En una entrevista concedida a la publicación GQ en la que hizo un recorrido por su carrera como actor que incluye títulos como No es otra tonta película americana, Capitán américa y Entre navajas y secretos, Chris Evans recordó cómo fue la experiencia de trabajar junto al aclamado realizador surcoreano Bong Joon-ho, quien hizo historia al ganar el Oscar por Parásitos . Evans formó dupla con el cineasta en 2013 en el film de ciencia ficción Snowpiercer , una adaptación de una novela gráfica francesa de Jacques Lob, Benjamin Legrand, y Jean-Marc Rochette, que en 2020 tuvo un spin-off con una serie de tres temporadas.

En el film, Evans interpretaba a Curtis Everett, el denominado “líder de la revolución” que estaba a bordo de ese tren en el que transcurría la mayor parte de la acción. Al repasar su trabajo en la ficción, que integró la lista de mejores películas de 2013 según el National Board of Review, su protagonista no pudo evitar sincerarse: “Cuando leí el guion por primera vez, no lo entendí del todo. Yo estaba como: ‘¿Qué?’”, compartió, y brindó los motivos de su shock al pasar las páginas .

Chris Evans en Snowpiercer (2013)

“Siempre que se trata de una película que construye un mundo distópico, estás creando un entorno completamente separado. Hay una especie de presunción en la que tienes que decir: ‘Está bien, entonces todo el mundo acepta esto, ¿no? ¿Nadie está un poco indignado de que esta sea la estructura? Esa es la norma, está bien’”, agregó.

Además, Evans contó que le llevó mucho trabajo abordar su personaje, tras esa primera impresión de la historia. “Había que decidir en qué parte de tu cerebro pasas el tiempo pensando en ello”, manifestó. “¿Sigues el camino íntimo y simplemente lo haces sobre el personaje? ¿Intentas hacerlo sobre lo que hizo falta para que esa sociedad llegara a ese lugar? Es un desafío, pero puedes ver a Tilda Swinton en la película y ver su aproximación a este personaje que es más amplio que la vida misma”, apuntó, en relación a la gran actuación de la actriz que le valió numerosos premios y candidaturas.

Más allá de su desconcierto inicial, Evans afirmó que siempre confió en la mirada del director. “Bong es un visionario”, expresó. “Cuando trabajas con alguien que sabe exactamente lo que quiere, incluso si no es exactamente cómo tú lo visualizas, eso genera confianza; como actor, eso es lo más importante, el poder confiar en el director. De lo contrario, estás jugando a la defensiva. De lo contrario, podés decir: ‘Muy bien, esta primera toma, bueno, haré esto, para al menos poder proteger eso. Luego intentaré esto, pero no quiero intentar aquello porque no sé si saben cómo usar esa toma. Cualquier cosa que les brinde puede ser utilizada en mi contra’”, explicó, y añadió que el cineasta siempre supo el approach que quería darle a la adaptación. “Estaba convencido de su visión y yo decía ‘Genial. Si me pides que salte, yo diré: ‘Cuán alto?’” , concluyó el actor.

La boda de bajo perfil de Chris Evans con Alba Baptista

Chris Evans se casó con Alba Baptista, su pareja desde hace dos años Page Six

La noticia generó sorpresa por el bajo perfil de sus protagonistas. Chris Evans y Alba Baptista se casaron dos semanas atrás, en un evento muy privado. La pareja comenzó su relación hace más de dos años, aunque nunca se mostraron juntos por fuera de las redes sociales. La estrella de Hollywood y la actriz portuguesa realizaron una ceremonia con amigos y familiares muy cercanos que debieron firmar un acuerdo de confidencialidad antes de ingresar a la celebración, que se llevó a cabo en Boston, en Massachusetts. Además, los asistentes tuvieron que entregar sus celulares a la entrada, según informó una fuente al portal Page Six. Entre los invitados se encontraban, entre otros famosos, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner, colegas de Chris en Avengers y grandes amigos.

Baptista, de 26 años, y Evans, de 42, blanquearon su vínculo el año pasado, cuando se los vio por primera vez juntos en una caminata por Central Park. En ese momento, ya habían estado un año de novios, aunque lograron mantenerlo fuera del radar mediático. “Están enamorados y Chris nunca estuvo más feliz”, señaló una fuente a la revista People. “Todos adoran a Alba” .

Chris Evans y Alba Baptista se casaron tras dos años de relación Page

Este año, el actor rompió el hermetismo cuando publicó un clip junto a la actriz portuguesa, en el que ambos compartían un divertido momento con su perro, Dodger. Luego, empezó a subir imágenes a Instagram de la cotidianidad con su pareja, desde la salida a una fiesta de disfraces, una visita a una cascada o un paseo por la ciudad.

Baptista hizo su debut actoral en 2014, a sus 17 años, en la telenovela portuguesa Jardins Proibido, en su ciudad natal. Luego de formar parte de Caminhos Magnétykos, de Edgar Pêra, y Equinócio, de Ivo Ferreira, la joven se mudó a los Estados Unidos y su reconocimiento masivo llegó en 2020 con la serie de Netflix creada por Simon Barry, Warrior Nun, en la que interpretaba a Ava Silva.

