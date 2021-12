La primera salida de Jennifer Garner, tras los dichos de Ben Affleck: “Fueron una bofetada en la cara para ella”

Luego de haber conseguido una armonía con su expareja, Jennifer Garner actualmente está furiosa con Ben Affleck. La actriz escuchó las declaraciones del padre de sus hijos -en las cuales aseguraba que se sentía “atrapado” en su matrimonio con Garner y que eso lo hacía reincidir en su adicción al alcohol- y le comentó a sus allegados cómo las había recibido.

Jennifer Garner le contó a un allegado que las palabras de Affleck fueron una verdadera falta de respeto The Grosby Group - Instar Images/The Grosby Group

“Esas palabras fueron una bofetada en la cara para ella”, contó un amigo de Garner a la publicación InTouch. “Jen no está particularmente contenta con lo que dijo Ben sobre el tema de por qué se divorciaron. Dio una entrevista diciendo que se sentía ‘atrapado’ en el matrimonio, Jen no habría usado esa frase, ni siquiera se habría abierto públicamente de esa manera. Fue una falta de respeto”, añadió la fuente.

Garner, aquí en su primera salida desde los dichos de su exmarido y con sus hijos fuera de foco, describió como "una bofetada en la cara" la entrevista de Affleck a Howard Stern The Grosby Group - Mega/The Grosby Group

En su primera salida tras los dichos, la ex Alias se mostró sonriente junto a dos de sus hijos, Seraphina, de 12 años, y Samuel, de 9; en este caso, Violet, de 16, no fue de la partida. Sin embargo, a pesar de que intentó poner su mejor rostro, las cámaras captaron momentos en los que se la veía molesta y pensativa.

El duro testimonio de Ben Affleck

La pareja de Ben Affleck y Jennifer Garner parecía una de las más sólidas de Hollywood Getty Images

En diálogo con el popular programa radial The Howard Stern Show, Affleck asoció su dependencia a la bebida con la infelicidad que le generaba estar casado con Garner. “Probablemente [si estuviera casado] seguiría bebiendo. Es parte de la razón por la que empecé a beber, porque estaba atrapado”, admitió este lunes durante la entrevista. “Me decía a mí mismo: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, agregó.

Así llevaba Jennifer Garner a Ben Affleck a rehabilitación GROSBY GROUP - LA NACION

“La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo y tomamos la decisión. Simplemente nos distanciamos”, explicó, y añadió: “ Tuve un matrimonio que no funcionó [la pareja estuvo casada de 2005 a 2014, y el divorcio salió en 2018], lo cual ocurre, con alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado. Al final, lo intentamos, lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. En un momento ambos sentimos que no queríamos que ese sea el modelo que nuestros hijos tuvieran del matrimonio ”.

La aclaración luego de la controversia y el enojo de JLO

En plena promoción de The Tender Bar -film por el que recibió una nominación al Globo de Oro-, Affleck visitó el programa Jimmy Kimmel Live! y aclaró sus dichos previos, en cierto modo culpando a la prensa por haber sacado sus declaraciones de contexto.

“Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”, dijo el actor en referencia a Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su matrimonio con Garner. Por otro lado, definió a la entrevista con Stern como “larga, profunda y significativa”, y explicó que no se había dado cuenta de cómo se podían percibir sus comentarios hasta después de su emisión, cuando entró a Twitter y se encontró con las repercusiones. Además, aseguró que algunas personas se habían centrado “solo en una parte de la charla”, y habían interpretado justamente lo contrario a lo que él había querido decir.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se encontraron con Jennifer Garner en Halloween Backgrid/The Grosby Group

Affleck y Garner tuvieron altibajos en el transcurso de su relación post ruptura, pero en el último tiempo empezaron a llevarse bien, e incluso la actriz lo acompañó a centros de rehabilitación en varias ocasiones. Además, se sumó a Affleck y Jennifer Lopez, quienes reavivaron su romance a principios de este año después de cancelar su compromiso en 2004, en el último festejo de Halloween.

Lopez también estaba muy contenta con cómo estaba desarrollándose esta reconciliación con las familias ensambladas -la artista es madre de los mellizos Emme y Max, fruto de su vínculo con Marc Anthony-, y fue precisamente por esa razón que los dichos de Affleck la enojaron también.

Ben Affleck y Jennifer Lopez llegando al programa Jimmy Kimmel Live! grosbygroup - Backgrid/The Grosby Group