En fotos: del look minimalista de Camila Morrone a la salida al teatro de Ben Affleck y su hijo
La actriz de raíces argentinas continúa la gira de prensa de la serie Algo terrible está a punto de suceder, donde además sorprende con sus outfits. Por su parte, el protagonista de Daredevil se mostró muy sonriente en Broadway
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LA NACION
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