas películas?

Lo cierto es que a partir de todos estos proyectos, y muchos más que irán apareciendo en las próximas horas y días, queda claro que el año del cine no empezó el 1° de enero. Según el calendario de Cannes, acaba de ponerse en marcha.