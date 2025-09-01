La confesión de Zoë Kravitz sobre los hongos alucinógenos que sorprendió a Austin Butler

Las giras promocionales de algunas películas suelen ser largas. Además de las premieres y los eventos especiales, los actores se enfrentan a una gran cantidad de entrevistas. En pleno trajín por el estreno de Atrapado robando, el nuevo film de Darren Aronofsky, Zoë Kravitz confesó que le dio alucinógenos por accidente a varios amigos.

Kravitz protagoniza junto a Austin Butler Atrapado robando, una comedia de acción que rinde tributo a un clásico de Martin Scorsese. Y mientras los medios la relacionan con su coprotagonista tanto como con el cantante Harry Styles, ella se divierte recordando anécdotas de su vida privada.

Zoë Kravitz hace unos días en las calles de Londres Backgrid/The Grosby Group

En una entrevista que le concedieron a Vanity Fair en donde debían hacerse preguntas entre ellos, Austin quiso saber si Kravitz alguna vez había consumido algún tipo de alucinógeno sin querer. La respuesta de la actriz sorprendió a todos: “Nunca he tomado alucinógenos accidentalmente, pero sí he administrado accidentalmente a varias personas”, soltó.

Ante el desconcierto de su compañero, Kravitz aclaró la situación. “Son personas que abrieron mi heladera cuando no estaba en casa”, explicó. “Pasó como cuatro veces. Una vez, mientras yo rodaba Batman, una amiga vino a visitarme desde París y abrió mi heladera cuando no estaba. Se comió los champiñones de chocolate que tenía ahí, me llamó y tuve que salir del trabajo para cuidarla. Y un mes después volvió a pasar con otra amiga”, repasó.

Zoë Kravitz y Austin Butler en Atrapado robando Niko Tavernise - Sony Pictures Entertainment

La experiencia no pasó inadvertida para la artista, quien agregó que aprendió de lo sucedido. “Como resultado, ahora etiqueto todo”, confió. Sin embargo, no restó responsabilidad a sus amigos. “Tampoco se puede abrir una heladera ajena y comer chocolate sin etiquetar”.

Gestos cómplices

Zoë Kravitz, Austin Butler y uno de los momentos en la alfombra roja donde se animaron al coqueteo Scott A Garfitt - Invision

La química entre Austin Butler y Zoë Kravitz trascendió el set de filmación, y los indisimulables gestos y las cómplices miradas que se dedicaron durante su reciente paso por las ciudades de Londres y París no hacen más que alimentar los rumores de romance.

En el film, que llegó a las salas argentinas el pasado jueves 28 de agosto, Butler se pone en la piel de Hank, una estrella del béisbol que se convierte en camarero y se ve inmerso en el mundo criminal de la Nueva York de los años 90. Kravitz, en tanto, interpreta a Yvonne, su interés amoroso.

Pero las interacciones entre la actriz de The Batman, de 36 años, y el protagonista de Elvis, de 34, durante su paso por distintas alfombras rojas no solo dejaron muy en claro que hay una muy buena relación entre ellos, sino que acapararon la atención de las cámaras.

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados el año pasado

En julio, el sitio estadounidense Page Six informó que ambos artistas asistieron juntos a un espectáculo de teatro inmersivo en Nueva York, y sin percatarse de que estaban siendo fotografiados, se mostraron muy cerca el uno del otro. Sin embargo, una fuente cercana aseguró que su flirteo no era “nada serio”.

“Con Austin, ella encuentra una oportunidad para divertirse y distraerse”, dijo la fuente, dando a entender que Kravitz aún se encontraba recuperándose de su ruptura con el actor Channing Tatum. “Él [Butler] es el chico de moda en Hollywood, ella es la chica de moda. Estoy seguro de que no les molesta la atención”, cerró.

Kravitz y Tatum se conocieron trabajando en Parpadea dos veces, en 2021, película que ella dirigió y él protagonizó, y empezaron a salir poco después, tras el divorcio de Kravitz de Karl Glusman. Poco después de que terminó el rodaje, durante el verano boreal de 2023, se los vio juntos por primera vez disfrutando de diferentes salidas en la ciudad de Nueva York, en donde fueron fotografiados en varias oportunidades por los paparazzi. Luego de tres años de amor, colaboraciones creativas y de soñar con un futuro juntos, en noviembre de 2024 rompieron su compromiso y tomaron caminos separados.

Austin Butler y su ex, Kaia Gerber MICHAEL TRAN - AFP

Butler, por su parte, terminó en enero su romance con la actriz y modelo Kaia Gerber, tras tres años de relación. En marzo de 2022 la ahora expareja se mostró por primera vez en la alfombra roja de la fiesta anual Best Performances de W Magazine. En mayo de ese mismo año, brillaron en la Gala del Met, protagonizando un momento inolvidable al besarse en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. También se mostraron muy cariñosos durante la proyección de la película Elvis en el Festival de Cine de Cannes, acaparando las miradas. Sin embargo, a principios de este año el amor se terminó.