Sarah Jessica Parker reveló por qué no se desnudó en Sex and the City: “Nunca me sentí cómoda exponiéndome de esa manera”

Sin dudas, uno de los temas recurrentes de Sex and the City y de su actual secuela And just like that... es el sexo y los vínculos humanos. Sin embargo, a la hora de protagonizar ambas series Sarah Jessica Parker puso una condición inamovible: no filmar escenas de desnudos . En una reciente entrevista televisiva, la actriz explicó los motivos y se definió a sí misma como una persona “demasiado tímida”.

La actriz Sarah Jessica Parker habló de su timidez a la hora de grabar las escenas más íntimas de Sex and the City Manos del Uruguay

Tras aclarar que su decisión no se debió a “una cuestión de moralidad”, la encargada de interpretar a Carrie Bradshaw advirtió que fue su timidez la que nunca le permitió protagonizar este tipo de secuencias como sí lo hicieron sus compañeras de elenco: Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis. “Creo que nunca me sentí cómoda exponiéndome de esa manera. Nunca juzgué a nadie por hacerlo”, dijo Parker en The Howard Stern Show en referencia a sus coprotagonistas.

De hecho, la actriz confesó que al principio dudó en unirse al elenco del programa debido a estas limitaciones personales. “Lo único que me preocupaba era que simplemente no me sentía cómoda desnuda. Sospeché que si no estaba en el piloto, sería parte de una serie”, expresó mientras recordó cuál fue la reacción de Darren Star, el creador del programa, cuando ella le planteó su reticencia a filmar este tipo de escenas.

“Él me aconsejó que no lo hiciera si no quería. Me dijo: ‘Tendremos otros actores. Si se sienten cómodos haciéndolo, lo harán, pero vos no tenés que hacerlo’”, contó aliviada. Finalmente, sus compañeras Cattrall, Nixon y Davis sí se animaron a este tipo de escenas mientras interpretaban a Samantha Jones (una adicta al sexo), Miranda Hobbes y Charlotte York.

Kristin Davis, Kim Catrall, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en una escena de Sex and the City

“Uno de los temas principales del programa es el sexo. Gente teniendo sexo, buen sexo, sexo terrible y sexo hilarante”, señaló Cynthia Nixon en una entrevista de Entertainment Tonight a principios de este mes. Por lo que enseguida advirtió que nunca se le pasó por la cabeza seguir los pasos de Parker y hasta se consideró “bastante buena” a la hora de filmar esas tomas. De hecho, en And just like that... su personaje se anima a probar nuevas experiencias sexuales, por lo que el caudal de escenas de cama ha sido mucho mayor que en las temporadas anteriores de la icónica serie.

Es más, la actriz se encargó de transmitir sus conocimientos al resto del elenco, ya que fue la encargada de dirigir dos de los once episodios que veremos. “Tiene tanta experiencia con el programa que creo que dirigió los episodios como le gustaría ser dirigida a ella. Era todo muy específico y divertido. De hecho, cuando me tocó hacer una escena de cama se metió conmigo bajo las sábanas para mostrarme como hacer que la secuencia fuera más graciosa”, contó la actriz Sarita Choudhury, quien interpreta a la empresaria de biene raíces, Seema Patel, amiga de Carrie.

Además de encarnar a Miranda, Cynthia Nixon dirigió dos de los once episodios de And Just Like That... HBO

En el caso de Davis, la actriz admitió que sintió “pánico” por algunas escenas y que la experiencia le resultó “extremadamente estresante” aunque terminó aceptando el desafío. Por su parte, Cattrall aseguró que su cuota de desnudos en pantalla ya está cubierto con Samantha Jones (una de las más sexuales de este grupo de amigas). “Ya no quiero estar desnuda, tengo 65 años. Estoy en plena forma, pero no me interesa. Siento que he llenado mi cuota de eso”, reveló tiempo atrás.

Kristin Davis en una secuencia de And Just Like That REX Features/Shutterstock /The G

Un regreso muy esperado

A lo largo de sus seis temporadas (emitidas entre 1998 y 2004) y sus dos películas, Sex and the City fue un éxito sin precedentes. Las aventuras de estas cuatro amigas que son “inseparables”, sumado a los looks de Carrie Bradshaw y los galanes que pelean por su corazón quedarán por siempre en el recuerdo del público, que cada tanto vuelve a revivir algunos de sus capítulos a través de HBO Max.

El año pasado el elenco volvió a reunirse para hacer una secuela que ya va por su segunda temporada, recientemente se acaba de estrenar la última. Y si bien la primera entrega tuvo algunas sorpresas para la audiencia, esta segunda parte parece haber redoblado la apuesta con la reaparición de algunos personajes emblemáticos de la historia.

Kim Catrall hará una breve participación en el último capítulo de esta segunda temporada. La actriz aceptó el cameo pero con la condición de no cruzarse con sus compañeras

Tal es el caso de Kim Catrall que, debido a su distanciamiento con Sarah Jessica Parker por problemas de ego y económicos, decidió no estar en la nueva historia transmitida semanalmente por HBO Max. “Todo dentro de mí decía: ‘he terminado con esto’. Dejé en claro mis sentimientos cuando se empezó a hablar de la posibilidad de una tercera película, por eso me enteré de esta nueva entrega como todo el mundo: por las redes sociales”, reveló la actriz en una nota con Variety.

Sin embargo, y ante el pedido de los más fanáticos, la actriz que interpreta a Samantha Jones aceptó aparecer en esta secuela a través de un cameo. Aunque también impuso sus propios requisitos, por lo que se la verá hablando por teléfono sin tener contacto con sus excompañeras, de quienes está distanciada desde hace varios años. La canadiense aceptó volver al papel más reconocido de su carrera, al menos por una sola vez, después de varias conversaciones con Casey Boyles, director ejecutivo de HBO. El acercamiento entre las partes se produjo hace algo menos de un año, mientras se grababa la primera temporada de And Just Like That, pensando en que ese regreso tan esperado acompañaría de la mejor manera la celebración de los 25 años del estreno de la primera temporada de Sex and the City.

John Corbett regresa bajo la piel de Aidan en la segunda temporada de And Just Like That... Craig Blankenhorn - HBO Max

Otro de los que regresa a la historia será Aidan , el viejo amor de Carrie interpretado por John Corbett. “Es fantástico estar de nuevo en compañía de John. Ha sido bastante público cuánto lo amo y cuán fácil es trabajar con él, cuán hábil es en lo que hace. Hace que parezca fácil, pero es un verdadero trabajo”, dijo Parker en diálogo con People. Tras aclarar que se sintió muy cómoda y feliz de volver a rodar con él, la actriz no quiso adelantar cómo será el reencuentro con este viejo amor pero aseguró: “Creo que la historia es genial”.

