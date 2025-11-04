La familia Tinelli tiene su propio reality desde comienzos de este año. Es una docu-serie que muestra la vida íntima y cotidiana del conductor Marcelo Tinelli y su familia, y ofrece una mirada única y profunda tanto de su costado personal como profesional. La primera temporada de la producción está dividida en ocho capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno, y gira en torno a dos grandes narrativas: los preparativos y celebración del casamiento de su hija Cande Tinelli con el músico Coti Sorokin en Punta del Este, Uruguay, y la llegada de la nueva pareja del presentador, la actriz peruana Milett Figueroa, lo cual genera conflictos y tensiones familiares.

El reality retrata también la dinámica entre los hijos de Marcelo (Micaela, Candelaria, Juana, Lorenzo, y en menor medida Francisco), sus respectivas parejas, y la interacción con allegados cercanos, lo que muestra tanto momentos de unión como de discordia. Lo cierto es que, los recientes escándalos del clan familiar hicieron que muchos argentinos se interesen por ver el reality a varios meses de su estreno.

Los Tinelli - Tráiler Oficial

“Los Tinelli”: cómo y dónde ver el reality de Marcelo Tinelli y su familia online

La serie reality Los Tinelli, protagonizada por Marcelo y su familia, se estrenó el 17 de enero de 2025 y está disponible para ver online exclusivamente en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Ahí se puede seguir la vida privada y profesional del conductor, con acceso a momentos familiares y cotidianos que muestran facetas inéditas de él y sus vínculos familiares. Para verla, es necesario tener una cuenta activa en la plataforma, que ofrece un período de prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios.

1 Ingreso a la plataforma

Se debe entrar al sitio web o a la aplicación de Prime Video. Este es el punto de partida esencial para iniciar la experiencia en la plataforma.

2 Creación y verificación de la cuenta

Una vez en el sitio, se requiere crear una cuenta si el usuario no posee una. Este proceso generalmente implica proporcionar datos personales y, posteriormente, es necesario verificar el correo electrónico suministrado para activar la cuenta de manera efectiva.

3 Activación de la suscripción

Para poder visualizar el contenido, se debe añadir los datos de pago correspondientes. Este paso es indispensable para activar la suscripción. Es importante destacar que, en muchos casos, la plataforma ofrece un período de prueba gratuita, pero aun así se solicitan los datos de pago para su activación.

4 Búsqueda de la serie

Con la cuenta activa y la suscripción confirmada, se debe buscar el título Los Tinelli en la barra de búsqueda que se encuentra disponible dentro de la interfaz de Prime Video.

5 Reproducción del Contenido

Finalmente, una vez localizado el título, se procede a seleccionar la serie y se debe reproducir los episodios disponibles para comenzar a disfrutar del documental.

Marcelo Tinelli: el reality de su familia (Fuente: Jorge "Negro" Luengo /LaFlia)

Qué pasó con Juana Tinelli

La familia Tinelli enfrenta un momento de alta exposición pública. Juana Tinelli denunció amenazas y solicitó un botón antipánico. Además, la joven cuestionó las decisiones de su padre, Marcelo Tinelli, en los últimos años y lo culpó por lo que les toca vivir.

Por su parte, Paula Robles, madre de la joven modelo, posteó un fuerte mensaje contra Tinelli, con el que instó a “huir del egoísta”. Pero ella no fue la única exmujer del conductor en referirse al conflicto, dado que Soledad Aquino, su primera esposa y mamá de Cande y Mica Tinelli, se pronunció sobre el conflicto familiar y fulminó a Juanita al asegurar que “lo inventó para llamar la atención”. A su vez, apuntó contra Robles y afirmó que “no es digna” de su afecto.