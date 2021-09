Misterios y revelaciones: documentales y películas para evocar los 20 años del 11-S

Este sábado se cumplen 20 años de una jornada que cambió la vida del mundo. Y especialmente la de los estadounidenses, que llevan dos décadas tratando de encontrar la explicación más certera al feroz y cruento ataque terrorista perpetrado en su propio suelo.

Los atentados que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y tuvieron como objetivo otros sitios y lugares estratégicos de Estados Unidos fueron en todos estos años examinados, deconstruidos e interpretados desde todas las perspectivas posibles a través de la pantalla. Y al llegar a un aniversario como este la tendencia se refuerza. Tanto como la renovada búsqueda de las causas y las consecuencias de estos hechos trágicos. Eso explica que la TV paga y el streaming hayan decidido reforzarse como nunca esta vez para hablar de un día que dejó más de 3000 muertos, 25 mil heridos y, más allá de estas pérdidas irreversibles, innumerables efectos geopolíticos (más de una guerra, por ejemplo) en todo el planeta.

El canal History, a través de sus dos señales, es el que promete el mayor despliegue documental para la evocación durante el fin de semana, con varias novedades. A priori la más atractiva es 11 de septiembre: los cuatro vuelos (9/11: Four Flights), que se propone como un relato integrado de lo que ocurrió arriba de los cuatro aviones protagonistas de los trágicos episodios. Son los “vuelos condenados”, como se los llamó desde ese momento. Allí aparecen testimonios, historias de vida, recuerdos y situaciones por medio de líneas de tiempo y distintos enlaces. También se anuncian detalles inéditos de situaciones tan inesperadas como la reacción que tuvieron los pasajeros y la tripulación del fatídico Vuelo 93 para evitar que los terroristas cumplieran con su plan (sábado, a las 20.10).

El segundo de los estrenos de History es Auge y caída de las Torres Gemelas (Rise & Fall: The World Trade Center), con la historia completa de las construcciones que se convirtieron en símbolo de la jornada del 11-S. Hay gran material de archivo a través del cual se muestra la decisión de levantar esos monumentales rascacielos, cuáles fueron los grandes desafíos de ingeniería que enfrentó el proyecto -considerado uno de los más grandes de su tipo en todo el siglo XX-, y por qué se erigieron en pleno distrito financiero, al sur de Manhattan. A todo eso se suman los testimonios de los sobrevivientes de los atentados (sábado, 21.50).

11 de septiembre: Teorías de Conspiración (The 9/11 Conspiracies: Fact or Fiction) compila todas las especulaciones alrededor de los atentados que se animaron a cuestionar lo ocurrido, desde la versión de que la Torres Gemelas no cayeron por acción terrorista, sino por una decisión oficial de Estados Unidos a partir de una serie de demoliciones controladas, hasta la creencia en un supuesto autoatentado (sábado, 18.20).

El horror narrado en primera persona en varios documentales disponibles este fin de semana mark lennihan/ap - AP

El domingo 12 la cobertura de History se completa con otros dos documentales: 11/9: Ataque al Pentágono (9/11: The Pentagon), centrado en el episodio del avión que cayó en la sede central del poder militar de Estados Unidos (20.10) y La cacería de Bin Laden (Revealed: The Hunt for Bin Laden), crónica de los diez años de búsqueda de quien siempre fue considerado como el cerebro de la operación completa del 11-S, con testimonios del expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hilary Clinton (21.05).

Discovery Channel también se ocupa del aniversario este sábado, a las 21.10, con un estreno destacado, el de Los héroes del 11 de septiembre (No Responders Left Behind), un largometraje documental que muestra a lo largo de cinco años cómo Jon Stewart (el popular comediante y presentador del exitoso The Daily Show), Jon Feal (un extrabajador de la construcción convertido en activista social) y el bombero Ray Pfeifer tratan de llevar adelante un plan de beneficios de salud para las personas a las que se les diagnosticaron enfermedades graves o mortales mientras se dedicaron a las tareas de ayuda y rescate de las víctimas del 11-S. Pfeifer, inclusive, creó con ese propósito una fundación que lleva su nombre. La película documenta, según se anticipa, cómo el trío se enfrenta a una multitud de obstáculos gubernamentales y burocráticos en pos de ese reclamo.

Por el lado del streaming, Netflix incorporó a comienzos de septiembre a su catálogo una serie de cinco episodios titulada Punto de inflexión (Turning Point: 9/11 and the War of Terror), con el periodista de investigación James LaPorta como figura central. Esta producción se propone mirar en contexto los episodios del 11 de septiembre, situándolos como hecho clave dentro de un continuo histórico-político que nace en la década de 1980 con las acciones contra la Unión Soviética en Afganistán y el apoyo estadounidense a las fuerzas locales que se enfrentan a los soviéticos y prosigue luego de los atentados con toda la campaña de la llamada “Guerra contra el Terror” del gobierno de George W. Bush.

El momento en que el presidente Bush es notificado por primera vez de los atentados mientras participaba de un encuentro escolar en Florida Doug Mills - AP

En Apple TV+ está disponible 9/11: Inside the President’s War Room, largometraje documental dirigido por Alan Wishart que tiene la característica destacada de contar la historia de ese día desde el punto de vista del mismísimo presidente Bush y de sus principales colaboradores, quienes cuentan su versión de lo ocurrido. En una suerte de “historia oficial” del 11 de septiembre, esta película reconstruye casi minuto a minuto todo lo que Bush y su estado mayor (incluyendo al vicepresidente Dick Cheney y a la secretaria de Estado Condoleeza Rice, también presentes con sus testimonios) hicieron, cómo reaccionaron frente a los hechos y la estrategia que la cúpula del poder tomó para proteger al Presidente, que inmediatamente quedó como un posible blanco de los terroristas. En un punto, esta producción parece una respuesta política a Fahrenheit 9/11, el muy comentado documental de 2004 en el que Michael Moore cuestiona duramente la estrategia de Bush y sugiere que su gobierno se aprovechó de la tragedia para llevar adelante una campaña militar innecesaria en Irak y otros países de la región.

El 11-S según el cine

A diferencia de los documentales, casi no hubo estrenos en el terreno de la ficción consagrados a revisar los episodios del 11 de septiembre de 2001 dos décadas después. La única novedad concreta es ¿Cuánto vale la guerra? (Worth, 2021), de Sara Colangelo, que parte de hechos reales para explorar uno de los efectos menos conocidos de los atentados. Su protagonista, encarnado por Michael Keaton, es un exitoso abogado al que el gobierno estadounidense le asigna el trabajo de decidir de que manera se fija el resarcimiento económico para los deudos de las víctimas de los atentados, con la inevitable aparición de situaciones en las que se plantean desigualdades, injusticias y omisiones (Disponible en Netflix).

Esta novedad se suma a algunos de los títulos consagrados a esa evocación realizados durante los últimos años. El más logrado de todos sigue siendo Vuelo 93 (United 93, 2006), de Paul Greengrass, relato narrado casi en tiempo real y con espíritu documental de lo que ocurrió en uno de los aviones, que el 11 de septiembre se estrelló en un campo de Pensilvania luego de la reacción a bordo de pasajeros y tripulantes, decididos a cualquier costo a evitar que los terroristas que habían secuestrado la nave cumplieran con sus propósitos. El efecto, impactante y conmovedor a la vez, del relato se refuerza al conocerse que varios de los protagonistas reales de aquella jornada aceptaron sumarse a la película interpretándose a sí mismos. (Disponible en Netflix).

También hay magníficos resultados artísticos en La noche más oscura (Zero Dark Thirty, 2012), de Kathryn Bigelow, meticulosa y apasionante crónica de la búsqueda de Osama Bin Laden, centrada en la historia de Maya (Jessica Chastain), una oficial de la CIA que dedicó toda su carrera a la obsesiva persecución del líder de Al Qaeda. Bigelow observa todo el diseño del plan, describe sus complejas e intrincadas derivaciones (sobre todo para la vida cotidiana de Maya y sus compañeros) y se hace preguntas inquietantes sobre una estrategia política que puede llevar de manera casi inevitable a excesos como la tortura (Disponible en Netflix).

En línea con esta última referencia, Reporte clasificado (The Report, 2019), de Scott Z. Burns, no habla tanto de la guerra sino de uno de los efectos menos visibles de los hechos del 11 de septiembre. La película reconstruye con lucidez y espíritu de buen thriller el trabajo de Daniel James (Adam Driver), que por encargo de un comité del Congreso y a instancias de la senadora demócrata Dianne Feinstein (Annette Bening) elaboró pacientemente un informe de 6700 páginas que dan cuenta de los abusos de todo tipo (torturas incluidas) que la CIA llevó adelante para investigar los atentados terroristas, sobre la base de engaños a otros altos funcionarios oficiales y legisladores (Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play).

Trailer del film "Reporte Clasificado" - Fuente: YouTube