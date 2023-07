El director de Gigli, la película “maldita” de Jennifer Lopez y Ben Affleck, recordó con enojo el rodaje: “Fue un desastre”

escuchar

En diciembre de 2001, el director y guionista Martin Brest comenzó el rodaje de un proyecto que lo tenía entusiasmado: la cruza de comedia y thriller Gigli, un largometraje ambientado en el mundo de la mafia con Ben Affleck, Jennifer Lopez, Christopher Walken y Al Pacino al frente . Sin embargo, a medida que la filmación avanzaba, el panorama empezaba a complicarse, con modificaciones en el guion original del cineasta, recortes en el final que se rodó en más de una oportunidad y una etapa de postproducción pesadillesca.

Con un presupuesto de 75 millones, la película recaudó apenas 7.2 millones, un verdadero fracaso en taquilla, y además fue vapuleada por la crítica luego de su estreno en 2003, al ser nombrada como “una de las peores producciones de todos los tiempos”.

Trailer de Gigli

En una reciente entrevista con la publicación Variety, Brest no solo coincidió con las apreciaciones que se esbozaron sobre su film sino que además redobló la apuesta: “No sé ni cómo es la película y no quiero ni nombrarla”, manifestó, aseverando que, ya desde el título, estuvo en desacuerdo con muchas decisiones que se tomaron en un rodaje en el que perdió el control de su obra . “No podría decir cómo se ve el film ahora porque, para ser honesto, se fue armando de una manera rara”, dijo el realizador de Perfume de mujer, y añadió: “El nombre... Yo le digo ‘La película G’, porque mientras menos la mencione, mejor”, disparó. Luego, Brest recordó cómo la filmación se fue empantanando. “Las temáticas que abordaba la película eran completamente diferentes a lo que se filmó, el guion era otro, el propósito también, pero no puedo escaparme de la culpa”, remarcó.

Al Pacino, en Gigli

La negación de Brest con su fallido largometraje fue tal que incluso compartió que no recuerda “cómo fue el estreno”: “No estuve en control como con mis otras películas, así que es un maldito desastre que merece todas las críticas. Tuve que pelearme con Sony, y la dejaron en postproducción por ocho meses”, detalló el director y mencionó un dilema que se le presentó en ese momento: “O renunciaba o era cómplice de arruinar la película” .

Gigli, la película destrozada por su propio director Revolution Studios_Columbia Pict

Finalmente, Brest permaneció en su rol de director y en la actualidad confiesa que es uno de sus grandes arrepentimientos como cineasta. “Me arrepentiré eternamente de no haberme ido, ahora cargo en mis hombros la responsabilidad de haber hecho esa horrorosa y cadavérica película” , manifestó sin vueltas. Asimismo, mencionó que se cortaron en el proceso de edición escenas clave que cambiaron el tono de su film, y que sus personajes terminaron siendo “un desastre” por cómo se alteraba la narrativa de manera constante.

Ben Affleck le busca el lado positivo a Gigli

Ben Affleck y Jennifer Lopez promocionando Gigli Getty Images

El actor y director, en una vieja entrevista con Entertainment Weekly, recordó el rodaje con otra óptica, dado que allí conoció a quien sería su gran amor: Jennifer Lopez. Además, confesó que la experiencia lo motivó a convertirse en cineasta. “Si las malas críticas a Gigli no hubiesen existido, probablemente yo no hubiese pensado en que quería dirigir mis propias películas, así que fue un regalo, porque además conocí a Jennifer” , expresó el director de Argo.

En efecto, los actores se enamoraron en pleno rodaje de un film del que Lopez no iba a formar parte. Previamente, Halle Berry había rechazado el personaje de Ricki que interpretó la actriz y cantante, lo cual hubiese cambiado la historia para la pareja. A pesar de la intensidad del flechazo, en ese momento Lopez seguía casada con su segundo esposo, el bailarín Cris Judd, a quien le pidió el divorcio en julio de 2002. Si bien la intérprete siempre aseguró que nada romántico había sucedido con Affleck en el rodaje, en una entrevista con NBC contó que se habían convertido en “grandes amigos”, y ambos expresaron ante la prensa que sentían que habían tenido “mucha química” como dupla cinematográfica.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron que pasar por varios obstáculos hasta llegar al momento de su boda On The JLo

Cuando el film se estrenó, en agosto de 2003, la pareja ya había estado más de un año comprometida, aunque en 2004 ese primer compromiso se disolvió; 17 años después, hubo un reencuentro en el que sintieron que no podían “soltarse”. Finalmente, se casaron en 2022. En marzo de este año, cuando estrenó AIR: la historia detrás del logo, Affleck se dirigió a su esposa con sentidas palabras: “Quiero decir que nada de esto sería posible, esta compañía, esta película, esta alegría, esta noche, sin el amor y el apoyo de mi mujer, que significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo, te quiero agradecer. Te amo”, manifestó.

En ese momento, la audiencia, llena de amigos, colegas y los protagonistas del film, como Matt Damon y Viola Davis, aplaudieron fervorosamente. “Significás el mundo para mí”, sumó Affleck. “Sos fabulosa, increíble, maravillosa, buena, amable, magnífica”, concluyó, muy enamorado.

