El nuevo film de Nicole Kidman y Javier Bardem encendió la polémica en Hollywood

Nicole Kidman y Javier Bardem podrían interpretar a una de las parejas más populares de Hollywood en un film escrito y dirigido por Aaron Sorkin. Si los rumores se concretan en el film Being the Ricardos, Kidman será la comediante Lucille Ball y Bardem su marido, Desi Arnaz. La película contará el detrás de escena de la creación de Yo amo a Lucy, la sitcom que producía y protagonizaba la pareja.

Por supuesto que minutos después de que el sitio Deadline revelara la información se encendió la polémica. El motivo: el hecho de que Kidman no es reconocida por sus habilidades para la comedia -su anterior intento de revivir un viejo éxito de la TV norteamericana, Hechizada, resultó en un desastre total- y, sobre todo, que Bardem es español y no cubano como era Arnaz, el músico casado durante veinte años con Ball que interpretó a una versión de sí mismo llamada Ricky Ricardo en el famoso programa.

Lo cierto es que las objeciones tienen sentido. Especialmente porque más allá de que Bardem haya interpretado hace años al poeta cubano Reinaldo Arenas en el film Antes que anochezca-papel que le ganó su primera nominación al Oscar y la atención de Hollywood-, a Arnaz y Ball se le reconoce entre otras cosas por haber roto barreras en términos de representación y diversidad en pantalla, en una era en la que Hollywood ignoraba cualquier tipo de reforma.

Desi Arnaz y Lucille Ball, pareja detrás y delante de las cámaras Fuente: Archivo

La sitcom, que se emitió por la cadena CBS entre 1951 y 1957 y se exportó a todo el mundo, cambió además el modo de producción de la TV norteamericana al tener la pareja protagónica su propia productora y conservar los derechos de su reproducción. Para muchos, el hecho de que los productores de la película no buscaran a un actor de descendencia cubana para interpretar a Arnaz, perpetúa la vieja miopía de los estudios, para los que el término "latino" engloba y justifica la falta de interés y conocimiento de lo que realmente significa.

En un principio, el proyecto contaba con Cate Blanchett, otra australiana, en el papel de la admirada figura de la comedia estadounidense, y Sorkin estaba involucrado solo como guionista. Sin embargo, luego de la buena recepción que tuvo su película El juicio de los 7 de Chicago (disponible en Netflix), el autor decidió volver a la dirección con una historia sobre el detrás de escena de un programa de televisión, uno de los escenarios sobre los que, con resultados diversos, más ha escrito a lo largo de su carrera. De hecho, uno de sus tropiezos profesionales más conocidos fue el de la comedia Studio 60 on the Sunset Strip, una ambiciosa serie que transcurría detrás de las cámaras de un programa de humor al estilo de Saturday Night Live. A diferencia de sus ciclos Sports Night y The Newsroom, aquella ficción protagonizada por Matthew Perry y Sarah Paulson duró apenas una temporada y recibió unánimes críticas por su escaso entendimiento de la producción de ese tipo de programas.

Así, aunque se trata de uno de los proyectos más interesantes surgidos en los últimos meses, lo cierto es que Being the Ricardos comenzó su marcha con unas cuantas desventajas, y eso sin contar con la indignación de los millones de fanáticos de Ball que llevan años cuidando su legado y proponiendo sus propias candidatas para interpretarla. Spoiler Alert: ni Blachett ni Kidman figuran en esas listas; la preferida del público es Debra Messing, la protagonista de Will & Grace.

