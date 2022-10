Taquilla: Argentina 1985 superó el medio millón de espectadores y confirmó su éxito durante el fin de semana largo

escuchar

En su segunda semana en cartel y con un fin de semana extra largo de por medio que todavía no termina, el film sobre el juicio a las Juntas Militares confirmó que es un fenómeno que no se detiene . La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani ya sumó 526.289 entradas vendidas desde su estreno en las salas de cine independientes que aceptaron proyectarla cuando las cadenas multipantallas eligieron no hacerlo debido a la corta venta de tres semanas de exclusividad que les ofreció Amazon, productora del film que el 21 de octubre ya lo tendrá disponible en su plataforma de streaming: Amazon Prime Video. Según la consultora Ultracine Argentina 1985 no solo fue la película más vista del fin de semana con 211. 475 espectadores hasta el domingo inclusive sino que se quedó con el 39 % de las ventas totales de entradas en todo el país que alcanzaron un total de 442.518.

Suar y Pilar Gamboa en 30 noches con mi ex

La estrategia de sumar durante el feriado largo funciones del film argentino en la trasnoche resultó acertada teniendo en cuenta la avidez del público de verlo como demostraron las largas colas frente a los cines y los cartelitos de “Sin localidades” que se vieron en las salas desde su estreno. Esta semana, se sumará una nueva oportunidad de ver la película: desde el jueves Argentina 1985 se exhibirá en la Sala 1 del cine Gaumont con funciones a las 12.30, 17.15 y 22.15, con entradas de 90 pesos para el público general y 45 para estudiantes y jubilados. La performance del film y el hecho de que haya superado el medio millón de espectadores-sin contar aun las entradas de hoy-, permiten suponer, que más allá de su lanzamiento en streaming, Argentina 1985 conseguirá alcanzar el millón de espectadores en salas. En un principio la primera marca que está cerca de superar es la de película nacional más vista del año: hasta ahora ese puesto lo tiene 30 noches con mi ex, que lleva vendidas cerca de 800 mil entradas según la consultora comScore-IBOE. El film protagonizado y dirigido por Adrián Suar continúa en las salas a nueve semanas de su estreno y desde el miércoles pasado sumó una ventana de exhibición al sumarse a la oferta de la plataforma Star+.

Con menos de la mitad de espectadores que el film nacional, en un distante segundo lugar de la taquilla del fin de semana largo, quedó Sonríe. La película de terror fue vista por algo más de 89 mil espectadores en la Argentina mientras que en los Estados Unidos mantuvo por segundo fin de semana consecutivo el lugar de líder en la venta de entradas. Otra demostración de que aun teniendo comportamientos similares, la asistencia global a los cines no es tan uniforme como los grandes estudios de Hollywood suponen . De todos modos, el terror confirmó una vez más su atractivo con las cifras que consiguió otro de sus exponentes en salas: La huérfana: el origen quedó en el tercer puesto de la taquilla local con algo más de 57 mil entradas vendidas en su tercer fin de semana de exhibición y un total acumulado de casi 350 mil espectadores.

Tadeo el explorador 3

Cuatro films estrenados el jueves pasado, Tadeo el explorador 3: la maldición de la momia, Amsterdam, Escalera al infierno y Vista por última vez, lograron quedar entre los más vistos del fin de semana con la película de animación española liderando la marcha desde el cuarto lugar con más de 34 mil entradas vendidas, mientras que la película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Christian Bale y Margot Robbie no logró capitalizar el escándalo ocurrido en Buenos Aires con la actriz que resultó con dos de sus amigos procesados por agresiones graves contra un fotógrafo que tuvo que ser operado luego del incidente, y sumó poco más de 16 mil espectadores para quedar en el séptimo puesto. Sus resultados en los Estados Unidos fueron igual de magros: con 6.5 millones de dólares recaudados en sus primeros días en cartel, la película ya es considerada el fracaso de la temporada.

Por otro lado, el film de terror Escalera al infierno se quedó con el octavo lugar con un acumulado de 15.598 entradas vendidas mientras que la película de acción Vista por última vez ocupó el noveno puesto con 14.465.