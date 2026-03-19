Ingresó a la política tras los atentados del 11S y ahora busca destronar a la fiscal de Nueva York Letitia James

Dentro de los puestos que elegirán los votantes de Nueva York en las elecciones de 2026 se encuentra el de fiscal general. Uno de los nombres aspirantes al lugar que hoy ocupa Letitia James es el de Saritha Komatireddy, quien ya se desempeñó como fiscal federal. Según reveló la candidata, los atentados del 11S y la lucha contra el terrorismo la impulsaron a desarrollar su carrera.

Saritha Komatireddy y su motivación en la lucha contra el terrorismo para volverse fiscal

Komatireddy se presentará en las elecciones a fiscal general de Nueva York. Su plataforma de campaña incluye un sitio web en el que cuenta su historia y un recorrido de su experiencia profesional.

Komatireddy se decidió a estudiar Derecho luego de los atentados del 11S. Tras el ataque a las Torres Gemelas, la candidata dedicó gran parte de su trabajo a combatir el terrorismo.

La lucha contra el terrorismo en la carrera de Saritha Komatireddy, candidata a fiscal general de Nueva York Saritha Komatireddy

Luego de graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard, comenzó a trabajar como asistente del juez Brett Kavanaugh en un Tribunal de Apelaciones. Después, se desempeñó como asesora en la Comisión Nacional sobre el derrame de petróleo de Deepwater Horizon.

Durante la última década fue fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York y pudo avanzar en la lucha contra el terrorismo. En ese puesto, procesó a “líderes de Al Qaeda, ISIS y carteles mexicanos de la droga”.

Su recorrido también incluye haber estado a cargo de “algunos de los casos más importantes del país relacionados con terrorismo internacional, ciberdelincuencia, narcotráfico, lavado de dinero, fraude y corrupción pública extranjera”.

La fiscal general de Nueva York Letitia James se defiende de las acusaciones del gobierno de Trump

Actualmente, Komatireddy es socia del estudio legal Holtzman Vogel y da clases en la Facultad de Derecho de Columbia. En febrero, recibió la nominación republicana para aspirar al cargo de fiscal general de Nueva York.

Komatireddy busca el puesto de Letitia James, aliada de Zohran Mamdani en Nueva York

La republicana se presentará para ser elegida en el cargo que hoy ocupa James, quien recibió apoyo de Mamdani cuando fue acusada por el gobierno de Donald Trump.

Mientras el actual alcalde de la Gran Manzana todavía era solo un candidato, James recibió una acusación formal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) por fraude bancario.

En el pasado, la funcionaria encabezó una demanda que terminó con una sentencia a Trump por un delito financiero con respecto a la manipulación de datos del patrimonio neto familiar.

Zohran Mamdani apoyó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuando fue acusada por el DOJ x.com/tishjames

A partir de ese enfrentamiento público y la denuncia, Mamdani la defendió en redes sociales. A través de una publicación, definió a James como “una defensora de la justicia que lucha incansablemente por el pueblo”.

En esa misma línea, señaló que Trump “solo la conoce como un obstáculo a su corrupción“. Ahora, Komatireddy es la apuesta republicana para ocupar el puesto de James en Nueva York.

Qué se vota en las elecciones de Nueva York

De acuerdo con Ballotpedia, el Estado Imperial celebrará las elecciones primarias el 23 de junio y las generales el 3 de noviembre. Los votantes deberán definir quiénes ocupan los siguientes puestos:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Contralor

Fiscal General

Cargos legislativos