Competencia oficial: el desopilante trailer de la comedia que cruza a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez

Un empresario multimillonario decide hacer una película que deje su huella en la historia, y para ello, contrata a los mejores. Bajo este argumento, la nueva producción de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Competencia Oficial, reúne a tres figuras mundiales de la actuación: Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, quienes se cruzan en el desopilante trailer del filme, que acaba de ver la luz.

La actriz española encarna en la ficción a la cineasta ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Lola Cuevas. Banderas se pone en la piel del galán de Hollywood Félix Rivero y el intérprete argentino asume el papel del actor de teatro Iván Torres. Cuevas propone para el film dentro del film convocar a estos dos referentes de “enorme talento, y un ego aún mayor”, reza la sinopsis.

Para darles un poco de sentido de humildad mientras la película todavía está en preproducción, Lola se las ingenia para que ambos participen en una serie de desafíos cada vez más imaginativos. Como ejemplo, mientras ellos están atados a sus sillas en una de las escenas, Cuevas los lleva a observar cómo deja caer sus premios cinematográficos en una trituradora de metales.

De este modo, Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propias historias personales. “Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Iván es el maestro de actores y Félix es una estrella a nivel mundial. Ellos pertenecen a mundos muy distantes”, dice Cuevas en el adelanto, que también muestra a ambos intérpretes dedicándose reproches. “Te arrastras por dinero”, dice Iván a su compañero. “Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo”, responde Félix.

La película aborda el tema de las aspiraciones artísticas de los actores y lo presenta en clave de humor. El texto de Competencia oficial fue escrito por los directores argentinos junto al guionista Andrés Duprat. La película es producida por el director de Mediapro, Jaume Roures, y completan el reparto del film Irene Escolar, José Luis Gómez, Manolo Solo, Nagore Aramburu y Pilar Castro. Con Jaume Roures como productor y Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Javier Pons, Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez como productores ejecutivos, la película cuenta con la corealización de RTVE, TV3 y Orange España.

Competencia oficial se estrenó mundialmente en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia y participó en Toronto y San Sebastián.

En una entrevista con la revista española Fotogramas, Banderas definió Competencia oficial como “una película de pocos personajes y una forma de entender la cinematografía de modo absolutamente diferente por las tres partes: Oscar Martínez, Penélope y yo” .

“Es muy divertido ver cómo se enfrentan diferentes formas de entender el mundo. Y nos damos cuenta a través de la película de nuestras ridiculeces. Tanto Gastón Duprat como Mariano Cohn, los directores, siempre tratan un tema, la estupidez humana, algo que abunda. Y se ríen mucho de ella ”, completó Banderas.

Jaume Roures, Mariano Cohn, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar Martinez y Gastón Duprat, en la presentación de la película en el Festival de Cine de Venecia MIGUEL MEDINA - AFP

“Lo que mostramos en Competencia oficial son las inquietudes que tenemos como personas. Eso se ve en todas nuestras películas y ahora que estamos en un escenario internacional de cine, Competencia oficial es un eco de eso, de lo que vamos viendo”, explicó a LA NACION Andrés Duprat, que junto a su hermano Gastón y Mariano Cohn ya estuvo en el Festival de Venecia en 2016, con El ciudadano ilustre (cuando Oscar Martínez ganó la Copa Volpi al mejor actor) y en 2018, con Mi obra maestra. “ En este mundo de la actuación hay directores divos, actores con cláusulas rarísimas y entonces teníamos la idea de retratarlo, pero sin faltar al respeto a la profesión y teniendo la oportunidad de trabajar con figuras tan importantes como Antonio, Penélope y Oscar. Me parece que era una picardía no señalar o poner en entredicho todas estas cuestiones de divismo y excentricidades, que la industria no sólo acepta, sino que fomenta ”, agregó.

En una entrevista con LA NACION, los tres actores protagonistas destacaron que el de Competencia oficial fue un guion al que le aportaron muchísimas anécdotas. “Gastón y Mariano suelen trabajar así, en El ciudadano ilustre hicieron lo mismo, hubo siete versiones del guion y en la última integraron una anécdota que les conté que me pasó como actor en una gira, en la Argentina, que es este señor que lo invita a la casa a comer los ravioles, que se ofende… Ellos le ponen su condimento… Son muy inteligentes, saben escuchar y trabajar en equipo. Con esos pequeños detalles se hacen las grandes obras”, destacó Martínez. “Los directores son magníficos lectores de la realidad actual y saben detectar muy bien la estupidez y reírse de ella”, coincidió Banderas, que subrayó que lo que retrata la película –envidias, “putadas”, narcisismos, engaños y rivalidades– existen no sólo en el mundo del cine, sino también en el de la política, los medios y demás.