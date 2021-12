Deep Water: ¿llegará a estrenarse el postergado thriller erótico de Ana de Armas y Ben Affleck?

La relación entre Ben Affleck y Ana de Armas fue tan breve como intensa. El vínculo romántico que los unió, tuvo su primer episodio con el rodaje de un thriller erótico que debía llegar a las salas en noviembre del 2020. Pero la pandemia, y otros motivos que nunca se revelaron, mantuvieron al film en el limbo. Pero ahora esa situación cambió, y el largometraje ya tiene su estreno confirmado.

La historia entre Ben Affleck y Ana de Armas comenzó en el rodaje de Deep Water, un film que se presentaba como un thriller de fuertes escenas de contenido sexual. Esa filmación inició a finales del 2019, cuando la pandemia del covid aún no había afectado al mundo del cine. Rápidamente, fuentes allegadas aseguraron que la química entre Affleck y de Armas fue inmediata, y los rumores de un posible romance no tardaron en aparecer. Poco tiempo después, se confirmaron esas versiones y la pareja se mostraba paseando y tomándose breves escapadas románticas. Mientras tanto, Deep Water figuraba en la grilla de estrenos pautada para el 2020, pero llegando al 2022, aún no se vio ningún afiche o avance del largometraje.

Ben Affleck y Ana de Armas GROSBY GROUP

Luego de un prologando silencio con respecto a ese film, los estudios detrás de este proyecto, New Regency y 20th Century Studios, anunciaron que la nueva fecha pautada de lanzamiento era el 14 de enero de 2022, pero hace poco volvió a cancelarse. De esa manera, todo indicaba que Deep Water iba a permanecer un tiempo más en el limbo, pero eso cambió recientemente. El film erótico fue adquirido en Estados Unidos por la plataforma Hulu, y según informó el portal Deadline, Amazon prime Video tendrá los derechos internacionales de distribución. De momento, sin embargo, no hay fecha de estreno definida.

Basada en una novela de Paricia Highsmith, Deep Water gira alrededor de un matrimonio compuesto por Vic y Melinda Van Allen. La pareja encuentra una solución a un divorcio inminente, permitiéndose la posibilidad de tener amantes, y lo que comienza como una historia de una gran tensión sexual, vira hacia el policial cuando muchos conocidos de ambos aparecen muertos en extrañas circunstancias. De ese modo, los personajes interpretados por Ana de Armas y Ben Affleck, se entregan al disfrute de todo tipo de juegos sexuales, a medida que intentan resolver quién está detrás de esos homicidios.

Jennifer López y Ben Affleck llegan a la presentación, en el Festival de Venecia, de la película "The Last Duel" FILIPPO MONTEFORTE - AFP

La película fue dirigida por Adrian Lyme, un veterano de la industria muy afín al subgénero del thriller erótico. Durante los años ochenta y primera parte de los noventa, Lyme ganó un reconocido lugar luego de realizar títulos ícono como Nueve semanas y media, Atracción fatal y Propuesta indecente. Luego de Infidelidad, estrenada en 2002, Lyme no volvió a dirigir durante casi veinte años, hasta la llegada de la mencionada Deep Water.

Con respecto al romance entre la actriz y el actor, aunque todo indicaba que el vínculo entre ellos tenía mucho futuro por delante, luego de un año juntos, decidieron separarse a comienzos del 2021. La noticia tomó por sorpresa a los medios, que pronto comenzaron a especular sobre los motivos detrás de la ruptura, que giraban alrededor del presunto deseo de ella por ser madre, una idea que al actor no lo entusiasmaba. Otras fuentes aseguraban que la vida familia de Affleck, sus hijos y su carrera, dejaban a la actriz en un segundo plano, y que ella prefirió apostar por su lugar como una de las grandes nuevas estrellas de Hollywood.

Jennifer Garner The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Actualmente, Ben Affleck volvió con Jennifer Lopez, con quien también tuvo una relación mucho tiempo atrás, a la vez que una reciente confesión suya impactó profundamente a Jennifer Garner, la madre de sus hijos.