Guillermo Francella será reconocido por su trayectoria con el Premio Platino de Honor

Guillermo Francella será homenajeado por su amplia trayectoria en los Premios Platino 2026, los galardones que reconocen al cine y a la producción audiovisual iberoamericana y cuya 13ª. edición se realizará el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

El actor de ficciones como El secreto de sus ojos y El robo del siglo, que acaba de estrenar en teatro una adaptación de la novela Desde el jardín, viajará a México para recibir el Premio Platino de Honor por su “sobresaliente carrera audiovisual” y su contribución “a la memoria sentimental del gran público iberoamericano”.

Guillermo Francella será homenajeado con el Premio Platino de Honor en la ceremonia que se llevará a cabo el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya

En 2023, había ganado en la categoría Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie por su trabajo en El encargado, mientras que en 2016 había sido premiado por su interpretación como Arquímedes Puccio en la película El clan, de Pablo Trapero.

“A lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de la Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano”, expresaron desde la organización de los premios.

“Se reconoce no solo una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español”, señalaron a través de un comunicado oficial.

Francella en 2023 con su premio Platino a Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie por su trabajo en El encargado Juan Bezos - Prensa Premios Platino

La lista de figuras que previamente fueron galardonadas con la estatuilla de plata está conformada por Eva Longoria (2025), Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

Además, Francella recibió una candidatura como finalista a la Mejor interpretación masculina en largometraje por su labor en Homo Argentum (2025), el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat que, a su vez, compite en la categoría de Mejor comedia iberoamericana de ficción junto a La Cena (Manuel Gómez Pereira, España), Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay) y Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia).

“Vengo de dos años de trabajo muy duros, 2024 y 2025. Filmé Playa de Lobos, preparé todo el maquillaje de prótesis y pelucas para Homo Argentum, después filmé la película, después El encargado 4. Después pude descansar un poco hasta que apareció Desde el jardín, para mayo el estreno de El encargado 4, en junio una película de la que ya hablaré y quizás, en el último trimestre del año, El encargado 5“, sostuvo el prolífico actor en una reciente entrevista con LA NACION.

Las producciones argentinas que pisan fuerte en los Premios Platino 2026

Con Belén y El Eternauta a la cabeza, el cine y las series producidas en la Argentina volvieron a sumar una presencia destacada en las nominaciones de la 13ra. edición de los premios Platino, que se anunciaron el pasado 20 de marzo.

La película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi encabeza la nómina de finalistas junto a la española Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya y del premio principal del Festival de Cine de San Sebastián. Sumaron 11 nominaciones cada una. Le siguen dos largometrajes que participaron de la última ceremonia del Oscar: la brasileña El agente secreto, con ocho, y la española Sirât, con siete.

El actor en uno de sus personajes en Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que fue un éxito de taquilla en nuestro país

La gran favorita entre las miniseries y teleseries es El Eternauta, que sumó 13 nominaciones, una más que la producción española Anatomía de un instante. En total, llegaron a las instancias decisivas del premio 49 obras de 14 países íberoamericanos, repartidos en 21 categorías.

Los organizadores del premio anunciaron que el jueves 16 de abril habrá un adelanto con el anuncio anticipado de los ganadores de varios rubros, tanto en cine como en series: actor y actriz de reparto, montaje, música original, dirección de arte, fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, efectos especiales y el premio al cine en educación y valores. Las categorías más importantes quedarán reservadas para la gala principal.