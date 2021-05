Streaming: de Solaris a 2001, diez películas que trascurren en el espacio

Mientras Pasajero inesperado, con sus dilemas morales de la mano de Toni Colette en viaje a Marte, se convierte en una de las películas más vistas en el universo del streaming, su suceso permite actualizar una de las vertientes más convocantes del género de la ciencia ficción como son los viajes interestelares. El género se mezcla con los orígenes mismos del cine, desde que en 1902 el pionero Georges Méliès realizara su inmortal Le voyage dans la Lune, un viaje a la Luna con un cohete que impacta en la dolorida cara de nuestro satélite y donde los viajeros son recibidos por una colonia de selenitas. Recientemente se cumplió una década desde la proyección de su copia restaurada (luego del descubrimiento de una copia original coloreada mano), presentada con música de Air en el Festival de Cannes, que luego gracias a la Embajada de Francia se vio en el Bafici.

Pero si de celebraciones se trata este 2021 también depara el tributo al escritor polaco Stanislaw Lem, de quien en septiembre se recordará el centenario de su nacimiento. Autor de la trascendental Solaris, novela que fuera llevada al cine por Andrei Tarkovski en 1972, por Steven Soderbergh en 2002, y en una versión mucho más desconocida rodada para la TV rusa en 1968 por Boris Nirenburg, nacido en la ahora ciudad ucraniana de Lwów, recién luego de la Segunda Guerra Mundial conseguirá publicar su primera novela y erigirse como nombre fundamental de la ciencia ficción.

La estrella silenciosa, del alemán Kurt Maetzig; Viaje al planeta verde, del checo Jindrich Polák; El test del piloto Pirx, del polaco Marek Piestrak; trabajos mas recientes como Maska, de los británicos hermanos Quay o El congreso, del israelí Ari Folman, e incluso un lejano corto de fines de los sesenta inspirado en ¿Czy pan istnieje, Mr. Johns? (Are you there, Mr Jones?) que fue el único trabajo en el género del gran director polaco de Cenizas y diamantes, Andrzej Wajda, son sólo algunos ejemplos de la larga y fecunda vinculación de Lem con el séptimo arte. Como padre de la influencia de la cibernética o del contacto entre humanos y culturas extraterrestres enclavadas en un futuro de desarrollo tecnológico, su obra abre la puerta a un variopinto escenario de otras películas y otros autores que van desde el absurdo al rigor científico y desde la sátira a la reflexión filosófica, y que están presentes en streaming para añadir al homenaje un legado de infinitas resonancias.

Solaris

El psicólogo Kris Kelvin viaja a una estación espacial para evaluar si debe seguir estudiando el planeta-océano Solaris, pero al llegar se encuentra con un gran desorden y con dos tripulantes sobrevivientes que son muy evasivos a su presencia. Se añaden extrañas apariciones, como la de una mujer parecida a su fallecida esposa. El libro más famoso de Lem tuvo también dos famosas versiones, una dirigida por Andrei Tarkovski, considerada una película de culto y está disponible en Qubit.tv y otra más reciente con la firma de Steven Soderbergh está disponible en Clarovideo.

2001: odisea del espacio

Si existe una película en la que pueda resumirse un género, seguramente sea esta extraordinaria labor de Stanley Kubrick basada en El centinela de Arthur Clarke, cuyo autor además escribió en paralelo la novela que se editó luego del estreno de la película. Allí, un equipo de astronautas intenta seguir las ondas de radio que emite un monolito encontrado en la Luna, presuntamente reliquia de presencia extraterrestre. Su rigor científico y sus efectos visuales fueron impactantes, estos últimos le valieron un Oscar. Disponible en Xiclos.

Apolo 13

Cuando la misión espacial está por llegar a la Luna, en abril de 1970, se produce una explosión que genera tanto la pérdida de oxígeno como el cambio de rumbo de la nave, comenzando una lucha por regresar a la Tierra con vida. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton y Ed Harris, esta basada en la novela de Jim Lovell, comandante de la auténtica misión Apolo 13; ganó dos Oscar y, fundamentalmente, legó para la historia una frase que trascendió la pantalla grande para volverse cotidiana: “Houston, tenemos un problema”. Disponible en Netflix.

El planeta desconocido

De lo más insólito de toda la historia del cine es este film basado en La tempestad de Shakespeare que contó, por primera vez para el género, con un millonario presupuesto volcado especialmente en la realización de efectos especiales que luego fueron nominados al Oscar. Además fue la primera película en presentar a una mujer en minifalda (la bella Anne Francis), fue el debut en el cine de Leslie Nielsen, que mucho después será el torpe detective de La pistola desnuda. La película también puede vanagloriarse de la creación de Robby, el robot, un clásico del género, que recibe a los visitantes del planeta Altair IV decididos a averiguar que pasó con una expedición enviada 20 años antes. Disponible en Qubit.tv.

It! The Terror From Beyond Space

Se la conoció en la Argentina como La amenaza de otro mundo a esta realización de 1958 con la firma de Edward L. Cahn (que fue una poderosa influencia para Dan O’Bannon al escribir el guión de Alien, el octavo pasajero), con la historia de una nave espacial que llega a Marte en 1973 para rescatar al único sobreviviente de una misión. Puesto a salvo, el coronel Carruthers afirma que algo extraño asesinó a toda su tripulación. Con desconfianza, es detenido hasta llegar a la tierra pero durante el viaje detectan que tienen a una peligrosa criatura a bordo. Disponible en Qubit.tv.

Venus, el planeta de las tormentas

La historia relata el derrotero de tres naves soviéticas en misión orbital, una de las cuales luego de un incidente decide aterrizar en Venus donde la tripulación se enfrentará a diversos monstruos y enfermedades mientras descubren rastros de una civilización. El ruso Pavel Klushantsev dirigió esta película en 1962, que fue comprada por Roger Corman para territorio norteamericano y readaptada en la versión que Peter Bogdanovich rodó con seudónimo y llamó Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Disponible en el canal oficial de youtube de Artkino Pictures.

Barbarella

Jane Fonda, en Barbarella

El presidente de la Tierra le encarga a Barbarella salir en búsqueda del doctor Duran Duran, rumbo al planeta Lithion. Pero nuestra heroína (nada menos que Jane Fonda), en el camino perderá su inocencia junto al peligro que representan los placeres de la carne. Realizada en 1968 por Roger Vadim, esta coproducción franco-italiana de Dino de Laurentiis contó además con un impar Ugo Tognazzi y Marcel Marceau para este cómic que se convirtió en una película de culto e ícono pop gracias a una Fonda intergaláctica vestida por Paco Rabanne. Disponible en Pluto.tv.

Moon

Sam Bell trabaja en una base minera con la única compañía del robot Gerty, mientras se encuentra aislado de la Tierra, y se dedica a su trabajo y a una rutina doméstica que incluye ver viejos programas de TV. Todo va bien y piensa que en sólo dos semanas se reunirá con su familia hasta que descubre un terrible secreto. Protagonizada por Sam Rockwell y Kevin Spacey es dirigida por Duncan Jones, quien no puede sino pensarse escuchando “Ground Control to Major Tom”, como hijo del mítico David Bowie. Ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Sitges. Disponible en HBOGo y MovistarPlay.

Gravedad

La doctora Ryan Stone (Sandra Bullock) tiene junto a Matt Kowalsky (George Clooney), un veterano piloto para quien es su último viaje antes del retiro, la misión espacial de reparar el telescopio espacial Hubble. Pero los desechos espaciales generan una reacción en cadena que puede dejarlos a la deriva. Alfonso Cuarón ganó el Oscar como Mejor Director y el film recibió premios la fotografía, montaje, banda sonora, edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. Fue un éxito de público, pero su falta de realismo tuvo la reprobación de varios científicos de la NASA. Disponible en Netflix.

Alien, el octavo pasajero

La nave espacial Nostromo regresa a la Tierra pero cambia su curso de navegación ante una señal de auxilio que procede de un planeta desconocido, donde una extraña forma de vida se pega al rostro de uno de los astronautas. Cuando vuelven a la nave para continuar con el viaje no saben que un monstruo viaja con ellos. Los diseños fetichistas de H.R. Giger serán una poderosa influencia en la ciencia-ficción desde entonces, y la película realizada por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver tendrá destino de clásico absoluto y una lista de secuelas con suerte dispar como Alien: resurrección, también en streaming. Disponible en MovistarPlay.