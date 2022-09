Dos series imperdibles y un misterio con dos protagonistas inolvidables

Mo. En la primera escena de esta comedia su protagonista Mo (Mohammed Amer), maneja su coche por Houston mientras fuma y escucha Hip Hop. Bien podría tratarse de un personaje y una secuencia de Atlanta, la gran serie de Donald Glover con la que esta ficción de ocho episodios tiene más de un punto en común. La mirada sobre los Estados Unidos actuales pasadas por el filtro de un integrante de una minoría en este caso está centrada en las experiencias del Mo del título, un hombre musulmán de origen palestino que lleva más de veinte años esperando que por fin le salga el permiso de asilo para pasar de la clandestinidad a la legalidad. Con algunos aires biográficos, Amer, como su personaje, nunca visitó el territorio palestino y al igual que su criatura de la ficción perdió a su padre a temprana edad. La serie aprovecha el carisma y talento de su protagonista para tomar con un humor, pero nunca a la ligera temas como las diferencias religiosas, políticas y culturales que atraviesan a los inmigrantes en los Estados Unidos. Un lugar supuestamente más seguro que sus tierras de origen pero donde ir a comprar comida de gato al supermercado puede derivar en ser una de las víctimas del tiroteo de la semana. Una temporada. Disponible en Netflix.

Bryan Brown y Greta Scacchi en Darby and Joan Acorn Tv

Darby and Joan. Un misterio a resolver en las planicies de la costa norte de Australia más una casa rodante manejada por una enfermera británica jubilada y un policía australiano retirado de la fuerza como copiloto. La premisa inicial de esta ficción reúne los suficientes elementos originales como para diferenciarla de esos muchos otros policiales con detectives amateurs que tanto fascinan a los espectadores. Si bien su estructura narrativa no se aparta de lo usual, un caso que atraviesa toda la temporada y crímenes a investigar en cada episodio, lo que la hace única son sus personajes centrales y la química entre ellos. Darby, el policía jubilado que interpreta Bryan Brown, al que muchos recordarán por películas de los ochenta como FX: Efectos especiales y Cocktail, solo parece interesado en su viaje de pesca y su perro Diesel cuando se topa literalmente con Joan (Greta Scacchi), una viuda inglesa dispuesta a transitar los lugares más recónditos de Australia para averiguar cómo fue que su marido terminó sus días en ese país. Más allá de los casos policiales en los que se involucran, los personajes se dedican a conocerse y a avivar una tensión sexual que la TV no suele representar cuando se trata de adultos maduros. Una temporada. Disponible en AcornTV.

Trevante Rhodes como Mike Tyson en la serie dedicada a su vida Star+

Mike: más allá de Tyson. Con un tono humorístico aun cuando las circunstancias que relata estén más cerca de la tragedia que de la comedia, esta serie cuenta la historia de Mike Tyson desde su infancia de carencias en Brooklyn hasta sus últimos años como una figura polémica, pero siempre presente de la cultura popular. Creada por el productor Steven Rogers y el director Craig Gillespie, el mismo equipo que trabajó en otras historias biográficas de ribetes controvertidos como el film Yo soy Tonya y la miniserie Pam & Tommy, esta serie toma los hechos más destacados y conocidos de la vida del campeón de boxeo y les de una vuelta a través de la mirada de su personaje principal. Mike, interpretado en la adultez por Trevante Rhodes (Luz de luna) cuenta su propia historia con un constante guiño usando flashbacks que van de la realidad a la fantasía. Así, su primer encuentro con Don King, el promotor de boxeo que tanta injerencia tuvo en su vida profesional y personal, comienza con una trompada que nunca existió. “Ojalá lo hubiera hecho”, dice Tyson mirando a cámara con una sonrisa. El recurso funciona aunque por momentos dificulte el desarrollo de la trama que empieza a sumar interés cuando aparece Cus D’Amato, su legendario entrenador, interpretado por Harvey Keitel, perfecto para el papel. Una temporada. Disponible Star+.