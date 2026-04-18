Cómo es la mansión de US$60 millones que Ben Affleck le cedió a Jennifer Lopez

El actor Ben Affleck formalizó la cesión de su parte de una mansión ubicada en Beverly Hills a su exesposa Jennifer Lopez, según documentos vinculados al acuerdo de bienes. La operación se realizó mediante una modificación legal que establece una transferencia entre cónyuges.

Ben Affleck le cedió su parte de la mansión a Jennifer Lopez

La residencia conocida como Wallingford Estate volvió a ser noticia tras confirmarse la transferencia completa de la participación de Ben Affleck a Jennifer Lopez. De acuerdo con información difundida por TMZ, el actor decidió entregar su parte de la vivienda sin recibir dinero a cambio.

La nueva casa de JLo y Ben Affleck en California

La documentación legal no detalló condiciones adicionales. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron a TMZ que la cesión fue total.

La propiedad había sido adquirida en mayo de 2023 por un monto cercano a los US$60 millones, pagados en efectivo. Desde entonces, ambos realizaron inversiones adicionales en mejoras.

Cómo es la mansión en la que vivieron Jennifer Lopez y Ben Affleck en Beverly Hills

La finca se encuentra en un terreno elevado y privado dentro de Beverly Hills, con una superficie construida aproximada de 3500 metros cuadrados distribuidos en dos hectáreas (cinco acres). Es descrita como una residencia “exquisitamente diseñada”, y detalla:

Capacidad y habitaciones : la propiedad cuenta con un total de 12 habitaciones y 24 baños . Además, dispone de 15 chimeneas distribuidas por toda la casa.

: la propiedad cuenta con un total de . Además, dispone de distribuidas por toda la casa. Complejo deportivo interior : posee una instalación deportiva “única en su tipo” que incluye un gimnasio completo, canchas de básquet, pickleball y un ring de boxeo .

: posee una instalación deportiva “única en su tipo” que incluye un . Amenities de lujo : la propiedad también dispone de un cine privado y una sala de vinos y whisky. Además, un spa completo con sauna, sala de masajes y un espacio dedicado a la peluquería y manicura. En el exterior destaca una pileta y amplias terrazas.

: la propiedad también dispone de un y una sala de vinos y whisky. Además, un con sauna, sala de masajes y un espacio dedicado a la peluquería y manicura. En el exterior destaca una y amplias terrazas. Seguridad y construcciones anexas: la finca es de máxima privacidad, con accesos controlados y una doble puerta de entrada. Incluye una casa de huéspedes independiente de 465 metros cuadrados y una caseta de vigilancia con dos dormitorios para el personal de servicio. Además, cuenta con un garaje con capacidad para diez a 12 autos.

La lujosa propiedad tiene capacidad para atender a grupos grandes de familia y amigos Realtor

Según TMZ, mantener esta propiedad requiere una inversión mensual superior a los US$331 mil, además de un seguro contra incendios que puede ascender a US$500 mil anuales.

Aunque la pareja la adquirió por aproximadamente US$60,85 millones en efectivo en mayo de 2023, la propiedad llegó a estar valuada en US$135 millones en el año 2018.

Intentos de venta de la mansión en Beverly Hills: precios, mercado y situación actual

La mansión fue puesta en el mercado en junio de 2024 con un valor inicial de US$68 millones. Ante la falta de interesados, el precio fue reducido a US$52 millones en septiembre del mismo año.

A pesar de los ajustes, la propiedad no logró concretar una venta. Entre los factores señalados se encuentran los altos costos de mantenimiento y el contexto del mercado inmobiliario en EE.UU.

El año pasado, la residencia fue retirada temporalmente de la oferta pública con el objetivo de esperar mejores condiciones para su comercialización.

La residencia cuenta con un complejo deportivo en su interior Realtor

Futuro del inmueble tras el acuerdo legal: Jennifer Lopez queda como única titular

Tras la transferencia formalizada recientemente, Jennifer Lopez quedó como única titular del inmueble. En caso de concretarse una futura venta, será ella quien perciba la totalidad del ingreso. Actualmente, la artista reside en la mansión mientras avanza con otros proyectos inmobiliarios.