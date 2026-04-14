El encargado estrena nueva temporada: cuál es la fecha elegida y quién es el popular actor que se suma al proyecto

Desde su estreno en octubre del 2022, El encargado se convirtió en una de las ficciones más populares de Disney+, y en una de sus principales cartas en la guerra contra otra plataformas streaming. Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella y Gabriel “Puma” Goity, esta producción se posicionó como una de las favoritas del público local, y esa favorable recepción se tradujo en el estreno de nuevas temporadas. Y en este 2026, todo está listo para que El encargado llegue a su final, con una última tanda de capítulos que prometen darle un cierre a esta historia.

El primer tráiler de la cuarta temporada de El encargado, presenta a Eliseo (Francella) en una nueva etapa de su carrera. Luego de vender su negocio por una millonaria suma, su próximo desafío será ni más ni menos que asesorar al presidente de la Nación. Ese notable ascenso, como no podía ser de otra manera, será motivo de incordio para Zambrano (Goity), quien llevará a cabo una estrategia legal para entorpecer los planes del protagonista. Y como bien adelanta el avance, todo indica que la muerte alcanzará a Eliseo, a menos que él demuestre que su ingenio es incluso capaz de ganarle a la parca.

El Encargado Prensa Disney

Uno de los mayores atractivos de esta cuarta (y presumiblemente última) temporada de El Encargado, es la incorporación de Arturo Puig. El querido actor compondrá a ese presidente que encontrará en Eliseo a un volátil aliado, una combinación que seguramente derive en un inesperado final. Por otra parte, este lanzamiento también servirá como antesala para el spin off de la serie, dedicado al personaje de Zambrano y sus casos en Tribunales.

La cuarta temporada de El Encargado se estrena el primero de mayo en Disney+.

Francella y una importante distinción

Guillermo Francella Rodrigo Nespolo

Guillermo Francella será homenajeado por su amplia trayectoria en los Premios Platino 2026, los galardones que reconocen al cine y a la producción audiovisual iberoamericana y cuya 13ª. edición se realizará el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

El actor de ficciones como El secreto de sus ojos y El robo del siglo, que acaba de estrenar en teatro una adaptación de la novela Desde el jardín, viajará a México para recibir el Premio Platino de Honor por su “sobresaliente carrera audiovisual” y su contribución “a la memoria sentimental del gran público iberoamericano”.

En 2023, había ganado en la categoría Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie por su trabajo en El encargado, mientras que en 2016 había sido premiado por su interpretación como Arquímedes Puccio en la película El clan, de Pablo Trapero.

Desde el Jardín.a la nueva obra teatral con Guillermo Francella Gerardo Viercovich - LA NACION

“A lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de la Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano”, expresaron desde la organización de los premios.

Guillermo Francella

“Se reconoce no solo una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español”, señalaron a través de un comunicado oficial.

La lista de figuras que previamente fueron galardonadas con la estatuilla de plata está conformada por Eva Longoria (2025), Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).