Día del amigo: el provocador mensaje que Jorge Rial le dedicó a Luis Ventura por esta fecha especial

Este jueves 20 de julio se celebra en la Argentina el Día del Amigo, una fecha para festejar y mandarles un mensaje a esas personas incondicionales que están en las buenas y en las malas. En ese contexto, varios aprovecharon las redes sociales para dejar allí sus saludos. Quien también se sumó a la tendencia fue Jorge Rial pero, en su caso, eligió a alguien particular para homenajear. A través de su cuenta de Twitter, le mandó un irónico mensaje a alguien con quien supo compartir un fuerte vínculo tanto en lo personal como en lo laboral, pero que hoy es justamente todo lo contrario. ¿A quién? A nada más y nada menos que Luis Ventura.

“¡Feliz día amigo!”, escribió el conductor de Argenzuela (Radio 10) junto a varios emojis de caritas que lloran de la risa. Las palabras estuvieron acompañadas por una foto de él junto a Ventura muy risueños, hace años atrás. De esta manera, demostró que entre ellos existió una gran amistad que luego se quebró. Hoy la relación atraviesa su peor momento.

El irónico mensaje de Jorge Rial a Luis Ventura por el día del amigo Twitter @rialjorge

El posteo no tuvo nada de inocente y fue obviamente una ironía de parte de Rial, ya que actualmente los examigos tienen una pésima relación. Esto dio cuenta de que la foto dataría de bastante tiempo atrás.

Rial y Ventura supieron ser una aclamada dupla dentro del periodismo de espectáculo. Compartieron juntos varios años en Intrusos (América TV) donde el primero conducía y el segundo ocupaba una de las sillas del panel. La buena relación traspasó la pantalla chica y Luis fue considerado como “tío” de Morena y Rocío, las hijas de su amigo. En la actualidad, mantiene un vínculo cercano con la primera pero no con la segunda. Sin embargo, hubo un hecho puntual que quebró hace nueve años la amistad que compartían.

Ventura y Rial fueron una de las duplas periodísticas más aclamadas

En 2014 se supo que el actual panelista de A la tarde (América TV) le fue infiel a su esposa Estelita con la exvedette cordobesa Fabiana Liuzzi. Con ella tuvo a su hijo menor, Antonio. El escándalo comenzó porque Ventura no quería reconocer al bebé y le pidió que abortara. Ante esto, Jorge lo despidió no solo de Intrusos, si no también de su vida.

Cabe mencionar que el periodista finalmente reconoció al pequeño, le dio su apellido y suele compartir en sus redes sociales fotos y mensajes dedicados a él.

Luis Ventura cruzó a Jorge Rial después de que filtrara detalles de la gala de los Martín Fierro

A lo largo de los años, los periodistas tuvieron varios cruces tanto de índole personal como laboral. Uno de los más recientes se dio en el marco de la previa de los Premios Martín Fierro. Antes de que se llevara a cabo la entrega, Rial hizo, vía Twitter, algunos anticipos de lo que ocurriría en el Hotel Hilton y Ventura salió al cruce asegurando que estaba equivocado. Sin embargo, todo lo que dijo terminó por suceder: Natalia Oreiro cantó en el homenaje a las figuras fallecidas en el último año y Eugenio Gorkin se quedó con la terna de Mejor director de no ficción.

Tras la filtración, el presidente de APRTA apuntó contra su excompañero. “No está pegando una. Ya que acierta tanto, que participe de las apuestas del Martín Fierro”, aseguró en diálogo con el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia. Sin embargo, el 9 de julio, las “predicciones” de Rial se volvieron certezas.

