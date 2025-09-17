Cómo y hasta cuándo ver gratis Implacable, la última película de acción de Liam Neeson en Flow

Los rumores que vinculaban a Liam Neeson con Pamela Anderson, su compañera de reparto en la comedia ¿Y dónde está el policía? pusieron el foco en el actor que dedicó gran parte de su carrera a las películas de acción.

Por eso, si se quiere volver a ver al protagonista de la saga Búsqueda implacable en ese tono su última película de acción, Implacable (Absolution) puede verse gratis dentro del On Demand de Flow y se puede reproducir desde la app, la web o el decodificador. El beneficio rige hasta el 21 de septiembre.

De qué trata Implacable y por qué verla

Un policial crepuscular con Liam Neeson en modo seco y preciso: Implacable sigue a Thug, exboxeador devenido matón por encargo que empieza a fallar por una enfermedad neurodegenerativa. Para no quedarse en blanco, lleva una libretita donde anota lo esencial, detalle que marca el pulso íntimo del relato. El clima es de despedida y la traducción local potencia esa idea frente al original, Absolution. La película mira a su protagonista como a un profesional en retirada, con heridas de oficio y memoria en fuga. El tono dialoga con clásicos tardíos como Los imperdonables y Gran Torino.

El diagnóstico no deja margen: el horizonte de lucidez es breve y obliga a ordenar lo que queda. Ahí entran las cuentas pendientes, desde retomar el vínculo con su hija hasta conocer a su nieto, mientras el trabajo lo expone una y otra vez a la línea de fuego. La peripecia se sostiene menos en la espectacularidad que en esa urgencia moral por cerrar historias abiertas. La figura de Thug, siempre al borde del olvido, convierte cada decisión en una carrera contra sí mismo. La película capitaliza esa tensión sin subrayados, con un pulso sobrio.

Hay escenas de acción —algunas más verosímiles que otras—, pero la melancolía le gana al estruendo. Lo más atractivo ocurre puertas adentro: el drama de un hombre gris al que se le escurre la vida entre los dedos. El relato funciona sobre todo por Neeson, que sostiene la historia casi sin hablar, con pequeños gestos que sugieren angustia, bronca, dolor y arrepentimiento. Es una actuación de economía expresiva que mantiene el interés aun cuando la fórmula no sorprende. La apuesta es clásica y encuentra en su estrella el verdadero diferencial.

Entre los hallazgos, aparece un vínculo fortuito con una mujer —Yolonda Ross— que incide de manera determinante en las decisiones del protagonista. La relación no se impone como subtrama romántica sino como espejo ético y catalizador de cambio. En el otro platillo, una secuencia onírica sobre el padre se repite sin aportar y corta el ritmo, uno de los pocos tropiezos del guion. Esa oscilación entre lo íntimo y lo programático explica los desniveles del film. Aun así, el balance emocional se mantiene del lado de Thug.

La dirección de Hans Petter Moland apuesta por la sobriedad y un pulso clásico que evita el efectismo. El encuadre y el tempo priorizan los silencios y la respiración cansada del personaje por encima del ruido de las balas. El resultado es un policial con piel de thriller y corazón de drama íntimo.

