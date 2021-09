Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron a Venecia y se robaron todas las miradas

Ben Affleck y Jennifer Lopez no pasaron inadvertidos ayer cuando llegaron en un taxi acuático a la 78º edición del Festival de Cine de Venecia, el prestigioso evento que anunciará sus ganadores el sábado 11 en su ceremonia de clausura. El actor y director asistió para acompañar al elenco de El último duelo, el film de Ridley Scott que se presentará hoy y que él coescribió, además de hacer una participación secundaria.

Por lo tanto, se espera que en las próximas horas Affleck y Lopez hagan su debut oficial en una alfombra roja desde que se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Los novios llegaron y fueron el centro de atención de los flashes. Si bien él lució un estilo más casual, Lopez no dejó nada librado al azar, optó por un bellísimo vestido de encaje blanco de Valentino y generó expectativa respecto de cuál será su look para la famosa red carpet del Lido, que es un evento en sí mismo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegando al Festival de Cine de Venecia FILIPPO MONTEFORTE - AFP

En cuanto a El último duelo, se trata de un drama histórico que Affleck escribió junto a la talentosa directora Nicole Holofcener. El film se centra en la historia de Marguerite de Carrouges, una joven que declaró haber sido abusada sexualmente por el mejor amigo de su marido. El rol fue a manos de Jodie Comer, quien el año pasado alzó el Emmy por su interpretación en la serie Killing Eve. Por otro lado, la película focaliza en el denominado “último duelo legal de Francia” y muestra en detalle la batalla entre el marido de Marguerite, Jean (Matt Damon), y Jacques Le Gris (Adam Driver), el hombre acusado de violación. La película se había comenzado a filmar a comienzos de marzo del año pasado, pero el rodaje se paralizó de inmediato luego de que se decretara la cuarentena por la pandemia de coronavirus. En cuanto a su estreno en nuestro país, el largometraje tiene fecha tentativa para el 14 de octubre.

La pareja afianzó su relación en esta segunda vuelta y los rumores aseguran que estarían planeando casarse FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Affleck y Lopez comenzaron a mostrarse juntos, 18 años después de su separación, en abril de este año, luego de que ella terminara su relación con el exbeibolista Alex Rodriguez. Por entonces, un allegado a la pareja le confirmaba a In Touch Weekly que ambos habían comenzado a verse “de manera inocente”, pero que luego “empezaron desde el mismo punto en el que habían dejado, sabiendo que ambos estaban solteros”. Por su parte, el actor y director se había separado de Ana de Armas y no tardó en escribirle a Lopez cuando advirtió que ella también estaba sola. Desde entonces, su relación avanza a pasos agigantados.

Lopez acompañó a Affleck a la presentación del film El último duelo FILIPPO MONTEFORTE - AFP

En julio, Lopez habló sobre su vida personal en una charla con Zane Lowe para la emisora Apple Music 1 y declaró que se encuentra “muy feliz”. “Estaba en República Dominicana haciendo una película y mientras estaba allí sentí que había llegado a un punto en mi vida en el que realmente me sentía bien conmigo misma, amo mi vida ahora mismo”, expresó la artista. “Creo que una vez que llegás a ese lugar, te suceden cosas increíbles que nunca imaginabas que iban a volver a pasar en tu vida. Amo lo que estoy haciendo, amo dónde estoy, amo a la persona en la que me estoy convirtiendo y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor, siempre me inspira”, sumó.

Los actores se separaron hace 18 años y en abril de este año retomaron su relación como si no hubiera pasado el tiempo FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Asimismo, la pareja está construyendo “su nidito de amor” en Bel Air, donde planean mudarse juntos. Según reveló People, los hijos de J.Lo con Marc Anthony, Max y Emme, de 13 años, están “conociendo poco a poco” a Affleck y todo “parece ir bien” entre ellos. “Emme y Max están de acuerdo con mudarse a Los Ángeles”, dijo una fuente al citado medio. Lo mismo sucede con los hijos de Ben, Seraphina, Violet, y Samuel, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner. De hecho, la familia ya se encuentra ensamblada y comparten muchas salidas juntos. Semanas atrás, las cámaras vieron a Affleck con uno de sus hijos nada menos que en plena búsqueda de un anillo de compromiso. Según los más recientes rumores, el actor está planeando casarse con Lopez en esta “revancha” que se están dando, y los preparativos estarían en marcha.

Affleck, sonriente en su llegada al festival FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Ben y Jennifer fueron pareja de 2002 a 2004, e incluso estuvieron comprometidos. Se conocieron en el rodaje de Gigli cuando ella aún estaba casada con el bailarín Cris Judd, de quien se separó pocos meses después. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas y cobró aún más relevancia cuando en 2002 trascendió que iban a pasar por el altar. Sin embargo, el asedio de los paparazzi era demasiado y eso, sumado a una supuesta infidelidad de Ben, habría truncado todos los planes que “Bennifer” tenía por delante. En 2008, Lopez recordaría esa etapa como turbulenta, pero no fue tan dura en sus dichos como el actor, quien llegó a declarar que en esa época se sentía “perdido, sofocado, miserable y asqueado”. J. Lo, en tanto, fue más diplomática.

“Empezamos a salir en medio del nacimiento de los tabloides, había mucha presión, pienso qué hubiese pasado si hubiésemos estado en otro momento, pero había amor genuino en la relación”, expresaba Lopez, quien también se sinceró al decir que la ruptura fue su primer gran desamor. “Sentí que había perdido todo, me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo, me costó volver a pararme”, reveló.

LA NACION