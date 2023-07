El sentido gesto de Pampita hacia La China Suárez por el cumpleaños de su hija Rufina

escuchar

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “La China” Suárez evolucionó a favor de la familia que mantienen en común. Ya pasaron más de ocho años de la separación entre la modelo y Benjamín Vicuña, luego de que sorprendiera al actor chileno junto a la ex Casi Ángeles en una motorhome, según la versión que trascendió. Este miércoles, la hija mayor de la intérprete de “Lo que dicen de mí” y Nicolás Cabré cumplió 10 años y la conductora de El Hotel de los Famosos 2 protagonizó un sentido gesto hacia ellas.

“No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias”, señaló Pampita, en referencia a su actual vínculo con La China Suárez y Benjamín Vicuña, en una entrevista en junio pasado. Y agregó: “Nos llevamos muy bien y estamos todos comunicados”. Además, ambas tuvieron gestos de cariño a través de sus hijos, en las publicaciones de las redes sociales, como el clip en el que la modeló apareció durante un paseo con Magnolia o el video que la pequeña y Amancio le dedicaron a Beltrán para desearle un feliz cumpleaños.

Pampita y su apoyo constante a mantener unida la familia

Este miércoles, la hija mayor de La China Suárez y Nicolás Cabré, Rufina, cumplió 10 años y sus papás compartieron sentidos posteos en sus perfiles de Instagram. Entre los miles de comentarios de felicitaciones se encontró el de Pampita, quien plasmó un hilo de tres corazones rojos.

El sentido gesto de Pampita hacia La China Suárez Instagram: sangrejaponesa

“Diez años atrás nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo”, comenzó la ex Casi Ángeles en su publicación, junto a una serie de instantáneas que relataron desde el nacimiento de la pequeña hasta la actualidad. Y expresó: “La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa. Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”.

Benjamín Vicuña y palabras de amor que provocaron un revuelo en los Martín Fierro

El pasado 9 de julio, se celebró la 51° ceremonia de los premios Martín Fierro, que tuvo lugar en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Benjamín Vicuña fue uno de los célebres invitados, que se consagró ganador del galardón a Mejor Actor Protagónico. En tanto, pronunció un emotivo discurso de agradecimiento que generó revuelo por una peculiar frase.

Parte del discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor...”, expresó el actor chileno. Al instante, el público generó una ovación y las cámaras enfocaron a Pampita, quien aseguró que simuló una “cara de póker”.

Posteriormente, el protagonista de Fuga reveló el mensaje que quería transmitir en su discurso, a la vez que advirtió que estaba sorprendido del revuelo que generaron sus palabras. “Intenté hablar de las madres de mis hijos pero, en un momento, reculé y, quizás cuando hablé de un amor, era el amor, el amor que me han dado, el amor del público, el amor que conocí, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos. Pero no era un mensaje, ni una indirecta ni nada”.

