Envidiosa 4: Netflix lanzó el tráiler de la temporada final y revolucionó a todos los fans
El gigante del streaming sorprendió a los fanáticos de la serie que protagoniza Griselda Siciliani con un avance que promete diversión asegurada
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Luego de que Envidiosa dejara expectantes a sus fanáticos con la finalización de la tercera temporada, la cual se estrenó el 19 de noviembre de 2025, la serie protagonizada por Griselda Siciliani desembarcará con una cuarta y última entrega en Netflix. El gigante del streaming ya dejó ver el primer tráiler y revolucionó a todos los fanáticos.
“Las despedidas no tienen por qué ser tristes. La cuarta y última temporada de Envidiosa llega a Netflix el 29 de abril”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de la plataforma junto a las imágenes que causaron revuelo entre los seguidores de la ficción creada por Carolina Aguirre.
El avance muestra a Vicky (Siciliani), con su característica falta de sutileza, quien intenta ganarse el cariño del hijo de su pareja, Matías (Esteban Lamothe). La situación se torna cómica y tensa cuando ella descubre un diario o cuaderno donde el niño la describe con adjetivos demoledores: superficial, mandona, burra y egoísta.
El panorama se complica aún más con la reaparición de Nicolás, interpretado por Benjamín Vicuña, quien regresa no solo como un antiguo interés amoroso, sino también como un cliente importante, lo que pone a prueba la estabilidad actual de la protagonista. Entre escenas de enredos cotidianos y el clásico humor de la serie, las sesiones de terapia vuelven a ser el refugio donde Vicky intenta procesar su miedo al fracaso y a la soledad.
La temporada final cuenta con un destacado elenco: Siciliani, Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.
Además, habrá participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera.
La noticia no tardó en generar la reacción de los usuarios, quienes esperan con ansias el 29 de abril para deleitarse con la última entrega. “¿Cuántos días faltan para el 29? Lo peor es que la termino el mismo día. ¿Vamos a hablar de lo increíble actriz que es Griselda?“; ”Las ganas que tengo y la penita que me va a dar. Cómo voy a echar de menos a Vicky después de esto, por favor” y “Creo que podría ver esta serie por el resto de mi vida. ¡Soy fan absoluta de Vicky! Me hace pasar muy buenos momentos”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.
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