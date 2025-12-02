Daniel Radcliffe y Tom Felton se reunieron después de 14 años: el video del mágico encuentro

Daniel Radcliffe (36) y Tom Felton (38) son recordados por miles de personas alrededor del mundo por ser dos de los personajes centrales de las películas de Harry Potter, la saga mágica basada en los libros de J.K. Rowling, en las que le dieron vida a Harry y Draco Malfoy. Durante más de diez años, los intérpretes estuvieron juntos en grabaciones, giras y premieres mundiales. Sin embargo, tras el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2, ambos decidieron tomar caminos distintos y aunque se dice que son muy buenos amigos en la intimidad, nunca más fueron vistos juntos públicamente.

Todo esto cambió el pasado 1 de diciembre, cuando se cruzaron en la alfombra roja del Teatro Hudson de Nueva York. Ambos habían sido invitados a la proyección de Merrily We Roll Along, una historia que años atrás el propio Radcliffe protagonizó en una adaptación teatral.

Daniel Radcliffe y Tom Felton se volvieron a ver de manera pública después de 14 años

El encuentro de las estrellas quedó grabado por la revista People y rápidamente dio la vuelta al mundo. En el clip de tan solo unos segundos se puede ver a los actores fundirse en un abrazo, sonreír y charlar. Incluso, lo que maravilló a los fans fue que justo en el momento en el que Tom toca en el hombro a Daniel para saludarlo, las luces de todo el teatro se apagaron, casi como si la magia volviera a surgir entre ellos.

En redes sociales los fanáticos no dudaron en dejar sus comentarios al respecto. “La forma en que Dan saltó sobre ese abrazo”; “De seguro Draco estaba feliz”; ¡Quería ver la reacción de Dan! Las luces se apagan, me están cabreando" y “No solo trabajaron juntos en algunas películas, ellos son amigos”, fueron algunos de los mensajes que surgieron.

Hace muy poco, Tom Felton debutó en Broadway al volverse a poner en la piel de Draco Malfoy en Harry Potter y el legado maldito. Al show fueron a verlo gran cantidad de actores que formaron parte de las recordadas películas y le dejaron sus halagos. Sin embargo, se desconoce por qué hasta el momento Radcliffe prefirió mantenerse al margen de la exposición en este evento.

Tom Felton interpreta en la actualidad a Draco Malfoy en Broadway (Foto: Instagram @t22felton)

En una entrevista en Good Morning America, Felton quiso dejar de lado cualquier especulación sobre su relación con su colega y declaró: “He aprendido algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway”. A su vez, remarcó que la última vez que lo había visto cara a cara fue durante una de sus presentaciones teatrales: “Lo vi, creo, en su primer espectáculo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Más de diez años? Y ahora, sin duda, ha ganado un Tony y es una gran inspiración para explicar por qué Broadway es tan especial".

Estas palabras sensibilizaron a Daniel, quien al poco tiempo fue invitado al mismo programa de televisión y le respondió en vivo a Tom: “Es una locura. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial de niño. Es increíble que me considerara una inspiración para algo. Es muy tierno”. E incluso se mostró contento por verlo nuevamente en el papel del famoso villano. “Estoy súper emocionado de que esté en esto, de que esté actuando en Broadway y de que esté haciendo el espectáculo. Es realmente encantador. Y estoy emocionado de que esté en la ciudad y pueda verlo”, confió.