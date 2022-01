Cecilia Milone y Nito Artaza, en crisis: un departamento problemático, una vecina quejosa y un perro juguetón

En las últimas horas, los rumores de una crisis entre Cecilia Milone y Nito Artaza comenzaron a sonar fuerte. La noticia sorprendió a todos, ya que la actriz y el humorista son una de las parejas más estables del ambiente. Sin embargo, ellos mismos confirmaron las versiones y explicaron los motivos que desencadenaron un fuerte conflicto en su matrimonio, a pocos días de comenzada la temporada de verano en Mar del Plata.

“La información que me llega es que ella el día lunes se fue a un departamento en Colón y Costanera. Gente que la vio, no solamente ingresar una noche sino otras noches. El comentario fue que se habían separado”, contó el periodista Pablo Layus en Intrusos este miércoles, dando cuenta de que la pareja se encontraba atravesando una crisis y por eso ya no compartía el mismo techo en “La Feliz”.

Si bien la pareja se muestra junta sobre el escenario (están haciendo la obra Los ‘80 están de vuelta, en el Teatro Atlas) y en las cenas post función, los roces tendrían que ver con la convivencia y el departamento que alquilaron para pasar la temporada en Mar del Plata. “Me dicen que anoche se los vio juntos en (el restaurante) Tiziano, pero gente que estuvo ahí me confirma y me dice que se dieron muy poca bolilla mutualmente”, agregó el movilero de América.

Este jueves, Nosotros a la mañana habló con los protagonistas y reveló los verdaderos motivos del conflicto. “ Sí, estamos en crisis con Nito ”, lanzó inesperadamente Milone a través de un mensaje de WhatsApp. Ante la sorpresa de todo el panel, la periodista Andrea Bisso relató con lujo de detalles las razones por las cuales la pareja estaría atravesando una fuerte pelea, que generó la mudanza de la actriz y cantante.

“ La crisis arranca con este departamento que alquilaron para pasar la temporada porque tiene problemas edilicios, problemas con el agua. Cecilia me dice: ‘Los dos últimos días tuve que calentar cacerolas para bañarnos’. Ella le venía recriminando a Nito que vaya a la inmobiliaria y se queje para que les den otro departamento. Y como Nito es un poco lento y no se quejaba, ahí empezaron los conflictos y por eso ella se fue a vivir con su hermana ”, reveló la panelista.

Al parecer, no sólo el mal funcionamiento del calefón es el problema, tampoco anda el microondas y hasta una parte del balcón se desprendió, dando cuenta de los problemas edilicios que tiene la vivienda. “Finalmente, Nito fue a hablar a la inmobiliaria y parece que ayer hubo reconciliación entre ellos. Él acepta que todo esto sucedió”, agregó Bisso, quién inmediatamente leyó la palabra del comediante: “Tranqui, hoy vamos a cenar juntos. Me voy a mudar mañana con Cecilia (por hoy). La verdad ella tiene razón, tendría que haberla escuchado antes”, confesó Artaza.