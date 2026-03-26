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En fotos: del look minimalista de Camila Morrone a la salida al teatro de Ben Affleck y su hijo

La actriz de raíces argentinas continúa la gira de prensa de la serie Algo terrible está a punto de suceder, donde además sorprende con sus outfits. Por su parte, el protagonista de Daredevil se mostró muy sonriente en Broadway

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Camila Morrone no solo cautivó con su look sino que, además, se mostró simpática y muy atenta
Camila Morrone no solo cautivó con su look sino que, además, se mostró simpática y muy atentaBackgrid/The Grosby Group
Camila Morrone demostró por qué se convirtió en una referente de la moda contemporánea. La actriz de raíces argentinas volvió a lucir un estilo minimalista el martes pasado. Fotografiada en la puerta del Hotel Crosby Street Hotel de Nueva York, llevaba un top blanco sin tirantes, una falda midi negra de seda, sandalias de taco alto a tono, el pelo suelto y muy poco maquillaje
Camila Morrone demostró por qué se convirtió en una referente de la moda contemporánea. La actriz de raíces argentinas volvió a lucir un estilo minimalista el martes pasado. Fotografiada en la puerta del Hotel Crosby Street Hotel de Nueva York, llevaba un top blanco sin tirantes, una falda midi negra de seda, sandalias de taco alto a tono, el pelo suelto y muy poco maquillajeBackgrid/The Grosby Group
En el marco de la gira de prensa de Algo terrible está a punto de suceder, la serie de Netflix en la que comparte pantalla con el actor canadiense Adam DiMarco y que se estrenó hoy en la famosa plataforma, Morrone deslumbró con su sencillez y su belleza
En el marco de la gira de prensa de Algo terrible está a punto de suceder, la serie de Netflix en la que comparte pantalla con el actor canadiense Adam DiMarco y que se estrenó hoy en la famosa plataforma, Morrone deslumbró con su sencillez y su bellezaBackgrid/The Grosby Group
Ese mismo día, Camila Morrone participó de un programa de entrevistas que se grabó en distintos puntos de la ciudad. La actriz llevó para la ocasión un look casual y no escatimó en sonrisas y buena onda al momento de la charla con los conductores
Ese mismo día, Camila Morrone participó de un programa de entrevistas que se grabó en distintos puntos de la ciudad. La actriz llevó para la ocasión un look casual y no escatimó en sonrisas y buena onda al momento de la charla con los conductoresBackgrid/The Grosby Group
Hugh Jackman es un asiduo transeúnte de las calles de Nueva York. En esta oportunidad, al actor lo encontraron los paparazzi en pleno paseo en bicicleta por la gran manzana. Mientras saludaba, dejó sin querer al descubierto parte de su ropa interior, algo que no le afectó porque en ningún momento dejó de sonreír
Hugh Jackman es un asiduo transeúnte de las calles de Nueva York. En esta oportunidad, al actor lo encontraron los paparazzi en pleno paseo en bicicleta por la gran manzana. Mientras saludaba, dejó sin querer al descubierto parte de su ropa interior, algo que no le afectó porque en ningún momento dejó de sonreírBackgrid/The Grosby Group
Una vez que dejó la bicicleta, Jackman se tomó un tiempo para saludar a los fans que se encontraban afuera del Minetta Lane Theatre de Audible, donde actualmente protagoniza Sexual Misconduct of the Middle Class
Una vez que dejó la bicicleta, Jackman se tomó un tiempo para saludar a los fans que se encontraban afuera del Minetta Lane Theatre de Audible, donde actualmente protagoniza Sexual Misconduct of the Middle ClassBackgrid/The Grosby Group
En medio de la confusión que generó sobre su estado civil, Zendaya desembarcó en París para la promoción de la película El drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson. La actriz apareció en la puerta del prestigioso hotel Shangri-La un día después de la proyección del film en el Pathé Palace y tuvo un divertido ida y vuelta con sus fans
En medio de la confusión que generó sobre su estado civil, Zendaya desembarcó en París para la promoción de la película El drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson. La actriz apareció en la puerta del prestigioso hotel Shangri-La un día después de la proyección del film en el Pathé Palace y tuvo un divertido ida y vuelta con sus fansSpread Pictures/The Grosby Group
De nuevo de blanco, la actriz eligió para los compromisos de prensa un vestido de encaje compuesto por una falda y un top, un tapado a tono y stilettos
De nuevo de blanco, la actriz eligió para los compromisos de prensa un vestido de encaje compuesto por una falda y un top, un tapado a tono y stilettosBackgrid/The Grosby Group
Ben Affleck tuvo un mano a mano con su hijo Fin y la salida elegida fue una noche de teatro. La dupla eligió la producción de Broadway Every Brilliant Thing, protagonizada por Daniel Radcliffe. En todo momento -algo que llamó la atención de los fotógrafos- el actor se mostró de buen humor
Ben Affleck tuvo un mano a mano con su hijo Fin y la salida elegida fue una noche de teatro. La dupla eligió la producción de Broadway Every Brilliant Thing, protagonizada por Daniel Radcliffe. En todo momento -algo que llamó la atención de los fotógrafos- el actor se mostró de buen humorBackgrid/The Grosby Group
Affleck eligió un outfit clásico: iba vestido con un saco negro, jeans negros y botas marrones. La estrella de Hollywood cerró a principios de mes una transacción que tomó relevancia pública: Netflix compró InterPositive, una compañía de producción cinematográfica especializada en herramientas de IA fundada en 2022 por el actor y director
Affleck eligió un outfit clásico: iba vestido con un saco negro, jeans negros y botas marrones. La estrella de Hollywood cerró a principios de mes una transacción que tomó relevancia pública: Netflix compró InterPositive, una compañía de producción cinematográfica especializada en herramientas de IA fundada en 2022 por el actor y directorBackgrid/The Grosby Group
El actor Brad Pitt se encuentra en Ámsterdam, donde fue visto caminando por una calle concurrida mientras filmaba escenas de The Riders, un thriller psicológico que también produce. Basada en la novela de Tim Winton, la historia sigue la desesperada búsqueda de un hombre por su esposa desaparecida
El actor Brad Pitt se encuentra en Ámsterdam, donde fue visto caminando por una calle concurrida mientras filmaba escenas de The Riders, un thriller psicológico que también produce. Basada en la novela de Tim Winton, la historia sigue la desesperada búsqueda de un hombre por su esposa desaparecidaSplash News/The Grosby Group
Sam Asghari lució sus músculos por las calles de Los Ángeles. El modelo, actor y exmarido de Britney Spears compartió un almuerzo con su novia, la agente inmobiliaria Brooke Irvine, y un amigo en la zona de West Hollywood. Para lucir su cuerpo atlético, el artista eligió una camiseta de algodón blanca y un jean
Sam Asghari lució sus músculos por las calles de Los Ángeles. El modelo, actor y exmarido de Britney Spears compartió un almuerzo con su novia, la agente inmobiliaria Brooke Irvine, y un amigo en la zona de West Hollywood. Para lucir su cuerpo atlético, el artista eligió una camiseta de algodón blanca y un jeanBackgrid/The Grosby Group
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