División Miami vuelve al cine, con dos de las grandes estrellas del Hollywood actual

Emitida entre 1984 y 1990, División Miami fue una de las series más importantes de la década. La combinación entre acción, paisajes paradisíacos, crueles villanos y una dupla de héroes dispuestos a hacer valer la ley, fue un éxito contundente que se extendió a lo largo de 111 episodios. Y en el centro del relato, los actores Don Johnson y Philip Michael Thomas se convirtieron en estrellas televisivas, en la piel de Sonny Crockett y Rico Tubbs respectivamente.

Austin Butler muy cerca de componer a James "Sonny" Crockett Scott A Garfitt - Invision

El recuerdo de División Miami, en el año 2006 dio pie a una versión cinematográfica, dirigida por Michael Mann (productor de la serie televisiva). Ese film, protagonizado por Colin Farrell y Jamie Foxx, es un sobrio policial de una calidad superlativa, que lamentablemente no tuvo una secuela. Sin embargo, la franquicia pidió revancha y un reinicio de la saga en cine está muy cerca de encender sus motores, aunque con dos nuevas estrellas.

Joseph Kosinski, responsable de Top Gun: Maverick y F1, es uno de los realizadores más importantes de la industria actual. Y él es el encargado de dirigir la nueva película de División Miami, que según informó Variety, está muy cerca de contar con Austin Butler y Michael B. Jordan como sus protagonistas. El portal especializado en espectáculos, reveló que ambos actores están en una temprana etapa de negociaciones para darles vida a Sonny y a Rico, en la esperada película de acción.

El actor Michael B Jordan podría ser Ricardo "Rico" Tubbs

Desde su aparición en Érase una vez en Hollywood, Austin Butler construyó una sostenida carrera en Hollywood. Su consagración llegó con el protagónico en Elvis, y a ese film le continuaron otros éxitos como Duna 2, El club de los vándalos y la más reciente Atrapado robando.

Por su parte Michael B. Jordan, comenzó su carrera cuando era poco más que un adolescente, y en la serie The Wire tuvo uno de sus primeros roles de relevancia. En los últimos años, Jordan estuvo al frente de exitosos proyectos como Pantera negra, Creed, Just Mercy y Sinners.

Con respecto a la serie original, División Miami era mucho más que playas vistosas, escenas de acción cargadas de adrenalina y autos de lujo, porque detrás de esa mirada al borde de la caricatura, se escondía una elaborada construcción de personajes. En su rol de productor, Michael Mann seguía muy de cerca el trabajo de los guionistas y les brindaba una visión macro de la historia. De esa manera, se preocupó entre otras cosas de mostrar una maduración clara en el personaje de Crockett. Al principio se trataba de un héroe optimista que hasta mostraba un dejo de ingenuidad, pero poco a poco, y a fuerza de verse envuelto en casos más oscuros, él adquiría un matiz mucho más cínico y descreído.

Don Johnson en Miami Vice

El show también impactaba por su despliegue técnico y de producción. La inversión de cada episodio rondaba poco menos del millón y medio de dólares, un número que la convertía en la ficción televisiva más cara del momento (el dato más sorprendente, es que esa cifra era la misma que anualmente se le asignaba a la división narcóticos de la policía de Miami). Una parte de esos dólares estaban destinados a los derechos de canciones, otro ingrediente que esta serie se apropió: el musicalizar las escenas con piezas pop reconocibles de ese período. El universo musical era tan importante en División Miami, que para muchos de sus episodios contó con una notable cantidad de músicos invitados que se animaron a actuar en pequeños papeles. De de esa notable lista de artistas musicales que jugaron a policías y ladrones, se puede incluir a Frank Zappa, Gene Simmons, Miles Davis, Ted Nugent y Little Richard.