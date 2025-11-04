Dua Lipa en River: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

Dua Lipa se presentará en el estadio de River Plate este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Se tratan de uno de los recitales más esperados del año y miles de personas están ansiosas por verla. Quienes no pudieron conseguir una entrada para ninguna de las fechas, podrán mirar su show de este sábado en vivo por streaming.

La vuelta de Dua Lipa a la Argentina se da en el marco de su gira Radical Optimism Tour, en el cual presenta su último álbum de estudio y hace un recorrido por sus mayores éxitos como “Training Season”, “Houdini”, “Levitating”, “Don’t Start Now”, “Be The One”, entre otros temas. La pata latinoamericana del tour incluye Chile, Brasil, Perú, Colombia y México.

La última vez que estuvo en el país, Dua Lipa dio dos shows en el Campo Argentino de Polo como parte de su gira mundial "Future Nostalgia". Marcelo Gómez - LA NACIÓN

Es la tercera vez que la artista viene al país. En 2017 tuvo la oportunidad de presentarse en El Monumental como telonera de Coldplay, además de tocar en Vorterix. Luego, en 2023 se subió al escenario del Campo Argentino de Polo en dos oportunidades, como parte de su gira Future Nostalgia Tour. En ese entonces, generó mucho revuelo entre sus fanáticos argentinos porque se pudieron ver imágenes de ella recorriendo algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, como la librería El Ateneo Gran Splendid y el Cementerio de Recoleta.

Esta ocasión será primera vez que tendrá su primer show solitario en River. Este tiene una capacidad de 85.018 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande de Sudamérica. Muchos esperan con ansias ver qué canción elige para cantar en la sección acústica del show, puesto que en otros destinos de su gira eligió una canción del país que visitó. Por ejemplo, en Madrid cantó en español una canción de Enrique Iglesias.

En Su #RadicalOptimismTour #DuaLipa Continúa Interpretando Canciones De Artistas Locales Y Hoy Sorprendió A Todos Cuando Empezó A Cantar “Héroe” De #EnriqueIglesias Antonella Ocampo Estuvo Ahí Y Disfrutó D

A su vez, en algunas oportunidades invitó a artistas locales para que se suban al escenario con ella: Charlie XCX, Lionel Richie, Lenny Kravitz y Billie Joe Armstrong de Green Day. Es así que muchos anticipan alguna sorpresa y especulan con la aparición de algún cantante argentino.

La cantante de 30 años ganadora de tres premios Grammy se encuentra en un gran momento personal. Además del éxito que tiene su gira internacional, este año anunció su compromiso con su novio, el actor Callum Turner. Ambos iniciaron su relación a principios del año pasado y los pocos meses la pareja blanqueó su relación en Instagram.

Dua Lipa en River: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

Flow transmite el show de Dua Lipa en River este sábado 8 de noviembre Instagram

La transmisión en vivo del show de Dua Lipa en River de este sábado 8 de noviembre está a cargo de Flow. Cabe recordar que solo podrán acceder a esta emisión son los usuarios que tienen contratado este servicio de cable, con o sin decodificador. Ellos pueden seguir el recital en directo tanto por TV como en otros dispositivos por streaming.

Para ello, solo hace falta sintonizar el canal 605 a partir de las 21 por la aplicación. Luego, se podrá revivir el recital una vez terminado, puesto que después estará disponible entre los contenidos de Flow, como suele ocurrir con otros shows que transmite la empresa.