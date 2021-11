El chico del momento: cinco películas para disfrutar del talento de Timothée Chalamet

Cuando Timothée Chalamet obtuvo en 2019 el premio a mejor actor en los Independent Spirit Awards por su interpretación en Llámame por tu nombre, el joven de entonces 22 años aseguró tener una fe ciega en la industria, pero solo “si se producía un cambio” dentro de la misma. Acto seguido, comenzó a enumerar realizadores como los hermanos Josh y Ben Safdie, Dee Rees, Jordan Peele, Greta Gerwig y -uno de sus grandes favoritos- Josh Mond, a quienes citó como las caras visibles de “una nueva ola del cine norteamericano”.

Si bien este año Chalamet es sinónimo de películas realizadas a gran escala como Duna de Denis Villeneuve, La crónica francesa de Wes Anderson que se estrena mañana en salas, y Don’t Look Up de Adam McKay que llega el mes próximo, su filmografía no solo comenzó a desarrollarse en el circuito indie sino que, cada vez que pudo, aprovechó la ocasión para trabajar con referentes de ese movimiento .

Aquí, cinco films en los que brilla el joven de 25 años que se ganó el mote de “el chico del momento” sin que el enunciado hiperbólico le quede grande.

MISS STEVENS (2016)

Miss Stevens Archivo

Chalamet ya había trabajado con dos importantes realizadores antes de su papel en Miss Stevens (con Jason Reitman en Men, Women & Children y con Christopher Nolan en Interestelar), pero volvió al cine independiente de la mano de Julia Hart con una subvalorada producción llamada Miss Stevens, coescrita por la cineasta con Jordan Horowitz. La película se centra en un viaje que emprende un grupo de estudiantes para participar de una competencia en la que buscan demostrar su talento para la actuación. Margot (Lili Reinhart), Sam (Anthony Quintal) y Billy (Chalamet) son acompañados por la profesora Rachel Stevens (una magnética Lily Rabe), quien está atravesando una crisis existencial indisimulable. El film es pequeño en el mejor sentido del término, una obra sin pretensiones que maneja muy bien el enamoramiento que tiene el atribulado personaje de Chalamet con esa docente que lo ayudó a desarrollar su potencial como artista. En este aspecto, el actor se luce con un monólogo de Muerte de un viajante de Arthur Miller, la primera señal de que estaba naciendo una estrella. Disponible en Google Play.

LLÁMAME POR TU NOMBRE (2017)

Llámame por tu nombre

La película que lo cambió todo. Llámame por tu nombre, basada en la novela de 2007 del autor egipcio André Aciman, es una de las obras más perfectas del realizador italiano Luca Gudagnino, quien se apoyó en dos pilares para que su obra profundamente sensorial pueda hacerle justicia a la novela que luego tuvo una innecesaria segunda parte . Uno de esos pilares es James Ivory, aclamado director y guionista británico que pudo revisitar con este film coming of age uno de sus grandes dramas, Maurice, y llevarse el merecido Oscar por la traspolación de la obra de Aciman, de la cual tomó lo justo y necesario.

James Ivory ganó el Oscar por el guion de Llámame por tu nombre

Esto nos conduce al segundo pilar del largometraje, Chalamet, con el personaje bisagra de su carrera, el joven Elio Perlman, quien se enamora “en algún lugar del Norte de Italia” de un estudiante que arriba a la casa familiar para ayudar a su padre en una investigación de arqueología. El actor capta esa extrema sensibilidad de Elio, sus manierismos y conductas adolescentes, y lo hace apoyándose en un trabajo gestual extraordinario que culmina con esa mirada a cámara que decidió incluir luego de ver a su colega Ellar Coltrane en Boyhood de Richard Linklater. Llámame por tu nombre es la mejor carta de presentación de Chalamet, una interpretación que le será difícil de superar y que tiene tantas capas que se vuelve imperativo revisitarla. Disponible en Netflix.

Timothée Chalamet en Llámame por tu nombre

LADY BIRD (2017)

Timothée Chalamet en Lady Bird Archivo

La directora que a Chalamet le devuelve la confianza en el estado del cine actual es, como él mismo lo ha dicho, Greta Gerwig. La actriz que comenzó como una referente del mumblecore debutó detrás de cámara con otro nombre importante del movimiento, Joe Swanberg, con quien dirigió Nights and Weekends. Esa ópera prima, al estar anclada en las reglas de una corriente que exigía la improvisación y que buscaba la libertad creativa escribiendo apenas la columna vertebral de un guion, tuvo un proceso muy distinto al de Lady Bird, la primera película que Gerwig escribió y dirigió en solitario.

Saoirse Ronan juntoa Greta Gerwig en el rodaje de la premiada Lady Bird Crédito: The Grosby Group

En este caso, Chalamet nuevamente ingresa al terreno de los films coming of age pero como figura secundaria, en el rol del renegado Kyle Scheible que cautiva a Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan, quien se convertiría en la partenaire ideal del actor). En contraposición con Llámame por tu nombre, aquí Chalamet toma un rol periférico pero lo habita de todas formas, y lo hace con esa naturalidad que sí se puede percibir en sus trabajos previos y que permite que uno disfrute de sus interpretaciones sin percibirlas como impostadas. Disponible en DirecTV Go.

Trailer de Lady Bird

BEAUTIFUL BOY: SIEMPRE SERÁS MI HIJO (2018)

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo Archivo

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo es un drama muy particular, fallido en ocasiones, pero también con grandes momentos. Por un lado, parte de una cruda obra del periodista David Sheff (además de tomar elementos del libro de su hijo Nic, Tweak), el cual retrata la cotidianidad de convivir precisamente con un hijo adolescente adicto, material delicado a la hora de adaptar a la pantalla grande, sobre todo cuando se cae en la tentación de incluir golpes bajos y ciertos clichés. Por otro lado, cuenta con la dirección del belga Felix van Groeningen, quien había realizado la excelente The Broken Circle Breakdown, nominada al Oscar a mejor película extranjera.

Chalamet y Amy Ryan en Beautiful Boy Francois Duhamel

Sin embargo, algo sucedió en el camino, como la elección de Steve Carell para el rol de David y un montaje un tanto desprolijo. A pesar de esto, Timothée Chalamet vuelve a demostrar por qué estaba empezando a ser la figura que todo director quería convocar, lo cual recuerda al mejor momento de Jennifer Lawrence. En Beautiful Boy, Chalamet se luce eludiendo justamente esos lugares comunes en los que podría haber caído y brinda otra interpretación a flor de piel por la que fue nominado al Globo de Oro, al SAG y al BAFTA, quedando en el umbral de una segunda candidatura al Oscar. Disponible en Amazon Prime Video.

Trailer de Beautiful Boy - Fuente: YouTube

MUJERCITAS (2019)

Mujercitas UIP

Otra excelente colaboración de Greta Gerwig con Timothée Chalamet, y otro gran ejemplo de la química que tiene el actor con Saoirse Ronan cada vez que sus caminos se cruzan. Como toda novela que se adaptó en infinidad de ocasiones y en varios formatos, había mucha presión sobre Gerwig y su mirada sobre la obra de Louisa May Alcott. El resultado fue una producción fresca que no hizo más que resaltar la atemporalidad del relato (el respeto de la directora por la misma es evidente), pero también el feminismo que se desprende de sus páginas.

Chalamet y Ronan en Mujercitas Vanity Fair

De esta forma, Gerwig entrega un final emocionante en el cual el gran logro de Jo March (Ronan) es el de ver su obra materializada, la mejor secuencia de un film en el que Chalamet también forma una muy buena dupla con Florence Pugh, con quien comparte una escena que diserta sobre la lucha de las mujeres en una época donde todavía faltaba ganar varias batallas. Y si bien Timothée fue indefectiblemente comparado con Christian Bale en su personificación de Theodore “Laurie” Laurence (el ganador del Oscar interpretó ese personaje en la versión de 1994 de Gillian Armstrong), sale airoso de otro desafío más que abordó con esa pasión por el arte que titila en cada escena que lo tiene presente. Disponible en HBO Max.