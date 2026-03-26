En fotos: del look minimalista de Camila Morrone a la salida al teatro de Ben Affleck y su hijo

En medio de la confusión que generó sobre su estado civil, Zendaya desembarcó en París para la promoción de la película El drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson. La actriz apareció en la puerta del prestigioso hotel Shangri-La un día después de la proyección del film en el Pathé Palace y tuvo un divertido ida y vuelta con sus fans

Spread Pictures/The Grosby Group