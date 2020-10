Vergara encabeza la lista de las actrices mejores pagas 2020 Fuente: Archivo

En un año tan particular como este 2020, donde el séptimo arte tuvo que suspender sus rodajes, premieres y demás actividades por la pandemia del coronavirus, la televisión y el streaming cobraron más protagonismo. En este contexto, la revista Forbes hizo un ranking de quiénes son las actrices mejores pagadas. Desde Sofía Vergara a Viola Davis entran en el listado.

La actriz de Modern Family encabeza el top 10 de las actrices mejores pagas del mundo, con 43 millones de dólares (es la estrella de televisión que más gana mientras el mundo del cine se encuentra en una situación irregular). Le siguen Angelina Jolie (US$ 35 millones) y Gal Gadot (US$ 31 millones). El año pasado, la primera en la lista había sido Scarlett Johansson pero ante la postergación de los estrenos, entre ellos el de La viuda negra, este 2020 ni se asoma.

Como la mayoría de los cines están cerrados desde marzo o si están abiertos están trabajando con menos capacidad, muchos de los estudios decidieron posponer los estrenos como sucedió con La viuda negra y La mujer maravilla 1984. Como para muchos actores su principal ingreso son las películas y ahora todo eso está en suspenso, esto ha dado lugar a que entraran en el top 10 muchos más íconos de la televisión, como Vergara. También, la estrella de Grey´s Anatomy, Ellen Pompeo; la protagonista de The Handmaid´s Tale, Elisabeth Moss y Viola Davis, quien por primera vez se sumó a la lista de Forbes, por su papel en How to Get Away with Murder.

Comparado al año pasado, entre todas las actrices ganaron 254 millones de dólares, un 20% menos que en 2019. Cabe destacar que para las clásicas estrellas de cine como Nicole Kidman, el acumulado de dinero impacta gracias a su participación también en proyectos por streaming. Mientras que se sigue hablando de paridad de género en la industria, este año el acumulado de lo recaudado por hombres es de 545.5 millones de dólares, más del doble que el de las mujeres, según Forbes.

La lista completa

1. Sofía Vergara: 43 millones de dólares. Además de su papel en Modern Family, la actriz se convirtió en jurado de America's Got Talent.

Angelina Jolie ocupa el puesto número 2, con 35.5 millones de dólares. Fuente: Archivo

2. Angelina Jolie: 35.5 millones de dólares. Una de las pocas actrices que ha ganado la mayor parte de su dinero del cine, por su papel en The Eternals, uno de los estrenos de Marvel postergados.

Gal Gadot ocupa el puesto número 3, con 31.5 millones de dólares. Crédito: Instagram

3. Gal Gadot: 31.5 millones de dólares. Con La mujer maravilla 1984 en stand by, Gadot se volcó a Netlfix, donde recaudó 20 millones por su papel en Red Notice.

Melissa McCarthy, gracias a dos proyectos por streaming y a La sirenita, ha facturado 25 millones de dólares

4. Melissa McCarthy: 25 millones de dólares. Dirigida por su esposo, Ben Falcone, en dos proyectos por streaming y además está cerca de ponerse en la piel Úrsula, en el film live action de La sirenita. No le ha ido nada mal a la actriz cómica.

Meryl Streep se reinventa y recauda 24 millones de dólares

5. Meryl Streep: 24 millones. La icónica actriz se sumó al mundo del streaming dirigida por Steven Soderbergh en la comedia Let Them All Talk, que fue vendida a HBO Max por 33 millones. Además es parte de The Prom, que se estrena por Netflix en diciembre.

Emily Blunt, entre Jungle Cruise y la secuela de Mary Poppins, suma 22.5 millones de dólares.

6. Emily Blunt: 22.5 millones de dólares. Su papel en Jungle Cruise, el tanque de Disney, es responsable en gran parte de que le actriz de Mary Poppins esté en la lista; también la secuela de la niñera mágica.

Nicole Kidman suma 22 millones de dólares, gracias a su versatilidad en el mundo de las series. Fuente: AFP

7. Nicole Kidman: 22 millones de dólares. Entre su papel en The Prom, de Ryan Murphy, y la serie de HBO, The Undoing, Kidman entró en el ranking.

Desde que renegoció su contrato en Grey´s Anatomy, Ellen Pompeo no puede quejarse, este año ocupa el puesto número 8, con 19 millones de dólares Fuente: Reuters

8. Ellen Pompeo: 19 millones de dólares. La actriz de Grey´s Anatomy gana algo así como 550 mil dólares por episodio.

Elisabeth Moss gana 1 millón de dólares por episodio, en The Handmaid´s Tale Crédito: Agencias

9. Elisabeth Moss: US$ 16 millones. Además de lo que recibe por su papel en The Handmaid´s Tale, 1 millón por episodio, se suma la sorpresa de lo sucedido con Invisible man.

Viola Davis entra al ranking por primera vez; este 2020 recaudó 15.5 millones de dólares.

10. Viola Davis: US$ 15.5 millones. Por primera vez, Viola está en la lista. Dos papeles son responsables de este hito, el de Annalise Keating, en How to Get Away with Murder y el de Ma Rainey en la adaptación de Netflix, de Ma Rainey's Black Bottom.

