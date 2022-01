El Padrino cumple 50 años: cómo es el trailer homenaje al film de Francis Ford Coppola

El padrino, el clásico de Francis Ford Coppola cuya primera entrega se estrenó el 14 de marzo de 1972, cumple 50 años y el aniversario no pasará inadvertido. En las últimas horas se dio a conocer el trailer del film basado en la obra de Mario Puzo (quien coescribió el guion junto a Coppola), que adelanta algunos acontecimientos vinculados a la importante fecha.

El largometraje protagonizado por Marlon Brando como Vito Corleone, Al Pacino como Michael, James Caan como Sonny, John Cazale como Fredo, Talia Shire como Connie y Diane Keaton como Kay Adams, tendrá un regreso limitado a los cines el 25 de febrero en los Estados Unidos.

Según informaron desde Paramount (distribuidora del film), la proyección tendrá lugar en los AMC Theatres (la gran cadena de cine norteamericana), y en el marco de un evento “realizado para los fanáticos”. Por otro lado, la película se reeditará el 22 de marzo en formato físico en resolución 4K con un control meticuloso y un proceso de restauración supervisado por Coppola.

Como si esto fuera poco, también se lanzó un teaser de The Offer, la miniserie de Paramount+ sobre el proceso creativo detrás El padrino.

La bioserie creada por Michael Tolkin y dirigida por Dexter Fletcher desembarcará en la plataforma el 28 de abril, con Miles Teller como Albert S. Ruddy, Matthew Goode como Robert Evans, Juno Temple como Bettye McCartt, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Dan Fogler como Coppola, Patrick Gallo como Puzo, Justin Chambers como Brando, y Anthony Ippolito como Pacino.

El hombre que “salvó” al film

Robert Evans, el productor que sacó de la ruina a Paramount y que respaldó El padrino, aquí presentando su autobiografía, The Kid Stays in the Picture, de la que luego se desprendió un documental GROSBY GROUP - LA NACION

La gestación de El padrino fue una tarea, cuanto menos, compleja. En primer lugar, poco se esperaba del film, y se ponía en tela de juicio su desempeño en taquilla. De hecho, se creía que la audiencia no querría ver la adaptación de Mario Puzo, y que había que brindarles un contenido más comercial. Afortunadamente, apareció un hombre que creyó en el proyecto: el productor Robert Evans, un verdadero rebelde, un individuo impredecible (así lo podemos ver en el documental The Kid Stays in the Picture), quien fue nombrado jefe de Paramount Pictures cuando el estudio estaba en noveno lugar y no podía estrenar un solo éxito.

Mario Puzo, en una de sus últimas apariciones, el 24 de julio de 1996

Cuando asumió en su cargo, sumó a su lista de créditos a verdaderos clásicos del inolvidable Hollywood de los 70. Evans produjo Love Story (1970), Harold and Maude (1971), Serpico (1973), Chinatown (1974) y, claro, El padrino, que llegó a las salas dos años antes que el film de Roman Polanski. Evans tuvo una región con Puzo y le ofreció 10 mil dólares si lograba que esas páginas que había encontrado -recopiladas bajo el título Mafia- tomaran forma, y 75 mil más si escribía un libro. Meses más tarde, el escritor lo llamó y le preguntó si podía cambiar el nombre del material de base. “Quería que se llame El padrino”, recordó Puzo.

Francis Ford Coppola en el rodaje de El padrino IMDB.com

En 1969, la novela salió a la luz y pasó casi 70 semanas en la lista de best sellers. La movida del productor había sido jugada pero efectiva. Sin embargo, se encontró con un obstáculo: el resto de los ejecutivos de Paramount, con olfato para negociados pero no para buen cine, se opusieron a la adaptación cuando se espantaron ante un hecho que sucedió el mismo año. El estreno, en 1969, de un film titulado The Brotherhood, con Kirk Douglas como un gánster de Sicilia y con la dirección de Martin Ritt, fue un fracaso que puso un freno a la preproducción de El padrino.

El padrino - La extraordinaria primera escena - Fuente: YouTube