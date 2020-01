Capitana Marvel: Brie Larson le respondió a quienes piden que deje el personaje de la heroína

29 de enero de 2020 • 09:44

Tras el gran éxito de Capitana Marvel, Disney anunció la semana pasada que ya trabaja en una secuela del film de la heroína interpretada por Brie Larson. No obstante, sorprendió a muchos que un grupo de fans de los comics de Marvel realizara una petición online para que ella no interprete más a ese personaje, y la actriz habló al respecto al ser consultada por la revista Variety.

"Hay fanáticos extremos de los cómics que estaban en contra del film [ Capitana Marvel] porque su personaje principal es una mujer y por sus ideas políticas. La gente hizo videos y los subió a YouTube con ello", le comentó el periodista de Variety a Brie.

Ella, contestó: "¿Lo hicieron? Oh. Ni siquiera lo sabía". Luego agregó: "No tengo tiempo para eso, ¿sabés? Las cosas a las que les presto atención cuando tengo tiempo extra son: '¿Estoy comiendo alimentos saludables? ¿Estoy bebiendo agua? ¿Estoy meditando? ¿He llamado a mi madre hoy?'. Creo que también porque protagonicé ese film muchos periodistas me han preguntado: '¿Con qué frecuencia te buscás en Google?'. Entonces digo: 'Nunca me busqué en Google'".

Recordemos que a pesar de las críticas de algunos fans, la película recaudó en taquilla 1.128 millones de dólares. Por esto, en 2022 podría verse el segundo film de esta heroína interpretada por Larson que espera ser tan taquillero como el primero.

Para esta secuela, la compañía convocó a Megan McDonnell, escritora de la serie WandaVision (de Marvel), y ambas partes se encuentran en la etapa de negociaciones finales para en breve firmar un contrato.